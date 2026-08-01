अपनी पहली कार खरीदने वालों को पसंद आए ये सस्ते मॉडल, कीमत ₹3.50 लाख से शुरू; माइलेज 34Km

पहली बार कार खरीदने वालों की संख्या में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब मारुति सुजुकी ने तिमाही के दौरान छोटी कारों की बिक्री में साल-दर-साल 34% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने कहा कि 18% GST स्लैब वाले उसके छोटी कारों के पोर्टफोलियो में भी साल-दर-साल लगभग 34% की बढ़ोतरी हुई।

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Maruti Suzuki Invicto

मारुति सुजुकी के सीनियर अधिकारियों के अनुसार, पहली बार कार खरीदने वाले ज्यादा लोग मार्केट में लौट रहे हैं। इससे पता चलता है कि कई सालों की सुस्ती के बाद भारत के एंट्री-लेवल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में लगातार सुधार हो रहा है। देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी ने कहा कि पहली बार कार खरीदने वालों की हिस्सेदारी पहली तिमाही में उसकी कुल बिक्री का 54% रही, जो पिछली तिमाही में 51% थी। यह सुधार हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में कटौती के बाद छोटी कारों की बिक्री में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ हुआ है।

मारुति सुजुकी में कॉर्पोरेट मामलों के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती ने इन्वेस्टर्स को बताया, "पहली बार कार खरीदने वालों का प्रतिशत चौथी तिमाही के 51% से बढ़कर इस तिमाही में लगभग 54% हो गया है। यानी सिर्फ एक तिमाही में इसमें काफी सुधार हुआ है, जिसकी पुष्टि छोटी कारों की बिक्री में हुई भारी बढ़ोतरी से भी होती है।" बता दें कि कंपनी की हैचबैक की कीमतें 3.50 लाखर रुपए से शुरू हो जाती हैं। वहीं, इनके CNG वैरिएंट का माइलेज 34 Km/Kg तक है।

पहली बार कार खरीदने वालों की संख्या में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब मारुति सुजुकी ने तिमाही के दौरान छोटी कारों की बिक्री में साल-दर-साल 34% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने कहा कि 18% GST स्लैब वाले उसके छोटी कारों के पोर्टफोलियो में भी साल-दर-साल लगभग 34% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 40% GST स्लैब वाले पोर्टफोलियो में लगभग 30% का विस्तार हुआ।

छोटी कारों की बिक्री में इस वापसी को कई सालों तक कम मांग के बाद एक कमजोर बेस के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "मारुति सुजुकी के लिए, छोटी कारों की बिक्री में जबरदस्त वापसी हुई है। तिमाही के दौरान हमारी छोटी कारों की बिक्री में साल-दर-साल 34% की बढ़ोतरी हुई।" हाल के सालों में एंट्री-लेवल सेगमेंट को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कड़े सुरक्षा और रेगुलेटरी नियमों के कारण गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं। इस अतिरिक्त लागत का असर प्रीमियम गाड़ियों की तुलना में सस्ती कारों पर कहीं ज्यादा पड़ा है।

15 से 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों की तुलना में एंट्री-लेवल कार की लागत में प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोतरी काफी ज्यादा है। इस सेगमेंट के खरीदार कीमत को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं और वे हमेशा फ्यूल एफिशिएंसी और गाड़ी रखने की कुल लागत को प्राथमिकता देते हैं। मारुति सुजुकी, जिसका भारत के हैचबैक मार्केट में 80% से ज्यादा हिस्सा है, उसे उम्मीद है कि लंबे समय तक चली सुस्ती के बाद इस सेगमेंट में सुधार जारी रहेगा।