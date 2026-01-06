Hindustan Hindi News
Maruti Suzuki 175,000 Units Bookings Pending In December
ग्राहकों की हाई डिमांड ने इस कंपनी की बढ़ाई टेंशन! 1.75 लाख बुकिंग हुईं पेंडिंग; खरीदने से पहले देख लो

ग्राहकों की हाई डिमांड ने इस कंपनी की बढ़ाई टेंशन! 1.75 लाख बुकिंग हुईं पेंडिंग; खरीदने से पहले देख लो

संक्षेप:

मारुति सुजुकी इंडिया का बीते साल यानी 2025 में हर महीने दबदबा देखने को मिला। खासकर जब कंपनी ने GST 2.0 के बाद अपनी कारों में भारी कटौती की तो उसकी कारों को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक मारुति के पास लगभग 1,75,000 यूनिट की बुकिंग पेंडिंग हो चुकी है।

Jan 06, 2026 10:12 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी इंडिया का बीते साल यानी 2025 में हर महीने दबदबा देखने को मिला। खासकर जब कंपनी ने GST 2.0 के बाद अपनी कारों में भारी कटौती की तो उसकी कारों को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग गई। इसकी बड़ी वजह ये थी कि कंपनी ने GST कटौती के अलावा भी कारों की कीमतों में एक्स्ट्रा कटौती कर दी थी। इस वजह से इसकी कारों पर लाख से बहुत ज्यादा यूनिट पेंडिंग हो चुकी हैं। दरअसल, रिपोर्ट के मुताबिक मारुति के पास लगभग 1,75,000 यूनिट की बुकिंग पेंडिंग हो चुकी है।

बता दें कि मारुति ने दिसंबर में कुल 1,78,646 यूनिट की बिक्री। इस तरह उसे सालाना आधार पर 37% की शानदार ग्रोथ मिली। इस ग्रोथ का बड़ा कारण GST से कारों की कीमत में हुई भारी कटौती को माना जा रहा है। कंपनी ने अपनी इस शानदार बिक्री को लेकर कहा कि छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों में डिमांड बड़े मेट्रो शहरों की तुलना में ज्यादा थी। वहीं, बढ़ी हुई अफोर्डेबिलिटी और बेहतर कंज्यूमर सेंटिमेंट के चलते उसके पास कारों की बुकिंग पेंडिंग होती चली गईं। ऐसे में जनवरी 2026 में मारुति कारों का वेटिंग पीरियड बढ़ गया है।

ये भी पढ़ें:कंपनी ने चुपचाप से अपडेट कर दी ये कार, बेस पेट्रोल-AMT वैरिएंट लेना हुआ महंगा

15 जनवरी में महंगी होगी मारुति कारें
v3cars की रिपोर्ट के मुताबिक, मारुति अपनी कारों पर मिलने वाला एक्स्ट्रा डिस्काउंट अब वापस लेने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि GST का फायदा तो बरकरार रहेगा, लेकिन इसके ऊपर दिए गए अतिरिक्त डिस्काउंट ग्राहकों को नहीं मिलेंगे। कंपनी 15 जनवरी से इस कदम को उठा सकती है। दरअसल, बीते साल कारों पर GTS रेट कम किए गए थे, तो मारुति सुजुकी ने अपनी ज्यादातर मॉडल रेंज में कीमतें कम करके इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया। कम GTS की वजह से कीमत में सुधार के अलावा, मारुति सुजुकी ने डिमांड बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर एक कदम और आगे बढ़ाया। इसके चलते कई एंट्री-लेवल मॉडल काफी ज्यादा अफॉर्डेबल हो गए थे।

ये भी पढ़ें:3 स्क्रीन, 6 स्पीकर, वायरलेस एंड्रॉयड, थर्ड रो में AC; ऐसा है इस कार का बेस मॉडल
मारुति कारों की एक्सपेक्टेड प्राइस हाइक
एस-प्रेसो67,000 रुपए तक
ऑल्टो48,000 रुपए तक
टूर H1 (ऑल्टो कैब)48,000 रुपए तक
ब्रेजा45,000 रुपए तक
ग्रैंड विटारा45,000 रुपए तक
वैगनआर25,000 रुपए तक
सेलेरियो25,000 रुपए तक
टूर H3 (वैगनआर कैब)25,000 रुपए तक
बलेनो15,000 रुपए तक
स्विफ्ट12,500 रुपए तक
फ्रोंक्स5,000 रुपए तक
डिजायरNA
अर्टिगाNA
ईकोNA
XL6NA
टूर S (डिजायर कैब)NA
टूर M (ईको कैब)NA
टूर V (अर्टिगा कैब)NA

15 जनवरी तक कार खरीदने में फायदा
ऐसे में जो कस्टमर आने वाले दिनों में मारुति कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनके पास अभी भी पुरानी कीमतों पर कार खरीदने का मौका है। कई मामलों में खरीदार और भी ज्यादा डिस्काउंट के लिए मोलभाव कर सकते हैं, खासकर MY2025 स्टॉक पर जिसे डीलर नई कीमतें पूरी तरह लागू होने से पहले क्लियर करना चाहते हैं। इससे अगले कुछ दिन उन वैल्यू-फोकस्ड खरीदारों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकते हैं जो ऑल्टो, एस-प्रेसो, वैगनआर और ब्रेजा जैसे पॉपुलर मॉडल देख रहे हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
