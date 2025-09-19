मारुति ने खुद बताया अब कितने में मिलेगी 7-सीटर अर्टिगा, पुरानी कीमत में हो गई इतनी बड़ी टैक्स कटौती
मारुति की SUVs और MPVs को खरीदना भी सस्ता हो गया है। हम यहां आपको कंपनी की MPVs की नई कीमतें बता रहे हैं। दरअसल, कंपनी के पोर्टफोलियो में अर्टिगा, XL6 और इनविक्टो जैसे तीन मॉडल शामिल हैं। अर्टिगा को इस सेगमेंट में देश की नंबर-1 कार भी है।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अपनी सभी कारों के लिए नई प्राइस लिस्ट जारी कर चुकी है। अब मारुति की कारों में 1.30 लाख रुपए तक की टैक्स कटौती हुई है। इतना ही नहीं, मारुति की SUVs और MPVs को खरीदना भी सस्ता हो गया है। हम यहां आपको कंपनी की MPVs की नई कीमतें बता रहे हैं। दरअसल, कंपनी के पोर्टफोलियो में अर्टिगा, XL6 और इनविक्टो जैसे तीन मॉडल शामिल हैं। अर्टिगा को इस सेगमेंट में देश की नंबर-1 कार भी है। ऐसे में अब इन कारों की कीमतो में 61,700 रुपए तक की कटौती की गई है। चलिए नई प्राइस पर एक नजर डालते हैं।
|मारुति MPV की नई एक्स-शोरूम कीमतें
|मॉडल
|एक्स-शोरूम कीमत में कटौती
|नई शुरुआती कीमत
|अर्टिगा
|46,400 रुपए तक
|8,80,000 रुपए
|XL6
|52,000 रुपए तक
|11,52,300 रुपए
|इनविक्टो
|61,700 रुपए तक
|24,97,400 रुपए
मारुति की MPV की नए GST के बाद की नई एक्स-शोरूम कीमतों की बात करें तो अर्टिगा की कीमत में अब टैक्स के 46,400 रुपए तक कम कर दिए गए हैं। साथ ही, इसकी नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8,80,000 रुपए हो गई है। XL6 की कीमत में अब टैक्स के 52,000 रुपए तक कम कर दिए गए हैं। साथ ही, इसकी नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,52,300 रुपए रुपए हो गई है। इनविक्टो की कीमत में अब टैक्स के 61,700 रुपए तक कम कर दिए गए हैं। साथ ही, इसकी नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 24,97,400 रुपए रुपए हो गई है।
छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन
छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।
लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।
सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।
