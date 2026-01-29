इस कार कंपनी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! 9 महीनों में बेच डालीं 17.46 लाख कारें; इस मॉडल को बंद आंखों से ले रहे ग्राहक

संक्षेप: मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। FY26 के पहले 9 महीनों में कंपनी ने 17.46 लाख कारें सेल की हैं। मारुति बलेनो (Baleno) और जिम्नी (Jimny) को विदेशी बाजारों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki India Limited) ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के पहले 9 महीनों में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो अब तक किसी भी साल में देखने को नहीं मिला। कंपनी ने इस अवधि में कुल 17,46,504 गाड़ियां बेचकर अपनी अब तक की सबसे बड़ी 9 महीने की बिक्री दर्ज की है। पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा 16,29,631 यूनिट था, यानी इस बार मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने मजबूत ग्रोथ हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

बलेनो और जिम्नी की बिक्री में शानदार बढ़त

FY26 के पहले 9 महीनों में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की घरेलू बिक्री 14,35,945 यूनिट रही, जबकि एक्सपोर्ट बढ़कर 3,10,559 यूनिट पहुंच गया। खासतौर पर बलेनो (Baleno) और जिम्नी (Jimny) को विदेशी बाजारों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिससे एक्सपोर्ट नंबर में ग्रोथ देखने को मिली।

कमाई और मुनाफे में भी रिकॉर्ड ग्रोथ

इतनी बड़ी बिक्री का सीधा असर कंपनी की कमाई पर भी पड़ा और 9 महीनों में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की नेट सेल्स 1,24,290 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले साल की 1,06,258 करोड़ की तुलना में काफी ज्यादा है। वहीं, नेट प्रॉफिट भी बढ़कर 10,854 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल 10,440 करोड़ पर अटक गया था।



Q3 में बना नया रिकॉर्ड

अक्टूबर से दिसंबर 2025 (Q3 FY26) के बीच मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने 5,64,669 घरेलू गाड़ियां बेचीं, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा तिमाही बिक्री है। इस ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान एंट्री-लेवल कारों का रहा। इसमें 18% GST स्लैब में आने वाली कारों की कीमतों में टैक्स कटौती का फायदा मिला, जिससे 68,000 से ज्यादा अतिरिक्त गाड़ियां बिकीं।

एक्सपोर्ट और कुल डिस्पैच भी ऑल-टाइम हाई

Q3 FY26 में कुल वाहनों का डिस्पैच 6,67,769 यूनिट रहा, जबकि एक्सपोर्ट बढ़कर 1,03,100 यूनिट पहुंच गया। इस दमदार परफॉर्मेंस की बदौलत कंपनी की तिमाही आय बढ़कर 47,534 करोड़ हो गई, जो पिछले साल की 36,802 करोड़ से कहीं ज्यादा है।

मुनाफे पर पड़ा हल्का असर

हालांकि, तिमाही मुनाफे पर 593 करोड़ की वन-टाइम प्रोविजनिंग का असर पड़ा, जो नए लेबर कोड्स के लागू होने से जुड़ी थी। इसके बावजूद कंपनी ने 3,794 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है।

मारुति सुजुकी का भरोसा बरकरार

कंपनी ने यह भी पुष्टि की कि सुजुकी मोटर गुजरात (Suzuki Motor Gujarat) का मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) में विलय 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गया है, जिससे भविष्य में लागत और ऑपरेशंस और मजबूत होने की उम्मीद है।