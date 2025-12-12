Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Sales Breakup November 2025 Dzire Dominate Swift, Ertiga, Fronx, WagonR
एक बार फिर निकल गई स्विफ्ट, वैगनआर, अर्टिगा की हेकड़ी; ₹6.25 लाख की इस कार ने सभी को चौंकाया

संक्षेप:

Dec 12, 2025 08:21 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 18 मॉडल बेच रही है। हालांकि, इसमें से एक मॉडल सियाज अप्रैल 2025 में ऑफिशियल बंद हो चुका है। हालांकि, अभी भी डीलर्स के पास इसका कुछ स्टॉक बचा है। इस वजह से ये भी कंपनी की सेल्स का हिस्सा है। पिछले महीने कंपनी के लिए जिस कार ने लिस्ट को टॉप करने का काम किया वो डिजायर है। इस सेडान ने एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए है। डिजायर की डिमांड के सामने स्विफ्ट के साथ कंपनी की नंबर-1 वैगनआर भी फीकी पड़ गई। चलिए अब सेल्स ब्रेकअप पर एक नजर डालते हैं।

मारुति मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025
नंमॉडलनवंबर 2025नवंबर 2024
1डिजायर21,08211,779
2स्विफ्ट19,73314,737
3अर्टिगा16,19715,150
4फ्रोंक्स15,05814,882
5वैगनआर14,61913,982
6ब्रेजा13,94714,918
7बलेनो13,78416,293
8ईको13,20010,589
9विक्टोरिस12,3000
10ग्रैंड विटारा11,33910,148
11ऑल्टो10,6007,467
12XL62,4452,483
13इग्निस2,3162,203
14एस प्रेसो1,7472,283
15सेलेरियो1,3922,379
16जिम्नी802988
17इनविक्टो410434
18सियाज0597
टोटल1,70,9711,41,312
,

मारुति के मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो डिजायर की नवंबर 2025 में 21,082 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 11,779 यूनिट नहीं बिकी थीं। स्विफ्ट की नवंबर 2025 में 19,733 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,737 यूनिट नहीं बिकी थीं। अर्टिगा की नवंबर 2025 में 16,197 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,150 यूनिट नहीं बिकी थीं। फ्रोंक्स की नवंबर 2025 में 15,058 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,882 यूनिट नहीं बिकी थीं। वैगनआर की नवंबर 2025 में 14,619 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 13,982 यूनिट नहीं बिकी थीं। ब्रेजा की नवंबर 2025 में 13,947 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,918 यूनिट नहीं बिकी थीं।

बलेनो की नवंबर 2025 में 13,784 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 16,293 यूनिट नहीं बिकी थीं। ईको की नवंबर 2025 में 13,200 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 10,589 यूनिट नहीं बिकी थीं। विक्टोरिस की नवंबर 2025 में 12,300 यूनिट बिकीं। ग्रैंड विटारा की नवंबर 2025 में 11,339 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 10,148 यूनिट नहीं बिकी थीं। ऑल्टो की नवंबर 2025 में 10,600 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 7,467 यूनिट नहीं बिकी थीं। XL6 की नवंबर 2025 में 2,445 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,483 यूनिट नहीं बिकी थीं।

इग्निस की नवंबर 2025 में 2,316 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,203 यूनिट नहीं बिकी थीं। एस प्रेसो की नवंबर 2025 में 1,747 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,283 यूनिट नहीं बिकी थीं। सेलेरियो की नवंबर 2025 में 1,392 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,379 यूनिट नहीं बिकी थीं। जिम्नी की नवंबर 2025 में 802 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 988 यूनिट नहीं बिकी थीं। इनविक्टो की नवंबर 2025 में 410 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 434 यूनिट नहीं बिकी थीं। सियाज की नवंबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 597 यूनिट नहीं बिकी थीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

