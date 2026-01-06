ग्राहकों की हाई डिमांड ने इस कंपनी की बढ़ाई टेंशन! 1.75 लाख बुकिंग हुईं पेंडिंग; खरीदने से पहले देख लो

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया का बीते साल यानी 2025 में हर महीने दबदबा देखने को मिला। खासकर जब कंपनी ने GST 2.0 के बाद अपनी कारों में भारी कटौती की तो उसकी कारों को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक मारुति के पास लगभग 1,75,000 यूनिट की बुकिंग पेंडिंग हो चुकी है।

Jan 06, 2026 10:12 pm IST

मारुति सुजुकी इंडिया का बीते साल यानी 2025 में हर महीने दबदबा देखने को मिला। खासकर जब कंपनी ने GST 2.0 के बाद अपनी कारों में भारी कटौती की तो उसकी कारों को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग गई। इसकी बड़ी वजह ये थी कि कंपनी ने GST कटौती के अलावा भी कारों की कीमतों में एक्स्ट्रा कटौती कर दी थी। इस वजह से इसकी कारों पर लाख से बहुत ज्यादा यूनिट पेंडिंग हो चुकी हैं। दरअसल, रिपोर्ट के मुताबिक मारुति के पास लगभग 1,75,000 यूनिट की बुकिंग पेंडिंग हो चुकी है।

टॉप कार कंपनियों की सेल्स दिसंबर 2025 कंपनी दिसंबर 2025 सेल्स चेंज % मारुति सुजुकी 1,78,646 यूनिट 37% महिंद्रा 50,946 यूनिट 23% टाटा मोटर्स 50,046 यूनिट 13% हुंडई 42,416 यूनिट 0.50% टोयोटा 34,157 यूनिट 37% किआ 18,659 यूनिट 105% JSW MG मोटर 6,500 यूनिट -13.50% होंडा 5,807 यूनिट 3.60% स्कोडा 5,567 यूनिट 22.20% वोक्सवैगन 4,256 यूनिट -11% रेनो 3,845 यूनिट 33.40% निसान 1,902 यूनिट -10.20%

बता दें कि मारुति ने दिसंबर में कुल 1,78,646 यूनिट की बिक्री। इस तरह उसे सालाना आधार पर 37% की शानदार ग्रोथ मिली। इस ग्रोथ का बड़ा कारण GST से कारों की कीमत में हुई भारी कटौती को माना जा रहा है। कंपनी ने अपनी इस शानदार बिक्री को लेकर कहा कि छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों में डिमांड बड़े मेट्रो शहरों की तुलना में ज्यादा थी। वहीं, बढ़ी हुई अफोर्डेबिलिटी और बेहतर कंज्यूमर सेंटिमेंट के चलते उसके पास कारों की बुकिंग पेंडिंग होती चली गईं। ऐसे में जनवरी 2026 में मारुति कारों का वेटिंग पीरियड बढ़ गया है।

15 जनवरी में महंगी होगी मारुति कारें

v3cars की रिपोर्ट के मुताबिक, मारुति अपनी कारों पर मिलने वाला एक्स्ट्रा डिस्काउंट अब वापस लेने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि GST का फायदा तो बरकरार रहेगा, लेकिन इसके ऊपर दिए गए अतिरिक्त डिस्काउंट ग्राहकों को नहीं मिलेंगे। कंपनी 15 जनवरी से इस कदम को उठा सकती है। दरअसल, बीते साल कारों पर GTS रेट कम किए गए थे, तो मारुति सुजुकी ने अपनी ज्यादातर मॉडल रेंज में कीमतें कम करके इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया। कम GTS की वजह से कीमत में सुधार के अलावा, मारुति सुजुकी ने डिमांड बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देकर एक कदम और आगे बढ़ाया। इसके चलते कई एंट्री-लेवल मॉडल काफी ज्यादा अफॉर्डेबल हो गए थे।

मारुति कारों की एक्सपेक्टेड प्राइस हाइक एस-प्रेसो 67,000 रुपए तक ऑल्टो 48,000 रुपए तक टूर H1 (ऑल्टो कैब) 48,000 रुपए तक ब्रेजा 45,000 रुपए तक ग्रैंड विटारा 45,000 रुपए तक वैगनआर 25,000 रुपए तक सेलेरियो 25,000 रुपए तक टूर H3 (वैगनआर कैब) 25,000 रुपए तक बलेनो 15,000 रुपए तक स्विफ्ट 12,500 रुपए तक फ्रोंक्स 5,000 रुपए तक डिजायर NA अर्टिगा NA ईको NA XL6 NA टूर S (डिजायर कैब) NA टूर M (ईको कैब) NA टूर V (अर्टिगा कैब) NA