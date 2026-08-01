मिडिल क्लास ने इस कंपनी की 31 दिन में 2.41 लाख कार खरीद डालीं; मिनी और कॉम्पैक्ट मॉडल की रही डिमांड
जुलाई 2025 की तुलना में घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 42.41% बढ़कर 1,96,203 यूनिट्स हो गई, जबकि LCVs (लाइट कमर्शियल व्हीकल्स) सहित कुल घरेलू बिक्री 2,00,123 यूनिट्स रही। जून 2026 की तुलना में घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 33.30% बढ़ी।
मारुति सुजुकी इंडिया एक बार फिर देश की सबसे सबड़ी कार कंपनी बनकर सामने आई। कंपनी ने जुलाई 2026 में भारत में 2,00,123 गाड़ियां बेचकर अपनी अब तक की सबसे बड़ी मंथली घरेलू बिक्री दर्ज की है। एक्सपोर्ट को मिलाकर, कंपनी ने कुल 2,41,421 यूनिट्स की बिक्री की दर्ज की, जो जुलाई 2025 में बेची गई 1,80,526 यूनिट्स की तुलना में 33.73% की सालाना बढ़ोतरी दिखाती है। चलिए कंपनी की सेल्स की डिटेल को देखते हैं।
घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में 42.41% का इजाफा
जुलाई 2025 की तुलना में घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 42.41% बढ़कर 1,96,203 यूनिट्स हो गई, जबकि LCVs (लाइट कमर्शियल व्हीकल्स) सहित कुल घरेलू बिक्री 2,00,123 यूनिट्स रही। जून 2026 की तुलना में घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 33.30% बढ़ी। ये 1,47,187 यूनिट्स से बढ़कर 1,96,203 यूनिट्स हो गई, जो बाजार की मांग में जबरदस्त सुधार को दिखाता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.31 - 14.45 लाख
Maruti Suzuki Ignis
₹ 5.35 - 7.55 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.79 - 8.84 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 6.85 - 11.98 लाख
जुलाई 2026 में पैसेंजर कारों (मिनी + कॉम्पैक्ट + मिड-साइज़) की बिक्री 1,03,456 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी महीने में 72,662 यूनिट्स थी। यूटिलिटी गाड़ियां सबसे बड़ी ग्रोथ ड्राइवर बनी रहीं; इनकी बिक्री 52,773 यूनिट्स से बढ़कर 78,851 यूनिट्स हो गई, यानी 26,000 से ज्यादा यूनिट्स की बढ़ोतरी हुई।
यूटिलिटी व्हीकल की सेल्स में गजब का इजाफा
यूटिलिटी व्हीकल पोर्टफोलियो में ब्रेजा, अर्टिगा, ई-विटारा, फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, इनविक्टो, जिम्नी, विक्टोरिस और XL6 शामिल हैं। फ्रोंक्स के शानदार प्रदर्शन और विक्टोरिस से नई बिक्री जुड़ने के कारण, मारुति की SUV लाइनअप में लगातार तेजी बनी हुई है। ईको वैन की बिक्री 12,341 यूनिट्स से बढ़कर 13,896 यूनिट्स हो गई।
सुपर कैरी LCV की बिक्री 2,794 यूनिट्स से बढ़कर 3,920 यूनिट्स हो गई। इस महीने टोयोटा को हुई बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। यह जुलाई 2025 के 8,211 यूनिट्स से 36.91% बढ़कर 11,242 यूनिट्स हो गई। हालांकि, एक्सपोर्ट में 5.32% की गिरावट आई और यह 30,056 यूनिट्स रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 31,745 यूनिट्स था।
FY27 की अप्रैल-जुलाई में मिली रिकॉर्ड ग्रोथ
FY27 की अप्रैल-जुलाई अवधि के दौरान, मारुति सुजुकी ने कुल 9,24,145 गाड़ियां बेचीं। यह पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 7,08,387 गाड़ियों के मुकाबले 30.46% की शानदार बढ़ोतरी है। इन 4 महीनों में घरेलू पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 35.77% बढ़कर 7,21,431 यूनिट्स हो गई। एक्सपोर्ट 20.26% बढ़कर 1,54,792 यूनिट्स रहा। सुपर कैरी LCV की बिक्री 19.42% बढ़कर 13,499 यूनिट्स हो गई। टोयोटा को बिक्री 34,423 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी अवधि में दर्ज 37,018 यूनिट्स से थोड़ी कम है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।