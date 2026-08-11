Maruti Suzuki की चार नई कारें, लिस्ट टाटा पंच को टक्कर देने वाली दमदार माइक्रो SUV भी

मारुति सुजुकी की नई एमपीवी और एसयूवी आने वाली हैं। आने वाले मॉडल्स में Y43 माइक्रो एसयूवी, 7-सीटर ग्रैंड विटारा, YMC इलेक्ट्रिक एमपीवी और YDB एमपीवी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

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Maruti Suzuki Grand Vitara

Maruti Suzuki अगले कुछ सालों में चार बिल्कुल नए यूटिलिटी व्हीकल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें दो नई SUVs और दो MPVs शामिल होंगी। कंपनी का टारगेट भारतीय कार बाजार में करीब 50 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल करना है। इसके लिए कंपनी एसयूवी और एमपीवी पोर्टफोलियो पर बड़ा दांव लगाने की पूरी तैयारी में है। आने वाले मॉडल्स में Y43 माइक्रो एसयूवी, 7-सीटर ग्रैंड विटारा, YMC इलेक्ट्रिक एमपीवी और YDB एमपीवी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

Y43 Micro SUV मारुति की नई माइक्रो एसयूवी का कोडनेम Y43 है। इसे फ्रॉन्क्स से नीचे वाले सेगमेंट में लाया जाएगा और यह बंद हो चुकी Ignis की जगह ले सकती है। इसका सीधा मुकाबला टाटा पंच और हुंडई एक्सटर से होगा। इसमें एसयूवी डिजाइन और कई प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है। Y43 को सुजुकी के HEARTECT प्लेटफॉर्म पर बनाया जा सकता है। यह वही प्लैटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स, बलेनो और डिजायर में भी होता है। इसमें 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप मिल सकता है। इसके अलावा CNG/CBG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के ऑप्शन भी आने की उम्मीद है।

7-Seater Grand Vitara मारुति एक नई 3-रो एसयूवी पर भी काम कर रही है, जिसका कोडनेम Y17 है। यह मौजूदा ग्रैंड विटारा का लंबा वर्जन होगी और इसका मुकाबला टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार और एमजी हेक्टर प्लस जैसी एसयूवी से होगा। इसे 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लंबा व्हीलबेस और बढ़ा हुआ रियर ओवरहैंग होगा, ताकि तीसरी रो के लिए ज्यादा जगह मिल सके। इसमें 1.5-लीटर K15C माइल्ड-हाइब्रिड और 1.5-लीटर TNGA Atkinson स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन मिल सकते हैं। इसमें CNG और AWD का ऑप्शन भी दिया जा सकता है।

7-Seater Electric MPV मारुति का दूसरा इलेक्ट्रिक मॉडल YMC कोडनेम वाली 7-सीटर एमपीवी हो सकती है। इसका मुकाबला Kia Carens Clavis EV से होगा। इसे 2027 Bharat Mobility Global Expo में अनवील किया जा सकता है। YMC में e Vitara वाले 49kWh और 61kWh बैटरी पैक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बड़ी बॉडी के कारण इसकी रियल रेंज e Vitara से कम हो सकती है। इसमें 6 और 7-सीटर लेआउट मिलने की उम्मीद है।

YDB MPV मारुति एक नई एंट्री-लेवल 3-रो एमपीवी पर भी काम कर रही है। इसका कोडनेम YDB है। यह जापान में बिकने वाली Suzuki Spacia से इंस्पायर्ड होगी। इसे 2027-28 में लॉन्च किया जा सकता है। भारत में इसकी लंबाई करीब 4 मीटर रखी जा सकती है। इसमें कंपनी का नया सीरीज हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है। इसमें 1.2-लीटर Z12E 3-सिलेंडर इंजन, 1.5-2kWh बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर शामिल होंगे। इंजन जनरेटर की तरह बैटरी चार्ज करेगा, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर आगे के व्हील्स को पावर देगी।