एक बार फिर निकल गई स्विफ्ट, वैगनआर, अर्टिगा की हेकड़ी; ₹6.25 लाख की इस कार ने सभी को चौंकाया

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी नवंबर 2025 सेल्स का ब्रेकअप जारी कर दिया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 18 मॉडल बेच रही है। हालांकि, इसमें से एक मॉडल सियाज अप्रैल 2025 में ऑफिशियल बंद हो चुका है। हालांकि, अभी भी डीलर्स के पास इसका कुछ स्टॉक बचा है। इस वजह से ये भी कंपनी की सेल्स का हिस्सा है। पिछले महीने कंपनी के लिए जिस कार ने लिस्ट को टॉप करने का काम किया वो डिजायर है। इस सेडान ने एक बार फिर सभी को चौंकाते हुए नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6,25,600 रुपए है। डिजायर की डिमांड के सामने स्विफ्ट के साथ कंपनी की नंबर-1 वैगनआर भी फीकी पड़ गई। चलिए अब सेल्स ब्रेकअप पर एक नजर डालते हैं।

मारुति मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 नं मॉडल नवंबर 2025 नवंबर 2024 1 डिजायर 21,082 11,779 2 स्विफ्ट 19,733 14,737 3 अर्टिगा 16,197 15,150 4 फ्रोंक्स 15,058 14,882 5 वैगनआर 14,619 13,982 6 ब्रेजा 13,947 14,918 7 बलेनो 13,784 16,293 8 ईको 13,200 10,589 9 विक्टोरिस 12,300 0 10 ग्रैंड विटारा 11,339 10,148 11 ऑल्टो 10,600 7,467 12 XL6 2,445 2,483 13 इग्निस 2,316 2,203 14 एस प्रेसो 1,747 2,283 15 सेलेरियो 1,392 2,379 16 जिम्नी 802 988 17 इनविक्टो 410 434 18 सियाज 0 597 टोटल 1,70,971 1,41,312

मारुति के मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो डिजायर की नवंबर 2025 में 21,082 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 11,779 यूनिट नहीं बिकी थीं। स्विफ्ट की नवंबर 2025 में 19,733 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,737 यूनिट नहीं बिकी थीं। अर्टिगा की नवंबर 2025 में 16,197 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 15,150 यूनिट नहीं बिकी थीं। फ्रोंक्स की नवंबर 2025 में 15,058 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,882 यूनिट नहीं बिकी थीं। वैगनआर की नवंबर 2025 में 14,619 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 13,982 यूनिट नहीं बिकी थीं। ब्रेजा की नवंबर 2025 में 13,947 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 14,918 यूनिट नहीं बिकी थीं।

बलेनो की नवंबर 2025 में 13,784 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 16,293 यूनिट नहीं बिकी थीं। ईको की नवंबर 2025 में 13,200 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 10,589 यूनिट नहीं बिकी थीं। विक्टोरिस की नवंबर 2025 में 12,300 यूनिट बिकीं। ग्रैंड विटारा की नवंबर 2025 में 11,339 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 10,148 यूनिट नहीं बिकी थीं। ऑल्टो की नवंबर 2025 में 10,600 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 7,467 यूनिट नहीं बिकी थीं। XL6 की नवंबर 2025 में 2,445 यूनिट बिकीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 2,483 यूनिट नहीं बिकी थीं।