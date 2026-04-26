Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Maruti Suzuki की तीन नई कार, एक का माइलेज 35 kmpl से भी ज्यादा, लिस्ट में नई बलेनो भी

Apr 26, 2026 01:27 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

मारुति सुजुकी इंडियन मार्केट में अपनी नई कारों को लॉन्च करने वाली है। इनमें नई मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ नई मारुति बलेनो और नई फ्रॉन्क्स शामिल है। इन कारों को हाल में रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

Maruti Suzuki की तीन नई कार, एक का माइलेज 35 kmpl से भी ज्यादा, लिस्ट में नई बलेनो भी

मारुति सुजुकी इंडियन मार्केट में अपनी नई कारों को लॉन्च करने वाली है। आज हम आपको इनमें से टॉप 3 कारों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें हाल में रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इनमें नई मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ नई मारुति बलेनो और नई फ्रॉन्क्स शामिल है। नई फ्रॉन्क्स हाइब्रिड इंजन के साथ आ सकती है, जिसका माइलेज 35 kmpl से भी ज्यादा हो सकता है। ये तीनों कारें ग्राहकों के बीच काफी पॉप्युलर हैं और कंपनी इनके अपडेटेड वर्जन को मार्केट में लाकर अपनी सेल्स को और बढ़ाना चाह रही है। फिलहाल आइए जानते हैं मारुति सुजुकी की इन नई कारों में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
अभी ऑफर पाएं

New Maruti Baleno

2015 में लॉन्च हुई मारुति बलेनो ग्राहकों के बीच बेहद पॉप्युलर है। मारुति सुजुकी ने इसे 2022 में पहली बार फेसलिफ्ट दिया था। अब कंपनी इसके दूसरे फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसे आने वाले महीनों में लॉन्च कर सकती है। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग बलेनो के स्पाई शॉट्स सामने आए हैं। स्पाई शॉट्स के अनुसारनई बलेनो में एक नई रेडिएटर ग्रिल होगी जिसमें मल्टिपल वर्टिकल स्लैट्स को स्प्लिट करने करने वाला एक वाइड हॉरिजॉन्टल स्लैट होगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 5.99 - 9.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Baleno 2026

Maruti Suzuki Baleno 2026

₹ 6.8 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki New Brezza

Maruti Suzuki New Brezza

₹ 8.9 - 14 लाख

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Jimny

Maruti Suzuki Jimny

₹ 12.31 - 14.45 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Photo: Gaadiwaadi

नीचे की एयर इंटेक ग्रिल और फ्रंट बम्पर भी नए डिजाइन के हो सकते हैं, लेकिन इसका एक्सटीरियर काफी हद तक पहले की तरह ही हो सकता है। अंदर का डिजाइन मौजूदा मॉडल से अलग होने की संभावना बेहद कम है। माना जा रहा है कि कंपनी इसके सीट कवर में बदलाव कर सकती है। बलेनो के इस अपडेट में मेकैनिकली कोई भी बदलाव होने की संभावना कम है।

New Maruti Fronx

लॉन्च के तीन सालो में ही मारुति फ्रॉन्क्स कंपनी के सबसे अधिक बिकने वाले मॉडल्स में से एक बन गई है। मारुति सुजुकी ने मार्च 2023 में इसका प्रोडक्शन शुरू किया था और अगस्त 2025 तक कंपनी 5 लाख यूनिट्स को मैन्युफैक्टर कर चुकी थी। कंपनी इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए बलेनो पर बेस्ड इस एसयूवी का फेसलिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

ये भी पढ़ें:बेस वैरिएंट में लग्जरी फीचर्स के लिए मैं इन 5 में से ही किसी एक SUV को चुनता
Photo: gaadiwaadi

नई फ्रॉन्क्स में फेसलिफ्ट के साथ होने वाले नॉर्मल कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि नए बम्पर, नई ग्रिल, इंप्रूव्ड लाइट्स और नए वील्स। इंटीरियर में, मारुति सुजुकी 9-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम को 10.1-इंच यूनिट से रिप्लेस कर सकती है और कुछ नए फीचर्स भी ऑफर कर सकती है।

नई फ्रॉन्क्स में सबसे बड़ा अपडेट एक नए सीरीज-हाइब्रिड पावरट्रेन का होना है। नए वेरिएंट में Z12E 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल जनरेटर के तौर पर किया जाएगा, जिससे एक छोटी हाई-वोल्टेज बैटरी चार्ज होगी। यह बैटरी एक इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देगी जो वील्स को ड्राइव करेगी। इस सेटअप से 35 किमी/लीटर से अधिक का माइलेज मिलने की उम्मीद है। मारुति सुजुकी अपनी नई फ्रॉन्क्स और फ्रॉन्क्स हाइब्रिड को 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है।

ये भी पढ़ें:Kia का मास्टरस्ट्रोक: इस साल भारत आ रही हैं दो बड़ी हाइब्रिड गाड़ियां

New Maruti Brezza

मारुति सुजुकी ब्रेजा का एक नया फेसलिफ्ट वर्जन तैयार कर रही है। इसे जून तक लॉन्च कर सकती है। अपडेटेड ब्रेजा में कुछ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनमें नए बंपर, हेडलाइट और टेललाइट के ग्राफिक्स में बदलाव के साथ नई रेडिएटर ग्रिल और नीचे की एयर इंटेक ग्रिल शामिल है।

Photo: Gaadiwaadi

मारुति सुजुकी ब्रेजा में नए 16 इंच के टू-टोन अलॉय वील और एक या दो नए पेंट ऑप्शन भी ऑफर किया जा सकता है। कंपनी मिड-साइकिल अपडेट के साथ ब्रेजा में 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दे सकती है। हालांकि, कंपनी मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी ऑप्शन्स के साथ देना जारी रख सकती है। सीएनजी वेरिएंट में बेहतर बूट स्पेस के लिए एक नया अंडरबॉडी गैस टैंक मिलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:डिफेंडर जैसे धाकड़ लुक के साथ आई निसान की नई टेरानो, मिलेगा पावरफुल इंजन
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Maruti Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।