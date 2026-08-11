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Maruti Suzuki की चार नई कारें, लिस्ट टाटा पंच को टक्कर देने वाली दमदार माइक्रो SUV भी

By Kumar Prashant Singh
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मारुति सुजुकी की नई एमपीवी और एसयूवी आने वाली हैं। आने वाले मॉडल्स में Y43 माइक्रो एसयूवी, 7-सीटर ग्रैंड विटारा, YMC इलेक्ट्रिक एमपीवी और YDB एमपीवी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

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Maruti Suzuki अगले कुछ सालों में चार बिल्कुल नए यूटिलिटी व्हीकल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें दो नई SUVs और दो MPVs शामिल होंगी। कंपनी का टारगेट भारतीय कार बाजार में करीब 50 प्रतिशत मार्केट शेयर हासिल करना है। इसके लिए कंपनी एसयूवी और एमपीवी पोर्टफोलियो पर बड़ा दांव लगाने की पूरी तैयारी में है। आने वाले मॉडल्स में Y43 माइक्रो एसयूवी, 7-सीटर ग्रैंड विटारा, YMC इलेक्ट्रिक एमपीवी और YDB एमपीवी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

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Y43 Micro SUV

मारुति की नई माइक्रो एसयूवी का कोडनेम Y43 है। इसे फ्रॉन्क्स से नीचे वाले सेगमेंट में लाया जाएगा और यह बंद हो चुकी Ignis की जगह ले सकती है। इसका सीधा मुकाबला टाटा पंच और हुंडई एक्सटर से होगा। इसमें एसयूवी डिजाइन और कई प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है। Y43 को सुजुकी के HEARTECT प्लेटफॉर्म पर बनाया जा सकता है। यह वही प्लैटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स, बलेनो और डिजायर में भी होता है। इसमें 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप मिल सकता है। इसके अलावा CNG/CBG और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के ऑप्शन भी आने की उम्मीद है।

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7-Seater Grand Vitara

मारुति एक नई 3-रो एसयूवी पर भी काम कर रही है, जिसका कोडनेम Y17 है। यह मौजूदा ग्रैंड विटारा का लंबा वर्जन होगी और इसका मुकाबला टाटा सफारी, हुंडई अल्काजार और एमजी हेक्टर प्लस जैसी एसयूवी से होगा। इसे 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लंबा व्हीलबेस और बढ़ा हुआ रियर ओवरहैंग होगा, ताकि तीसरी रो के लिए ज्यादा जगह मिल सके। इसमें 1.5-लीटर K15C माइल्ड-हाइब्रिड और 1.5-लीटर TNGA Atkinson स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन मिल सकते हैं। इसमें CNG और AWD का ऑप्शन भी दिया जा सकता है।

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7-Seater Electric MPV

मारुति का दूसरा इलेक्ट्रिक मॉडल YMC कोडनेम वाली 7-सीटर एमपीवी हो सकती है। इसका मुकाबला Kia Carens Clavis EV से होगा। इसे 2027 Bharat Mobility Global Expo में अनवील किया जा सकता है। YMC में e Vitara वाले 49kWh और 61kWh बैटरी पैक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बड़ी बॉडी के कारण इसकी रियल रेंज e Vitara से कम हो सकती है। इसमें 6 और 7-सीटर लेआउट मिलने की उम्मीद है।

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YDB MPV

मारुति एक नई एंट्री-लेवल 3-रो एमपीवी पर भी काम कर रही है। इसका कोडनेम YDB है। यह जापान में बिकने वाली Suzuki Spacia से इंस्पायर्ड होगी। इसे 2027-28 में लॉन्च किया जा सकता है। भारत में इसकी लंबाई करीब 4 मीटर रखी जा सकती है। इसमें कंपनी का नया सीरीज हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है। इसमें 1.2-लीटर Z12E 3-सिलेंडर इंजन, 1.5-2kWh बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर शामिल होंगे। इंजन जनरेटर की तरह बैटरी चार्ज करेगा, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर आगे के व्हील्स को पावर देगी।

(Photo: flickonclick)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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