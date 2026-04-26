Maruti Suzuki की तीन नई कार, एक का माइलेज 35 kmpl से भी ज्यादा, लिस्ट में नई बलेनो भी
मारुति सुजुकी इंडियन मार्केट में अपनी नई कारों को लॉन्च करने वाली है। इनमें नई मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ नई मारुति बलेनो और नई फ्रॉन्क्स शामिल है। इन कारों को हाल में रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।
मारुति सुजुकी इंडियन मार्केट में अपनी नई कारों को लॉन्च करने वाली है। आज हम आपको इनमें से टॉप 3 कारों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें हाल में रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इनमें नई मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ नई मारुति बलेनो और नई फ्रॉन्क्स शामिल है। नई फ्रॉन्क्स हाइब्रिड इंजन के साथ आ सकती है, जिसका माइलेज 35 kmpl से भी ज्यादा हो सकता है। ये तीनों कारें ग्राहकों के बीच काफी पॉप्युलर हैं और कंपनी इनके अपडेटेड वर्जन को मार्केट में लाकर अपनी सेल्स को और बढ़ाना चाह रही है। फिलहाल आइए जानते हैं मारुति सुजुकी की इन नई कारों में आपको क्या कुछ खास देखने को मिलेगा।
New Maruti Baleno
2015 में लॉन्च हुई मारुति बलेनो ग्राहकों के बीच बेहद पॉप्युलर है। मारुति सुजुकी ने इसे 2022 में पहली बार फेसलिफ्ट दिया था। अब कंपनी इसके दूसरे फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसे आने वाले महीनों में लॉन्च कर सकती है। लॉन्च से पहले इस अपकमिंग बलेनो के स्पाई शॉट्स सामने आए हैं। स्पाई शॉट्स के अनुसारनई बलेनो में एक नई रेडिएटर ग्रिल होगी जिसमें मल्टिपल वर्टिकल स्लैट्स को स्प्लिट करने करने वाला एक वाइड हॉरिजॉन्टल स्लैट होगा।
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Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.1 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
नीचे की एयर इंटेक ग्रिल और फ्रंट बम्पर भी नए डिजाइन के हो सकते हैं, लेकिन इसका एक्सटीरियर काफी हद तक पहले की तरह ही हो सकता है। अंदर का डिजाइन मौजूदा मॉडल से अलग होने की संभावना बेहद कम है। माना जा रहा है कि कंपनी इसके सीट कवर में बदलाव कर सकती है। बलेनो के इस अपडेट में मेकैनिकली कोई भी बदलाव होने की संभावना कम है।
New Maruti Fronx
लॉन्च के तीन सालो में ही मारुति फ्रॉन्क्स कंपनी के सबसे अधिक बिकने वाले मॉडल्स में से एक बन गई है। मारुति सुजुकी ने मार्च 2023 में इसका प्रोडक्शन शुरू किया था और अगस्त 2025 तक कंपनी 5 लाख यूनिट्स को मैन्युफैक्टर कर चुकी थी। कंपनी इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए बलेनो पर बेस्ड इस एसयूवी का फेसलिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।
नई फ्रॉन्क्स में फेसलिफ्ट के साथ होने वाले नॉर्मल कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि नए बम्पर, नई ग्रिल, इंप्रूव्ड लाइट्स और नए वील्स। इंटीरियर में, मारुति सुजुकी 9-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम को 10.1-इंच यूनिट से रिप्लेस कर सकती है और कुछ नए फीचर्स भी ऑफर कर सकती है।
नई फ्रॉन्क्स में सबसे बड़ा अपडेट एक नए सीरीज-हाइब्रिड पावरट्रेन का होना है। नए वेरिएंट में Z12E 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड थ्री-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल जनरेटर के तौर पर किया जाएगा, जिससे एक छोटी हाई-वोल्टेज बैटरी चार्ज होगी। यह बैटरी एक इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देगी जो वील्स को ड्राइव करेगी। इस सेटअप से 35 किमी/लीटर से अधिक का माइलेज मिलने की उम्मीद है। मारुति सुजुकी अपनी नई फ्रॉन्क्स और फ्रॉन्क्स हाइब्रिड को 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है।
New Maruti Brezza
मारुति सुजुकी ब्रेजा का एक नया फेसलिफ्ट वर्जन तैयार कर रही है। इसे जून तक लॉन्च कर सकती है। अपडेटेड ब्रेजा में कुछ मामूली कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनमें नए बंपर, हेडलाइट और टेललाइट के ग्राफिक्स में बदलाव के साथ नई रेडिएटर ग्रिल और नीचे की एयर इंटेक ग्रिल शामिल है।
मारुति सुजुकी ब्रेजा में नए 16 इंच के टू-टोन अलॉय वील और एक या दो नए पेंट ऑप्शन भी ऑफर किया जा सकता है। कंपनी मिड-साइकिल अपडेट के साथ ब्रेजा में 1.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दे सकती है। हालांकि, कंपनी मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन को 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और सीवीटी ऑप्शन्स के साथ देना जारी रख सकती है। सीएनजी वेरिएंट में बेहतर बूट स्पेस के लिए एक नया अंडरबॉडी गैस टैंक मिलने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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