अपनी पहली कार खरीदने वालों को पसंद आए ये सस्ते मॉडल, कीमत ₹3.50 लाख से शुरू; माइलेज 34Km
पहली बार कार खरीदने वालों की संख्या में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब मारुति सुजुकी ने तिमाही के दौरान छोटी कारों की बिक्री में साल-दर-साल 34% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने कहा कि 18% GST स्लैब वाले उसके छोटी कारों के पोर्टफोलियो में भी साल-दर-साल लगभग 34% की बढ़ोतरी हुई।
मारुति सुजुकी के सीनियर अधिकारियों के अनुसार, पहली बार कार खरीदने वाले ज्यादा लोग मार्केट में लौट रहे हैं। इससे पता चलता है कि कई सालों की सुस्ती के बाद भारत के एंट्री-लेवल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में लगातार सुधार हो रहा है। देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी ने कहा कि पहली बार कार खरीदने वालों की हिस्सेदारी पहली तिमाही में उसकी कुल बिक्री का 54% रही, जो पिछली तिमाही में 51% थी। यह सुधार हाल ही में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में कटौती के बाद छोटी कारों की बिक्री में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ हुआ है।
मारुति सुजुकी में कॉर्पोरेट मामलों के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती ने इन्वेस्टर्स को बताया, "पहली बार कार खरीदने वालों का प्रतिशत चौथी तिमाही के 51% से बढ़कर इस तिमाही में लगभग 54% हो गया है। यानी सिर्फ एक तिमाही में इसमें काफी सुधार हुआ है, जिसकी पुष्टि छोटी कारों की बिक्री में हुई भारी बढ़ोतरी से भी होती है।" बता दें कि कंपनी की हैचबैक की कीमतें 3.50 लाखर रुपए से शुरू हो जाती हैं। वहीं, इनके CNG वैरिएंट का माइलेज 34 Km/Kg तक है।
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Maruti Suzuki Invicto
₹ 24.97 - 28.61 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
Maruti Suzuki Victoris
₹ 10.5 - 19.99 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
पहली बार कार खरीदने वालों की संख्या में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब मारुति सुजुकी ने तिमाही के दौरान छोटी कारों की बिक्री में साल-दर-साल 34% की बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी ने कहा कि 18% GST स्लैब वाले उसके छोटी कारों के पोर्टफोलियो में भी साल-दर-साल लगभग 34% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 40% GST स्लैब वाले पोर्टफोलियो में लगभग 30% का विस्तार हुआ।
छोटी कारों की बिक्री में इस वापसी को कई सालों तक कम मांग के बाद एक कमजोर बेस के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "मारुति सुजुकी के लिए, छोटी कारों की बिक्री में जबरदस्त वापसी हुई है। तिमाही के दौरान हमारी छोटी कारों की बिक्री में साल-दर-साल 34% की बढ़ोतरी हुई।" हाल के सालों में एंट्री-लेवल सेगमेंट को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कड़े सुरक्षा और रेगुलेटरी नियमों के कारण गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं। इस अतिरिक्त लागत का असर प्रीमियम गाड़ियों की तुलना में सस्ती कारों पर कहीं ज्यादा पड़ा है।
15 से 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों की तुलना में एंट्री-लेवल कार की लागत में प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोतरी काफी ज्यादा है। इस सेगमेंट के खरीदार कीमत को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं और वे हमेशा फ्यूल एफिशिएंसी और गाड़ी रखने की कुल लागत को प्राथमिकता देते हैं। मारुति सुजुकी, जिसका भारत के हैचबैक मार्केट में 80% से ज्यादा हिस्सा है, उसे उम्मीद है कि लंबे समय तक चली सुस्ती के बाद इस सेगमेंट में सुधार जारी रहेगा।
कंपनी का मानना है कि हाल ही में GST में कटौती से कार खरीदना ज्यादा अफॉर्डेबल हो गया है और इससे पहली बार कार खरीदने वालों के बीच मांग को फिर से बढ़ाने में मदद मिली है। यह कस्टमर ग्रुप पारंपरिक रूप से छोटी कारों के मार्केट की रीढ़ रहा है। भारती के अनुसार, मारुति सुजुकी ने 18% GST कैटेगरी में लगभग 359,000 गाड़ियां बेचीं, जबकि इंडस्ट्री का कुल वॉल्यूम लगभग 734,000 यूनिट था। 40% GST कैटेगरी में कंपनी ने लगभग 161,000 गाड़ियां बेचीं, जबकि इंडस्ट्री की कुल बिक्री लगभग 470,000 यूनिट रही।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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