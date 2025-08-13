Maruti Sales Breakup July 2025 Dzire Dominate Ertiga, Swift, Baleno ₹6.84 लाख की कार के सामने स्विफ्ट, वैगनआर, बलेनो, ब्रेजा का सरेंडर; फ्रोंक्स, विटारा की भी निकली हेकड़ी!, Auto Hindi News - Hindustan
₹6.84 लाख की कार के सामने स्विफ्ट, वैगनआर, बलेनो, ब्रेजा का सरेंडर; फ्रोंक्स, विटारा की भी निकली हेकड़ी!

कंपनी के लिए पिछले महीने एक बार फिर उसकी सेडान डिजायर ने बाजी मारी। खास बात ये है कि एक तरफ जहां सेडान सेगमेंट लगातार डिग्रोथ देखने को मिल रही है। इसकी डिमांड के सामने कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली वैगनआर, अर्टिगा और स्विफ्ट जैसी कार भी पीछे छूट गईं। कंपनी ने जुलाई में 137,776 यूनिट बेचीं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 02:28 PM
मारुति सुजुकी इंडिया की जुलाई सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी के लिए पिछले महीने एक बार फिर उसकी सेडान डिजायर ने बाजी मारी। खास बात ये है कि एक तरफ जहां सेडान सेगमेंट लगातार डिग्रोथ देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ, डिजायर मारुति के साथ देश की भी नंबर-1 कार बनकर बैठी हुई है। बता दें कि डिजायर की शुरुआती कीमत 6.84 लाख रुपए है। डिजायर की डिमांड के सामने कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली वैगनआर, अर्टिगा और स्विफ्ट जैसी कार भी पीछे छूट गईं। कंपनी ने जुलाई में 137,776 यूनिट बेचीं। जबकि जून में इसकी 118,906 यूनिट बिकीं। यानी मारुति को पिछले महीने 18,870 ग्राहक ज्यादा मिले। चलिए कंपनी की सेल्स ब्रेकअप पर नजर डालते हैं।

मारुति सुजुकी सेल्स ब्रेकअप जुलाई 2025
मॉडलजुलाई 2025जून 2025
डिजायर20,89515,484
अर्टिगा16,60414,151
वैगनआर14,71012,930
स्विफ्ट14,19013,275
ब्रेजा14,06514,507
फ्रोंक्स12,8729,815
बलेनो12,5038,966
ईको12,3419,340
ग्रैंड विटारा6,3736,828
ऑल्टो K105,9105,045
XL62,1462,011
इग्निस1,9771,484
सेलेरियो1,3922,038
एस-प्रेसो9121,369
जिम्नी362371
इनविक्टो351264
सियाज1731,028

मारुति सुजुकी सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो डिजायर की जुलाई 2025 में 20,895 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 15,484 यूनिट बिकी थीं। अर्टिगा की जुलाई 2025 में 16,604 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 14,151 यूनिट बिकी थीं। वैगनआर की जुलाई 2025 में 14,710 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 12,930 यूनिट बिकी थीं। स्विफ्ट की जुलाई 2025 में 14,190 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 13,275 यूनिट बिकी थीं। ब्रेजा की जुलाई 2025 में 14,065 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 14,507 यूनिट बिकी थीं।

फ्रोंक्स की जुलाई 2025 में 12,872 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 9,815 यूनिट बिकी थीं। बलेनो की जुलाई 2025 में 12,503 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 8,966 यूनिट बिकी थीं। ईको की जुलाई 2025 में 12,341 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 9,340 यूनिट बिकी थीं। ग्रैंड विटारा की जुलाई 2025 में 6,373 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 6,828 यूनिट बिकी थीं। ऑल्टो K10 की जुलाई 2025 में 5,910 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 5,045 यूनिट बिकी थीं। XL6 की जुलाई 2025 में 2,146 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 2,011 यूनिट बिकी थीं।

इग्निस की जुलाई 2025 में 1,977 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 1,484 यूनिट बिकी थीं। सेलेरियो की जुलाई 2025 में 1,392 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 2,038 यूनिट बिकी थीं। एस-प्रेसो की जुलाई 2025 में 912 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 1,369 यूनिट बिकी थीं। जिम्नी की जुलाई 2025 में 362 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 371 यूनिट बिकी थीं। इनविक्टो की जुलाई 2025 में 351 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 264 यूनिट बिकी थीं। सियाज की जुलाई 2025 में 173 यूनिट बिकीं। जबकि जून 2025 में इसकी 1,028 यूनिट बिकी थीं।

