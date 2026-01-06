ग्राहकों की हाई डिमांड ने इस कंपनी की बढ़ाई टेंशन! 1.75 लाख बुकिंग हुईं पेंडिंग; खरीदने से पहले देख लो
मारुति सुजुकी इंडिया का बीते साल यानी 2025 में हर महीने दबदबा देखने को मिला। खासकर जब कंपनी ने GST 2.0 के बाद अपनी कारों में भारी कटौती की तो उसकी कारों को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक मारुति के पास लगभग 1,75,000 यूनिट की बुकिंग पेंडिंग हो चुकी है।
मारुति सुजुकी इंडिया का बीते साल यानी 2025 में हर महीने दबदबा देखने को मिला। खासकर जब कंपनी ने GST 2.0 के बाद अपनी कारों में भारी कटौती की तो उसकी कारों को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग गई। इसकी बड़ी वजह ये थी कि कंपनी ने GST कटौती के अलावा भी कारों की कीमतों में एक्स्ट्रा कटौती कर दी थी। इस वजह से इसकी कारों पर लाख से बहुत ज्यादा यूनिट पेंडिंग हो चुकी हैं। दरअसल, रिपोर्ट के मुताबिक मारुति के पास लगभग 1,75,000 यूनिट की बुकिंग पेंडिंग हो चुकी है।
|टॉप कार कंपनियों की सेल्स दिसंबर 2025
|कंपनी
|दिसंबर 2025 सेल्स
|चेंज %
|मारुति सुजुकी
|1,78,646 यूनिट
|37%
|महिंद्रा
|50,946 यूनिट
|23%
|टाटा मोटर्स
|50,046 यूनिट
|13%
|हुंडई
|42,416 यूनिट
|0.50%
|टोयोटा
|34,157 यूनिट
|37%
|किआ
|18,659 यूनिट
|105%
|JSW MG मोटर
|6,500 यूनिट
|-13.50%
|होंडा
|5,807 यूनिट
|3.60%
|स्कोडा
|5,567 यूनिट
|22.20%
|वोक्सवैगन
|4,256 यूनिट
|-11%
|रेनो
|3,845 यूनिट
|33.40%
|निसान
|1,902 यूनिट
|-10.20%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Wagon R
₹ 4.99 - 6.95 लाख
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
Renault Kwid
₹ 4.3 - 5.99 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Tata Tiago
₹ 4.57 - 7.82 लाख
बता दें कि मारुति ने दिसंबर में कुल 1,78,646 यूनिट की बिक्री। इस तरह उसे सालाना आधार पर 37% की शानदार ग्रोथ मिली। इस ग्रोथ का बड़ा कारण GST से कारों की कीमत में हुई भारी कटौती को माना जा रहा है। कंपनी ने अपनी इस शानदार बिक्री को लेकर कहा कि छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों में डिमांड बड़े मेट्रो शहरों की तुलना में ज्यादा थी। वहीं, बढ़ी हुई अफोर्डेबिलिटी और बेहतर कंज्यूमर सेंटिमेंट के चलते उसके पास कारों की बुकिंग पेंडिंग होती चली गईं। ऐसे में जनवरी 2026 में मारुति कारों का वेटिंग पीरियड बढ़ गया है।
15 जनवरी में महंगी होगी मारुति कारें
v3cars की रिपोर्ट के मुताबिक, मारुति अपनी कारों पर मिलने वाला एक्स्ट्रा डिस्काउंट अब वापस लेने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि GST का फायदा तो बरकरार रहेगा, लेकिन इसके ऊपर दिए गए अतिरिक्त डिस्काउंट ग्राहकों को नहीं मिलेंगे। कंपनी 15 जनवरी से इस कदम को उठा सकती है। दरअसल, बीते साल कारों पर GTS रेट कम किए गए थे, तो मारुति सुजुकी ने अपनी ज्यादातर मॉडल रेंज में कीमतें कम करके इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया। कम GTS की वजह से कीमत में सुधार के अलावा, मारुति सुजुकी ने डिमांड बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर एक कदम और आगे बढ़ाया। इसके चलते कई एंट्री-लेवल मॉडल काफी ज्यादा अफॉर्डेबल हो गए थे।
|मारुति कारों की एक्सपेक्टेड प्राइस हाइक
|एस-प्रेसो
|67,000 रुपए तक
|ऑल्टो
|48,000 रुपए तक
|टूर H1 (ऑल्टो कैब)
|48,000 रुपए तक
|ब्रेजा
|45,000 रुपए तक
|ग्रैंड विटारा
|45,000 रुपए तक
|वैगनआर
|25,000 रुपए तक
|सेलेरियो
|25,000 रुपए तक
|टूर H3 (वैगनआर कैब)
|25,000 रुपए तक
|बलेनो
|15,000 रुपए तक
|स्विफ्ट
|12,500 रुपए तक
|फ्रोंक्स
|5,000 रुपए तक
|डिजायर
|NA
|अर्टिगा
|NA
|ईको
|NA
|XL6
|NA
|टूर S (डिजायर कैब)
|NA
|टूर M (ईको कैब)
|NA
|टूर V (अर्टिगा कैब)
|NA
15 जनवरी तक कार खरीदने में फायदा
ऐसे में जो कस्टमर आने वाले दिनों में मारुति कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनके पास अभी भी पुरानी कीमतों पर कार खरीदने का मौका है। कई मामलों में खरीदार और भी ज्यादा डिस्काउंट के लिए मोलभाव कर सकते हैं, खासकर MY2025 स्टॉक पर जिसे डीलर नई कीमतें पूरी तरह लागू होने से पहले क्लियर करना चाहते हैं। इससे अगले कुछ दिन उन वैल्यू-फोकस्ड खरीदारों के लिए खास तौर पर आकर्षक हो सकते हैं जो ऑल्टो, एस-प्रेसो, वैगनआर और ब्रेजा जैसे पॉपुलर मॉडल देख रहे हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।