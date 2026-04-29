365 दिन में भारतीयों ने इस कंपनी की 7 लाख से ज्यादा CNG कार खरीद डालीं, 35Km तक माइलेज
कंपनी के पोर्टफोलियो में 14 CNG कार शामिल हैं। इसमें हैचबैक, सेडान, SUV, MPV सभी तरह के मॉडल हैं। हालांकि, कंपनी के लिए पहले जिन CNG कारों का दबदबा देखने को मिलता था वो लिस्ट में नीच खिसक गईं। कंपनी के लिए अर्टिगा CNG सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस 7-सीटर कार की 1.45 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं।
मारुति सुजुकी की CNG कारों ने भी फाइनेंशियल ईयर 2026 में रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की। दरअसल, कंपनी ने अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान कुल 708,096 CNG कारों की बिक्री की। कंपनी के पोर्टफोलियो में 14 CNG कार शामिल हैं। इसमें हैचबैक, सेडान, SUV, MPV सभी तरह के मॉडल शामिल हैं। हालांकि, कंपनी के लिए पहले जिन CNG कारों का दबदबा देखने को मिलता था वो लिस्ट में नीच खिसक गईं। कंपनी के लिए अर्टिगा CNG सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस 7-सीटर कार की 1.45 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। वहीं, डिजायर CNG की भी 1.35 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं। बता दें कि मारुति की CNG कार 35Kmkg तक माइलेज देती हैं। चलिए इनकी मॉडल वाइज सेल्स को देखते हैं।
|मारुति सुजुकी मॉडल वाइज CNG कार सेल्स FY2026
|रैंक
|मॉडल
|सेल्स FY2026
|1
|मारुति सुजुकी अर्टिगा
|145,480
|2
|मारुति सुजुकी डिजायर
|135,330
|3
|मारुति सुजुकी वैगनआर
|96,381
|4
|मारुति सुजुकी ब्रेजा
|71,329
|5
|मारुति सुजुकी ईको
|66,675
|6
|मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
|54,805
|7
|मारुति सुजुकी विक्टोरिस
|35,677
|8
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|30,357
|9
|मारुति सुजुकी बलेनो
|23,228
|10
|मारुति सुजुकी XL6
|20,962
|11
|मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
|17,370
|12
|मारुति सुजुकी ऑल्टो
|7,369
|13
|मारुति सुजुकी सेलेरियो
|2,503
|14
|मारुति सुजुकी एस-प्रेसो
|630
|टोटल
|708,096
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Tata Nexon CNG
₹ 8.23 - 13.36 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
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₹ 9.55 - 13.86 लाख
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₹ 7.76 - 13.06 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
मारुति सुजुकी की मॉडल वाइज CNG कारों की सेल्स की बात करें तो मारुति सुजुकी अर्टिगा CNG की FY2026 में 145,480 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी डिजायर CNG की FY2026 में 135,330 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी वैगनआर CNG की FY2026 में 96,381 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ब्रेजा CNG की FY2026 में 71,329 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ईको CNG की FY2026 में 66,675 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स CNG की FY2026 में 54,805 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी विक्टोरिस CNG की FY2026 में 35,677 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG की FY2026 में 30,357 यूनिट बिकीं।
मारुति सुजुकी बलेनो CNG की FY2026 में 23,228 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी XL6 CNG की FY2026 में 20,962 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा CNG की FY2026 में 17,370 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी ऑल्टो CNG की FY2026 में 7,369 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी सेलेरियो CNG की FY2026 में 2,503 यूनिट बिकीं। मारुति सुजुकी एस-प्रेसो CNG की FY2026 में 630 यूनिट बिकीं। इस तरह मारुति ने FY2026 में कुल 708,096 CNG कार बेचीं।
मारुति अर्टिगा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस अफॉर्डेबल MPV में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103PS और 137Nm जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिलता है। इसका पेट्रोल मॉडल 20.51 kmpl का माइलेज देता है। वहीं, CNG वैरिएंट का माइलेज 26.11 km/kg है। इसमें पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो एयर कंडीशन, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 8.80 लाख रुपए से 12.94 लाख रुपए के बीच हैं।
अर्टिगा में 7-इंच टचस्क्रीन यूनिट के बजाय 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसमें सुजुकी की स्मार्टप्ले प्रो टेक्नोलॉजी दी है जो वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। कनेक्टेड कार फीचर्स में गाड़ी की ट्रैकिंग, टो अवे अलर्ट और ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग, ओवर-स्पीडिंग अलर्ट और रिमोट फंक्शन शामिल हैं। इसमें 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा दिया है। इसका मुकाबला टोयोटा रुमियन, मारुति XL6, किआ कैरेंस और किआ कैरेंस क्लैविस से होता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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