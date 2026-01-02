महंगी होंगी मारुति की बजट कारें! प्री-बुकिंग करने वालों को किस कीमत पर मिलेगी डिलीवरी? कंपनी ने किया साफ
मारुति सुजुकी ने अपनी छोटी कारों की कीमतें बढ़ाने की संभावना पर जल्द ही कोई फैसला करेगी। कंपनी ने बताया कि पहले से बुकिंग कर चुके ग्राहकों को हम संभवतः अगले 15-20 दिनों तक सेवा देना जारी रखेंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) अपनी छोटी कारों की कीमतें बढ़ाने की संभावना पर जल्द ही कोई फैसला करेगी। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मारुति ने सितंबर में छोटी कारों पर जीएसटी दरों में की गई कटौती के बाद अपने स्तर पर भी इन वाहनों की कीमतों में कटौती की थी। इसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में कंपनी की छोटी कारों की बिक्री बढ़ी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Wagon R
₹ 4.99 - 6.95 लाख
Maruti Suzuki Celerio
₹ 4.7 - 6.73 लाख
Renault Kwid
₹ 4.3 - 5.99 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Tata Tiago
₹ 4.57 - 7.82 लाख
जीएसटी दरों में की गई कटौती
कंपनी ने एस-प्रेसो मॉडल की कीमतों में 1,29,600 रुपये तक, ऑल्टो K10 मॉडल की कीमतों में 1,07,600 रुपये तक, सेलेरियो मॉडल की कीमतों में 94,100 रुपये तक और वैगनआर मॉडल की कीमतों में 79,600 रुपये तक की कटौती की थी।
मारुति ने क्या कहा?
मारुति सुजुकी इंडिया (Maruti Suzuki India) के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि ‘छोटी कारों के रणनीतिक मूल्य निर्धारण के पीछे हमारा मकसद अधिक लोगों तक कारों की पहुंच बढ़ाना था।
मारुति बहुत जल्द लेगी फैसला
बनर्जी ने अन्य कंपनियों की तरह मारुति के भी दाम बढ़ाने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम बहुत जल्द फैसला लेंगे कि हम सिर्फ जीएसटी कीमतों में कटौती वाले स्तर पर वापस जा रहे हैं या हम रणनीतिक मूल्य निर्धारण को जारी रखेंगे?
गाड़ी बुक करने वालों का क्या?
बनर्जी ने कहा कि मुद्दा उन ग्राहकों को सेवा देने का है, जिन्होंने अपनी गाड़ियां बुक कर ली हैं और उन्हें अभी तक अपने कार की आपूर्ति नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि बुकिंग कर चुके ग्राहकों को हम संभवतः अगले 15-20 दिनों तक सेवा देना जारी रखेंगे। फिलहाल, हमारी यही सोच है, लेकिन बहुत जल्द हम इस बारे में घोषणा करेंगे।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।