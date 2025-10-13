मारुति के लिए 'खरा सोना' बन गई ये कार, 30 दिन में 20000 ग्राहक मिले; ये स्विफ्ट, वैगनआर या अर्टिगा नहीं
मारुति सुजुकी इंडिया की सितंबर 2025 सेल्स का डेटा आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 18 मॉडल बेच रही है। इसमें उसकी सियाज भी शामिल है, जिसे अप्रैल 2025 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि, स्टॉक बचने के कारण इसकी सेल्स भी जारी है। पिछले महीने कंपनी के लिए एक बार फिर डियायर ने बाजी मार ली। ये लगातार तीसरा महीना है जब डिजायर कंपनी की लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर सामने आई है। इस सेडान की डिमांड के सामने स्विफ्ट, वैगनआर और अर्टिगा जैसे मॉडल भी पीछे रहे। ये कंपनी की एकमात्र ऐसी कार भी रही जिसकी 20 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। चलिए कंपनी के सभी मॉडल की सेल्स को देखते हैं।
|मारुति सुजुकी मॉडल वाइज सेल्स सितंबर 2025
|रैंक
|मॉडल
|सितंबर 2025
|सितंबर 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर %
|1
|डिजायर
|20,038
|10,853
|9,185
|84.63
|15.09
|2
|स्विफ्ट
|15,547
|16,241
|-694
|-4.27
|11.71
|3
|वैगनआर
|15,388
|13,339
|2,049
|15.36
|11.59
|4
|फ्रोंक्स
|13,767
|13,874
|-107
|-0.77
|10.37
|5
|बलेनो
|13,173
|14,292
|-1,119
|-7.83
|9.92
|6
|अर्टिगा
|12,115
|17,441
|-5,326
|-30.54
|9.12
|7
|ब्रेजा
|10,173
|15,322
|-5,149
|-33.61
|7.66
|8
|ईको
|10,035
|11,908
|-1,873
|-15.73
|7.56
|9
|ग्रैंड विटारा
|5,698
|10,267
|-4,569
|-44.5
|4.29
|10
|ऑल्टो
|5,434
|8,655
|-3,221
|-37.22
|4.09
|11
|विक्टोरिस
|4,261
|0
|4,261
|-
|3.21
|12
|XL6
|2,170
|3,734
|-1,564
|-41.89
|1.63
|13
|एस प्रेसो
|1,774
|1,708
|66
|3.86
|1.34
|14
|इग्निस
|1,704
|2,514
|-810
|-32.22
|1.28
|15
|सेलेरियो
|1,033
|3,241
|-2,208
|-68.13
|0.78
|16
|जिम्नी
|296
|599
|-303
|-50.58
|0.22
|17
|इनविक्टो
|215
|312
|-97
|-31.09
|0.16
|18
|सियाज
|0
|662
|-662
|-100
|0
|टोटल
|1,32,821
|1,44,962
|-12,141
|-8.38
|100
मारुति सुजुकी मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो डिजायर की सितंबर 2025 में 20,038 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 10,853 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,185 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 84.63% की ग्रोथ मिली। स्विफ्ट की सितंबर 2025 में 15,547 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 16,241 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 694 यूनिट कम बिकीं और इसे 4.27% की डिग्रोथ मिली। वैगनआर की सितंबर 2025 में 15,388 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 13,339 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,049 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 15.36% की ग्रोथ मिली।
फ्रोंक्स की सितंबर 2025 में 13,767 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 13,874 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 107 यूनिट कम बिकीं और इसे 0.77% की डिग्रोथ मिली। बलेनो की सितंबर 2025 में 13,173 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 14,292 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,119 यूनिट कम बिकीं और इसे 7.83% की डिग्रोथ मिली। अर्टिगा की सितंबर 2025 में 12,115 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 17,441 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,326 यूनिट कम बिकीं और इसे 30.54% की डिग्रोथ मिली।
ब्रेजा की सितंबर 2025 में 10,173 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 15,322 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,149 यूनिट कम बिकीं और इसे 33.61% की डिग्रोथ मिली। ईको की सितंबर 2025 में 10,035 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 11,908 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,873 यूनिट कम बिकीं और इसे 15.73% की डिग्रोथ मिली। ग्रैंड विटारा की सितंबर 2025 में 5,698 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 10,267 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,569 यूनिट कम बिकीं और इसे 44.5% की डिग्रोथ मिली।
ऑल्टो की सितंबर 2025 में 5,434 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 8,655 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,221 यूनिट कम बिकीं और इसे 37.22% की डिग्रोथ मिली। विक्टोरिस की सितंबर 2025 में 4,261 यूनिट बिकीं। XL6 की सितंबर 2025 में 2,170 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 3,734 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,564 यूनिट कम बिकीं और इसे 41.89% की डिग्रोथ मिली। एस प्रेसो की सितंबर 2025 में 1,774 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,708 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 66 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.86% की ग्रोथ मिली।
इग्निस की सितंबर 2025 में 1,704 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 2,514 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 810 यूनिट कम बिकीं और इसे 32.22% की डिग्रोथ मिली। सेलेरियो की सितंबर 2025 में 1,033 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 3,241 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,208 यूनिट कम बिकीं और इसे 68.13% की डिग्रोथ मिली। जिम्नी की सितंबर 2025 में 296 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 599 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 303 यूनिट कम बिकीं और इसे 50.58% की डिग्रोथ मिली।
इनविक्टो की सितंबर 2025 में 215 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 312 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 97 यूनिट कम बिकीं और इसे 31.09% की डिग्रोथ मिली। सियाज की सितंबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 662 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 662 यूनिट कम बिकीं और इसे 100% की डिग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने सितंबर 2025 में कुल 1,32,821 गाड़ियां बेचीं। जबकि सितंबर 2024 में इसकी 1,44,962 यूनिट बिकी थीं। यानी कंपनी ने 12,141 यूनिट कम बेचीं और इसे 8.38% की डिग्रोथ मिली।
