Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मारुति के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी ये कार, फरवरी में फिर बनी नंबर-1; अर्टिगा इस पोजिशन पर

Mar 11, 2026 05:00 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

मारुति की सेडान कार डिजायर अपनी कंपनी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है। ये कार फरवरी 2026 की बिक्री में फिर से नंबर-1 बन गई। इसके अलावा ब्रेजा और अर्टिगा ने भी खूब धमाल मचाया। आइए बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।

मारुति के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी ये कार, फरवरी में फिर बनी नंबर-1; अर्टिगा इस पोजिशन पर

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने फरवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। कंपनी ने इस महीने 1,61,000 पैसेंजर गाड़ियां बेचीं। यह आंकड़ा फरवरी 2025 के 1,60,791 यूनिट्स की तुलना में लगभग 0.13% की मामूली बढ़त दिखाता है। हालांकि, जनवरी 2026 के 1,74,529 यूनिट्स के मुकाबले बिक्री में 7.75% की गिरावट भी दर्ज हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस महीने सेडान और MPV सेगमेंट ने सबसे ज्यादा बिक्री दिलाई, जबकि कई एंट्री-लेवल हैचबैक की डिमांड कमजोर रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Ertiga

Maruti Suzuki Ertiga

₹ 8.8 - 12.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Dzire

Maruti Suzuki Dzire

₹ 6.26 - 9.32 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 5.99 - 9.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Swift

₹ 5.79 - 8.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

डिजायर (Dzire) बनी नंबर-1 कार

फरवरी 2026 में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) रही। इसकी बिक्री 19,326 यूनिट रही, जो 31.5% की YoY ग्रोथ है। जनवरी के मुकाबले: यह हल्की 1.5% की गिरावट है। यह लगातार उन कारों में शामिल है, जो भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकती हैं।

क्र.मॉडलफरवरी 2026फरवरी 2025अंतरYoY वृद्धि %फरवरी 2026 शेयर %
1Dzire19,32614,6944,63231.5212.00
2Brezza17,86315,3922,47116.0511.10
3Ertiga17,80714,8682,93919.7711.06
4Wagon R14,88519,879-4,994-25.129.25
5Swift14,83316,269-1,436-8.839.21
6Baleno14,63215,480-848-5.489.09
7Fronx13,89821,461-7,563-35.248.63
8Victoris13,021013,0218.09
9Eeco11,62011,4931271.117.22
10Alto9,7878,5411,24614.596.08
11Grand Vitara5,85910,669-4,810-45.083.64
12XL63,6331,8781,75593.452.26
13Ignis1,8482,394-546-22.811.15
14Celerio8624,226-3,364-79.600.54
15Jimny53238514738.180.33
16S-Presso4511,685-1,234-73.230.28
17Invicto143380-237-62.370.09
18Ciaz01,097-1,097-100.000.00
कुल1,61,0001,60,7912090.13100

ब्रेजा (Brezza की बंपर सेल

SUV सेगमेंट में मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) ने शानदार प्रदर्शन किया। इसकी बिक्री 17,863 यूनिट रही, जो 16% की YoY ग्रोथ है।

अर्टिगा (Ertiga) की मजबूत डिमांड

MPV सेगमेंट की लोकप्रिय गाड़ी मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) की भी जबरदस्त मांग बनी रही। पिछले महीने इसकी बिक्री 17,807 यूनिट्स की रही, जो 19.8% की YoY ग्रोथ है।


वैगनआर, स्विफ्ट और बलेनो की बिक्री घटी

हैचबैक सेगमेंट में इस बार गिरावट देखने को मिली। मारुति वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) की बिक्री 14,885 यूनिट रही, जो 25% की YoY गिरावट है। वहीं, मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) की बिक्री 14,833 यूनिट रही, जो 9% की YoY गिरावट है। इसके अलावा बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) की सेल 14,632 यूनिट पर अटक गई, जो YoY आधार पर 5.5% की गिरावट है। इससे साफ है कि ग्राहक अब धीरे-धीरे SUV और MPV की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं।

फ्रोंक्स (Fronx) और विक्टोरिस (Victoris) का प्रदर्शन

क्रॉसओवर सेगमेंट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) की बिक्री रही, जिसने 13,898 यूनिट की सेल हासिल की, जो 35% की YoY गिरावट है। वहीं, कंपनी की नई SUV मारुति विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) ने फरवरी में 13,021 यूनिट की बिक्री दर्ज की।

ऑल्टो रही 10 हजार से कम सेगमेंट की लीडर

10 हजार से कम बिक्री वाली कारों में ऑल्टो (Maruti Suzuki Alto) ने बढ़त बनाई। इसकी बिक्री 9,787 यूनिट रही, जो 14.6% की YoY ग्रोथ को दर्शाता है। इसके अलावा मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) ने 5,859 यूनिट की सेल हासिल की। मारुति XL6 (Maruti Suzuki XL6) की सेल 3,633 यूनिट (93% YoY ग्रोथ) रही और मारुति इग्निस ने (Maruti Suzuki Ignis) ने 1,848 यूनिट की सेल हासिल की।

कुछ कारों की बिक्री में बड़ी गिरावट

फरवरी में कुछ मॉडलों की बिक्री काफी कमजोर रही। इसमें 862 यूनिट के साथ सेलेरियो (Maruti Suzuki Celerio), 532 यूनिट के साथ जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny), 451 यूनिट के साथ एस-प्रेसो (Maruti Suzuki S‑Presso) और 143 यूनिट के साथ इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto) शामिल है।

ये भी पढ़ें:मारुति की कार खरीदने का है प्लान? मार्केट में जल्द आ रहे ये 3 शानदार मॉडल

फरवरी 2026 में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की बिक्री लगभग स्थिर रही, लेकिन डिजायर (Dzire), ब्रेजा (Brezza) और अर्टिगा (Ertiga) जैसे मॉडल कंपनी की बिक्री को मजबूती देते रहे। वहीं हैचबैक कारों की मांग घटती दिख रही है, जिससे साफ है कि भारतीय ग्राहक तेजी से SUV और MPV सेगमेंट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।