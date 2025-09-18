मारुति का सरप्राइज: ब्रेजा और फ्रोंक्स को खरीदना ₹1.12 लाख तक सस्ता हुआ, देखें सभी SUVs की नई कीमतें
मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों के लिए इस फेस्टिव सीजन को यादगार बना दिया है। दरअसल, कंपनी ने सरकार द्वारा नए GST स्लैब के लागू होने बाद अपनी SUVs में बड़ी कटौती की है। इस कटौती के साथ इनकी कीमतें 1.12 लाख रुपए तक कम हो गई हैं। बता दें कि कंपनी के पोर्टफोलियो में कुल 5 मॉडल शामिल हैं। इसमें फ्रोंक्स, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा और जिम्नी के साथ ऑल न्यू विक्टोरिस शामिल है। कंपनी ने सबसे ज्यादा कटौती ब्रेजा और फ्रोंक्स की कीमतों में की है। इनकी कीमतों में क्रमशः 1,12,700 रुपए और 1,12,600 रुपए तक की कटौती की गई है। चलिए कंपनी की सभी SUVs की नई प्राइस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं।
|मारुति सुजुकी SUVs की मॉडल वाइज नई कीमतें
|मॉडल
|एक्स-शोरूम कीमत में कमी (₹)
|नई शुरुआती कीमत (₹)
|फ्रोंक्स
|1,12,600 रुपए तक
|6,84,900
|ब्रेजा
|1,12,700 रुपए तक
|8,25,900
|विक्टोरिस
|न्यू लॉन्च
|10,49,900
|ग्रैंड विटारा
|1,07,000 रुपए तक
|10,76,500
|जिम्नी
|51,900 रुपए तक
|12,31,500
मारुति SUVs की कीमतों में होने वाली कटौती की बात करें तो फ्रोंक्स की कीमत में 1,12,600 रुपए तक की कटौती की गई है। वहीं, इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 6,84,900 रुपए हो गई। ब्रेजा की कीमत में 1,12,700 रुपए तक की कटौती की गई है। वहीं, इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 8,25,900 रुपए हो गई। न्यू लॉन्च विक्टोरिस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,49,900 रुपए है। ग्रैंड विटारा की कीमत में 1,07,000 रुपए तक की कटौती की गई है। वहीं, इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 10,76,500 रुपए हो गई। जिम्नी की कीमत में 51,900 रुपए तक की कटौती की गई है। वहीं, इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत 12,31,500 रुपए हो गई।
छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन
छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।
सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।
