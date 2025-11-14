Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Sales Breakup October 2025; Dzire, Ertiga, WagonR, Fronx, Baleno, Swift
अब वैगनआर, स्विफ्ट या बलेनो नहीं, बल्कि मारुति के लिए नंबर-1 बन गई ये कार; ये ऑल्टो, ब्रेजा या अर्टिगा नहीं

अब वैगनआर, स्विफ्ट या बलेनो नहीं, बल्कि मारुति के लिए नंबर-1 बन गई ये कार; ये ऑल्टो, ब्रेजा या अर्टिगा नहीं

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया भारतीय बाजार में कुल 18 मॉडल बेच रही है। हालांकि, इसमें सियाज को वो अप्रैल 2025 में ही बंद कर चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ डीलर्स के पास इसका स्टॉक बचा हुआ है। कंपनी के लिए पिछले महीने यानी अक्टूबर में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल डिजायर रहा।

Fri, 14 Nov 2025 11:20 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी इंडिया भारतीय बाजार में कुल 18 मॉडल बेच रही है। हालांकि, इसमें सियाज को वो अप्रैल 2025 में ही बंद कर चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ डीलर्स के पास इसका स्टॉक बचा हुआ है। कंपनी के लिए पिछले महीने यानी अक्टूबर में सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल डिजायर रहा। ये लगातार तीसरा मौका है जब डिजायर कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। कंपनी ने कुल 1,76,318 यूनिट बेचीं। इस तरह कंपनी को 10.48% की सालाना ग्रोथ मिली। चलिए एक बार कंपनी के सेल्स ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।

मारुति सुजुकी कार सेल्स ब्रेकअप अक्टूबर 2025
नंमॉडलअक्टूबर 2025अक्टूबर 2024अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1डिजायर20,79112,6988,09363.7311.79
2अर्टिगा20,08718,7851,3026.9311.39
3वैगनआर18,97013,9225,04836.2610.76
4फ्रोंक्स17,00316,4195843.569.64
5बलेनो16,87316,0827914.929.57
6स्विफ्ट15,54217,539-1,997-11.398.81
7ईको13,53711,6531,88416.177.68
8विक्टोरिस13,496-13,496-7.65
9ब्रेजा12,07216,565-4,493-27.126.85
10ग्रैंड विटारा10,40914,083-3,674-26.095.9
11ऑल्टो K106,2108,548-2,338-27.353.52
12XL63,6113,2853269.922.05
13एस प्रेसो2,8572,13971833.571.62
14इग्निस2,6452,663-18-0.681.5
15सेलेरियो1,3223,044-1,722-56.570.75
16जिम्नी5921,211-619-51.110.34
17इनविक्टो30129651.690.17
18सियाज0659-659-1000
टोटल1,76,3181,59,59116,72710.48100

मारुति सुजुकी के सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो डिजायर की अक्टूबर 2025 में 20,791 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 12,698 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 8,093 यूनिट ज्यादा बिकीं और 63.73% की ग्रोथ मिली। अर्टिगा की अक्टूबर 2025 में 20,087 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 18,785 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,302 यूनिट ज्यादा बिकीं और 6.93% की ग्रोथ मिली। वैगनआर की अक्टूबर 2025 में 18,970 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 13,922 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,048 यूनिट ज्यादा बिकीं और 36.26% की ग्रोथ मिली।

फ्रोंक्स की अक्टूबर 2025 में 17,003 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 16,419 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 584 यूनिट ज्यादा बिकीं और 3.56% की ग्रोथ मिली। बलेनो की अक्टूबर 2025 में 16,873 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 16,082 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 791 यूनिट ज्यादा बिकीं और 4.92% की ग्रोथ मिली। स्विफ्ट की अक्टूबर 2025 में 15,542 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 17,539 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,997 यूनिट कम बिकीं और 11.39% की डिग्रोथ मिली।

ईको की अक्टूबर 2025 में 13,537 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 11,653 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,884 यूनिट ज्यादा बिकीं और 16.17% की ग्रोथ मिली। विक्टोरिस की अक्टूबर 2025 में 13,496 यूनिट बिकीं। ब्रेजा की अक्टूबर 2025 में 12,072 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 16,565 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,493 यूनिट ज्यादा बिकीं और 27.12% की डिग्रोथ मिली।

ग्रैंड विटारा की अक्टूबर 2025 में 10,409 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 14,083 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,674 यूनिट ज्यादा बिकीं और 26.09% की डिग्रोथ मिली। ऑल्टो K10 की अक्टूबर 2025 में 6,210 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 8,548 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,338 यूनिट ज्यादा बिकीं और 27.35% की डिग्रोथ मिली। XL6 की अक्टूबर 2025 में 3,611 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 3,285 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 326 यूनिट ज्यादा बिकीं और 9.92% की ग्रोथ मिली।

एस प्रेसो की अक्टूबर 2025 में 2,857 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,139 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 718 यूनिट ज्यादा बिकीं और 33.57% की ग्रोथ मिली। इग्निस की अक्टूबर 2025 में 2,645 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 2,663 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 18 यूनिट ज्यादा बिकीं और 0.68% की डिग्रोथ मिली। सेलेरियो की अक्टूबर 2025 में 1,322 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 3,044 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,722 यूनिट ज्यादा बिकीं और 56.57% की डिग्रोथ मिली।

जिम्नी की अक्टूबर 2025 में 592 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 1,211 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 619 यूनिट ज्यादा बिकीं और 51.11% की डिग्रोथ मिली। इनविक्टो की अक्टूबर 2025 में 301 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 296 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5 यूनिट ज्यादा बिकीं और 1.69% की ग्रोथ मिली। सियाज की अक्टूबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि अक्टूबर 2024 में इसकी 659 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 659 यूनिट ज्यादा बिकीं और 100% की डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।
Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

