47 लाख घरों तक पहुंचने वाली देश की इकलौती कार, 6 एयरबैग और माइलेज 33Km; कीमत ₹3.70 लाख
संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) के लिए उसकी सबसे पहली और सबसे पुरानी कार ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरअसल, मारुति की पहली कार ऑल्टो ने देश के अंदर 47 लाख यूनिट की बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया है।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) के लिए उसकी सबसे पहली और सबसे पुरानी कार ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दरअसल, मारुति की पहली कार ऑल्टो ने देश के अंदर 47 लाख यूनिट की बिक्री का माइलस्टोन पार कर लिया है। देश में मारुति 800 की बिक्री 14 दिसंबर, 1983 को पहले कस्टमर को सौंपकर शुरू की गई थी। ऑल्टो के इस शानदार सेल्स रिकॉर्ड के साथ कंपनी ने देश में 3 करोड़ कार बेचने का रिकॉर्ड सफर भी तय कर लिया है। यह उपलब्धि 42 सालों में मिली है। बता दें कि ऑल्टो K10 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3,69,900 रुपए है। चलिए मारुति ऑल्टो के सफर पर एक नजर डालते हैं।
मारुति ऑल्टो का इतिहास
>> ऑल्टो हमेशा से ही बजट फैमिली कार रही है। सबसे पहले इसे विदेशी बाजार में साल 1979 में पेश किया गया था। 1984 में सेकेंड जेनरेशन मॉडल, 1988 में थर्ड जेनरेशन मॉडल, 1993 में फोर्थ जेनरेशन मॉडल और 1998 में 5th जेनरेशन मॉडल आया। विदेशी मार्केट में फिलहाल इसकी 8वीं पीढी बेची जा रही है।
>> भारतीय बाजार में ऑल्टो की एंट्री मारुति और सुजुकी के बीच 1982 में हुई पार्टनरशिप के बाद साल 2000 में हुी। इसे पहली बार भारत में 27 सितंबर, 2000 को लॉन्च किया गया। तब इसका मॉडल विदेशी बाजार में बिक रही 5Th जेनरेशन ऑल्टो से इंस्पायर्ड था।
>> 16 अक्टूबर, 2012 को ऑल्टो का नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल लॉन्च किया गाय। अपने बेहतर लुक और फीचर्स वाली इस फैमिली हैचबैक ने उस समय मार्केट पर कब्जा कर लिया था। तब इसका माइलेज 24.7 kmpl तक था। जो ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा।
>> साल 2015 में ऑल्टो को नए और पावरफुल 1.0 लीटर K10B इंजन के साथ पेश किया। जिसके बाद ये बेहतर परफॉर्मेंस और फ्यूल इकॉनमी वाली कार बन गई। ऑल्टो K10 को 5 स्पीड मैनुअल के साथ ही ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में पेश किया गया।
>> ऑल्टो को CNG ऑप्शन में भी पेश किया जाता है। इसका माइलेज 33 किलोमीटर प्रति किलो से ज्यादा है। इसका माइलेज इसे सेगमेंट में दूसरी कारों से काफी ऊपर कर देता है। ग्लोबल NCAP में इसे 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है।
मारुति ऑल्टो K10 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
ऑल्टो K10 कार कंपनी के अपडेटेड प्लेटफॉर्म Heartect पर बेस्ड है। इस हैचबैक में न्यू-जेन K-series 1.0L डुअल जेट, डुआल VVT इंजन दिया है। ये इंजन 49kW(66.62PS)@5500rpm का पावर और 89Nm@3500rpm पर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट 24.90 km/l और मैनुअल वैरिएंट 24.39 km/l का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.85 kmpl है।
ऑल्टो K10 में 7 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले ही एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगन-आर में कंपनी दे चुकी है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम एपल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो के अलावा यूएसबी, ब्लूटूथ और ऑक्स केबल को भी सपोर्ट कता है। इसमें स्टियरिंग व्हील को भी नया डिजाइन दिया है। इसमें स्टीयरिंग पर ही इंफोटेनमेंट सिस्टम का माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। बता दें कि कंपनी ने अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं।
इस हैचबैक में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्यूशन (EBD), रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेगा। इसके साथ ऑल्टो K10 में प्री-टेंशनर एंड फोर्स लिमिट फ्रंट सीट बेल्ट मिलेगा। सुरक्षित पार्किंग के लिए इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे। कार में स्पीड सेंसनिंग ऑटो डोर लॉक और हाई स्पीड अलर्ट के साथ कई अन्य सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं। इसे 6 कलर ऑप्शन स्पीडी ब्लू, अर्थ गोल्ड, सिजलिंग रेड, सिल्की व्हाइट, सॉलिड व्हाइट और ग्रेनाइट ग्रे में खरीद पाएंगे।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
