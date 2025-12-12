एक बार फिर निकल गई स्विफ्ट, वैगनआर, अर्टिगा की हेकड़ी; ₹6.25 लाख की इस कार ने सभी को चौंकाया
मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 18 मॉडल बेच रही है। हालांकि, इसमें से एक मॉडल सियाज अप्रैल 2025 में ऑफिशियल बंद हो चुका है। हालांकि, अभी भी डीलर्स के पास इसका कुछ स्टॉक बचा है। इस वजह से ये भी कंपनी की सेल्स का हिस्सा है।
मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 18 मॉडल बेच रही है। हालांकि, इसमें से एक मॉडल सियाज अप्रैल 2025 में ऑफिशियल बंद हो चुका है। हालांकि, अभी भी डीलर्स के पास इसका कुछ स्टॉक बचा है। इस वजह से ये भी कंपनी की सेल्स का हिस्सा है। पिछले महीने कंपनी के लिए जिस कार ने लिस्ट को टॉप करने का काम किया वो डिजायर है। इस सेडान ने एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए है। डिजायर की डिमांड के सामने स्विफ्ट के साथ कंपनी की नंबर-1 वैगनआर भी फीकी पड़ गई। चलिए अब सेल्स ब्रेकअप पर एक नजर डालते हैं।
|मारुति मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025
|नं
|मॉडल
|नवंबर 2025
|नवंबर 2024
|1
|डिजायर
|21,082
|11,779
|2
|स्विफ्ट
|19,733
|14,737
|3
|अर्टिगा
|16,197
|15,150
|4
|फ्रोंक्स
|15,058
|14,882
|5
|वैगनआर
|14,619
|13,982
|6
|ब्रेजा
|13,947
|14,918
|7
|बलेनो
|13,784
|16,293
|8
|ईको
|13,200
|10,589
|9
|विक्टोरिस
|12,300
|0
|10
|ग्रैंड विटारा
|11,339
|10,148
|11
|ऑल्टो
|10,600
|7,467
|12
|XL6
|2,445
|2,483
|13
|इग्निस
|2,316
|2,203
|14
|एस प्रेसो
|1,747
|2,283
|15
|सेलेरियो
|1,392
|2,379
|16
|जिम्नी
|802
|988
|17
|इनविक्टो
|410
|434
|18
|सियाज
|0
|597
|टोटल
|1,70,971
|1,41,312
मारुति के मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो डिजायर की नवंबर 2025 में 21,082 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 11,779 यूनिट नहीं बिकी थीं। स्विफ्ट की नवंबर 2025 में 19,733 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,737 यूनिट नहीं बिकी थीं। अर्टिगा की नवंबर 2025 में 16,197 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,150 यूनिट नहीं बिकी थीं। फ्रोंक्स की नवंबर 2025 में 15,058 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,882 यूनिट नहीं बिकी थीं। वैगनआर की नवंबर 2025 में 14,619 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 13,982 यूनिट नहीं बिकी थीं। ब्रेजा की नवंबर 2025 में 13,947 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,918 यूनिट नहीं बिकी थीं।
बलेनो की नवंबर 2025 में 13,784 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 16,293 यूनिट नहीं बिकी थीं। ईको की नवंबर 2025 में 13,200 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 10,589 यूनिट नहीं बिकी थीं। विक्टोरिस की नवंबर 2025 में 12,300 यूनिट बिकीं। ग्रैंड विटारा की नवंबर 2025 में 11,339 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 10,148 यूनिट नहीं बिकी थीं। ऑल्टो की नवंबर 2025 में 10,600 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 7,467 यूनिट नहीं बिकी थीं। XL6 की नवंबर 2025 में 2,445 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,483 यूनिट नहीं बिकी थीं।
इग्निस की नवंबर 2025 में 2,316 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,203 यूनिट नहीं बिकी थीं। एस प्रेसो की नवंबर 2025 में 1,747 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,283 यूनिट नहीं बिकी थीं। सेलेरियो की नवंबर 2025 में 1,392 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,379 यूनिट नहीं बिकी थीं। जिम्नी की नवंबर 2025 में 802 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 988 यूनिट नहीं बिकी थीं। इनविक्टो की नवंबर 2025 में 410 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 434 यूनिट नहीं बिकी थीं। सियाज की नवंबर 2025 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 597 यूनिट नहीं बिकी थीं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।