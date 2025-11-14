अब वैगनआर, स्विफ्ट या बलेनो नहीं, बल्कि मारुति के लिए नंबर-1 बन गई ये कार; ये ऑल्टो, ब्रेजा या अर्टिगा नहीं
मारुति सुजुकी इंडिया भारतीय बाजार में कुल 18 मॉडल बेच रही है। हालांकि, इसमें सियाज को वो अप्रैल 2025 में ही बंद कर चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ डीलर्स के पास इसका स्टॉक बचा हुआ है। कंपनी के लिए पिछले महीने यानी अक्टूबर में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल डिजायर रहा। ये लगातार तीसरा मौका है जब डिजायर कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। कंपनी ने कुल 1,76,318 यूनिट बेचीं। इस तरह कंपनी को 10.48% की सालाना ग्रोथ मिली। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।
|मारुति सुजुकी कार सेल्स ब्रेकअप अक्टूबर 2025
|नं
|मॉडल
|अक्टूबर 2025
|अक्टूबर 2024
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|शेयर %
|1
|डिजायर
|20,791
|12,698
|8,093
|63.73
|11.79
|2
|अर्टिगा
|20,087
|18,785
|1,302
|6.93
|11.39
|3
|वैगनआर
|18,970
|13,922
|5,048
|36.26
|10.76
|4
|फ्रोंक्स
|17,003
|16,419
|584
|3.56
|9.64
|5
|बलेनो
|16,873
|16,082
|791
|4.92
|9.57
|6
|स्विफ्ट
|15,542
|17,539
|-1,997
|-11.39
|8.81
|7
|ईको
|13,537
|11,653
|1,884
|16.17
|7.68
|8
|विक्टोरिस
|13,496
|-
|13,496
|-
|7.65
|9
|ब्रेजा
|12,072
|16,565
|-4,493
|-27.12
|6.85
|10
|ग्रैंड विटारा
|10,409
|14,083
|-3,674
|-26.09
|5.9
|11
|ऑल्टो K10
|6,210
|8,548
|-2,338
|-27.35
|3.52
|12
|XL6
|3,611
|3,285
|326
|9.92
|2.05
|13
|एस प्रेसो
|2,857
|2,139
|718
|33.57
|1.62
|14
|इग्निस
|2,645
|2,663
|-18
|-0.68
|1.5
|15
|सेलेरियो
|1,322
|3,044
|-1,722
|-56.57
|0.75
|16
|जिम्नी
|592
|1,211
|-619
|-51.11
|0.34
|17
|इनविक्टो
|301
|296
|5
|1.69
|0.17
|18
|सियाज
|0
|659
|-659
|-100
|0
|टोटल
|1,76,318
|1,59,591
|16,727
|10.48
|100
मारुति सुजुकी के सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो डिजायर की अक्टूबर 2025 में 20,791 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 12,698 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,093 यूनिट ज्यादा बिकीं और 63.73% की ग्रोथ मिली। अर्टिगा की अक्टूबर 2025 में 20,087 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 18,785 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,302 यूनिट ज्यादा बिकीं और 6.93% की ग्रोथ मिली। वैगनआर की अक्टूबर 2025 में 18,970 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 13,922 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,048 यूनिट ज्यादा बिकीं और 36.26% की ग्रोथ मिली।
फ्रोंक्स की अक्टूबर 2025 में 17,003 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 16,419 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 584 यूनिट ज्यादा बिकीं और 3.56% की ग्रोथ मिली। बलेनो की अक्टूबर 2025 में 16,873 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 16,082 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 791 यूनिट ज्यादा बिकीं और 4.92% की ग्रोथ मिली। स्विफ्ट की अक्टूबर 2025 में 15,542 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 17,539 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,997 यूनिट कम बिकीं और 11.39% की डिग्रोथ मिली।
ईको की अक्टूबर 2025 में 13,537 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 11,653 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,884 यूनिट ज्यादा बिकीं और 16.17% की ग्रोथ मिली। विक्टोरिस की अक्टूबर 2025 में 13,496 यूनिट बिकीं। ब्रेजा की अक्टूबर 2025 में 12,072 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 16,565 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,493 यूनिट ज्यादा बिकीं और 27.12% की डिग्रोथ मिली।
ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2025 में 10,409 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 14,083 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,674 यूनिट ज्यादा बिकीं और 26.09% की डिग्रोथ मिली। ऑल्टो K10 की अक्टूबर 2025 में 6,210 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 8,548 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,338 यूनिट ज्यादा बिकीं और 27.35% की डिग्रोथ मिली। XL6 की अक्टूबर 2025 में 3,611 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 3,285 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 326 यूनिट ज्यादा बिकीं और 9.92% की ग्रोथ मिली।
एस प्रेसो की अक्टूबर 2025 में 2,857 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,139 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 718 यूनिट ज्यादा बिकीं और 33.57% की ग्रोथ मिली। इग्निस की अक्टूबर 2025 में 2,645 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,663 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 18 यूनिट ज्यादा बिकीं और 0.68% की डिग्रोथ मिली। सेलेरियो की अक्टूबर 2025 में 1,322 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 3,044 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,722 यूनिट ज्यादा बिकीं और 56.57% की डिग्रोथ मिली।
जिम्नी की अक्टूबर 2025 में 592 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,211 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 619 यूनिट ज्यादा बिकीं और 51.11% की डिग्रोथ मिली। इनविक्टो की अक्टूबर 2025 में 301 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 296 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5 यूनिट ज्यादा बिकीं और 1.69% की ग्रोथ मिली। सियाज की अक्टूबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 659 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 659 यूनिट ज्यादा बिकीं और 100% की डिग्रोथ मिली।
