365 दिन में भारतीयों ने इस कंपनी की 7 लाख से ज्यादा CNG कार खरीद डालीं, 35Km तक माइलेज

Apr 29, 2026 05:17 pm IST

कंपनी के पोर्टफोलियो में 14 CNG कार शामिल हैं। इसमें हैचबैक, सेडान, SUV, MPV सभी तरह के मॉडल हैं। हालांकि, कंपनी के लिए पहले जिन CNG कारों का दबदबा देखने को मिलता था वो लिस्ट में नीच खिसक गईं। कंपनी के लिए अर्टिगा CNG सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस 7-सीटर कार की 1.45 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं।

मारुति सुजुकी की CNG कारों ने भी फाइनेंशियल ईयर 2026 में रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की। दरअसल, कंपनी ने अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान कुल 708,096 CNG कारों की बिक्री की। कंपनी के पोर्टफोलियो में 14 CNG कार शामिल हैं। इसमें हैचबैक, सेडान, SUV, MPV सभी तरह के मॉडल शामिल हैं। हालांकि, कंपनी के लिए पहले जिन CNG कारों का दबदबा देखने को मिलता था वो लिस्ट में नीच खिसक गईं। कंपनी के लिए अर्टिगा CNG सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस 7-सीटर कार की 1.45 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। वहीं, डिजायर CNG की भी 1.35 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। बता दें कि मारुति की CNG कार 35Kmkg तक माइलेज देती हैं। चलिए इनकी मॉडल वाइज सेल्स को देखते हैं।

मारुति सुजुकी मॉडल वाइज CNG कार सेल्स FY2026 रैंक मॉडल सेल्स FY2026 1 मारुति सुजुकी अर्टिगा 145,480 2 मारुति सुजुकी डिजायर 135,330 3 मारुति सुजुकी वैगनआर 96,381 4 मारुति सुजुकी ब्रेजा 71,329 5 मारुति सुजुकी ईको 66,675 6 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स 54,805 7 मारुति सुजुकी विक्टोरिस 35,677 8 मारुति सुजुकी स्विफ्ट 30,357 9 मारुति सुजुकी बलेनो 23,228 10 मारुति सुजुकी XL6 20,962 11 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 17,370 12 मारुति सुजुकी ऑल्टो 7,369 13 मारुति सुजुकी सेलेरियो 2,503 14 मारुति सुजुकी एस-प्रेसो 630 टोटल 708,096

मारुति सुजुकी की मॉडल वाइज CNG कारों की सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा CNG की FY2026 में 145,480 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी डिजायर CNG की FY2026 में 135,330 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी वैगनआर CNG की FY2026 में 96,381 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ब्रेजा CNG की FY2026 में 71,329 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ईको CNG की FY2026 में 66,675 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स CNG की FY2026 में 54,805 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी विक्टोरिस CNG की FY2026 में 35,677 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG की FY2026 में 30,357 यूनिट बिकीं।

मारुति सुजुकी बलेनो CNG की FY2026 में 23,228 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी XL6 CNG की FY2026 में 20,962 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा CNG की FY2026 में 17,370 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ऑल्टो CNG की FY2026 में 7,369 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी सेलेरियो CNG की FY2026 में 2,503 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी एस-प्रेसो CNG की FY2026 में 630 यूनिट बिकीं। इस तरह मारुति ने FY2026 में कुल 708,096 CNG कार बेचीं।

मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.80 लाख रुपए से 12.94 लाख रुपए के बीच हैं।