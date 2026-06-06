पेट्रोल-CNG सब फेल! ये 3 हाइब्रिड कारें देती हैं 29km तक का माइलेज, फीचर्स भी दमदार

आजकल हर कोई अपनी कार के भारी-भरकम पेट्रोल बिल से परेशान है। ऐसे में लोग सबसे पहले CNG गाड़ियों की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर आपका ऑफिस घर से काफी दूर है तो CNG के अपने कुछ झंझट भी हैं।

आजकल हर कोई अपनी कार के भारी-भरकम पेट्रोल बिल से परेशान है। ऐसे में लोग सबसे पहले CNG गाड़ियों की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर आपका ऑफिस घर से काफी दूर है तो CNG के अपने कुछ झंझट भी हैं। जैसे कि गैस भराने के लिए लंबी-लंबी लाइनें, बूट स्पेस का लगभग खत्म हो जाना और हाईवे पर कम पिकअप मिलना। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोजाना आने-जाने के लिए स्ट्रांग-हाइब्रिड कारें बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभरी हैं। ये कारें न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि माइलेज के मामले में CNG को भी टक्कर देती हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 3 हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में विस्तार से।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मारुति सुजुकी विक्टोरिस इस समय देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली गाड़ियों में से एक है। इसमें 1.5-लीटर का पेट्रोल स्ट्रांग-हाइब्रिड इंजन दिया गया है। यह करीब 28.65 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज देने का दावा करता है। ट्रैफिक में यह गाड़ी कम स्पीड पर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है, जिससे बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक में भी पेट्रोल न के बराबर खर्च होता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 16.37 लाख रुपये है।

होंडा सिटी हाइब्रिड अगर आप एक बेहद आरामदायक और क्लासी सेडान कार की तलाश में हैं, तो होंडा सिटी हाइब्रिड से बेहतर कुछ नहीं। इसका 1.5-लीटर एटकिंसन-हाइब्रिड सेटअप पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के तालमेल से 27.26 किमी प्रति लीटर का माइलेज निकाल देता है। शहर के ट्रैफिक में जहां CNG गाड़ियां थोड़ा सुस्त परफॉर्म करती हैं, वहीं होंडा सिटी हाइब्रिड का इलेक्ट्रिक मोटर इसे बहुत ही स्मूथ और साइलेंट राइड देता है। इस प्रीमियम सेडान की एक्स-शोरूम कीमत 20.99 लाख रुपये है।

टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड बड़ी फैमिली के लिए एक परफेक्ट MPV है। इतने बड़े साइज की गाड़ी होने के बावजूद अपने 2.0-लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन की बदौलत यह करीब 22.16 किमी प्रति लीटर का जबरदस्त माइलेज देती है। इसमें आप ऑफिस ट्रिप हो, एयरपोर्ट जाना हो या वीकेंड पर घूमना, बिना किसी समझौते के भरपूर बूट स्पेस और दमदार परफॉर्मेंस का मजा ले सकते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 26.76 लाख रुपये है।