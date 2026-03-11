मारुति के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनी ये कार, फरवरी में फिर बनी नंबर-1; अर्टिगा इस पोजिशन पर
मारुति की सेडान कार डिजायर अपनी कंपनी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है। ये कार फरवरी 2026 की बिक्री में फिर से नंबर-1 बन गई। इसके अलावा ब्रेजा और अर्टिगा ने भी खूब धमाल मचाया। आइए बिक्री रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं।
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने फरवरी 2026 की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। कंपनी ने इस महीने 1,61,000 पैसेंजर गाड़ियां बेचीं। यह आंकड़ा फरवरी 2025 के 1,60,791 यूनिट्स की तुलना में लगभग 0.13% की मामूली बढ़त दिखाता है। हालांकि, जनवरी 2026 के 1,74,529 यूनिट्स के मुकाबले बिक्री में 7.75% की गिरावट भी दर्ज हुई। दिलचस्प बात यह है कि इस महीने सेडान और MPV सेगमेंट ने सबसे ज्यादा बिक्री दिलाई, जबकि कई एंट्री-लेवल हैचबैक की डिमांड कमजोर रही। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
डिजायर (Dzire) बनी नंबर-1 कार
फरवरी 2026 में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति डिजायर (Maruti Suzuki Dzire) रही। इसकी बिक्री 19,326 यूनिट रही, जो 31.5% की YoY ग्रोथ है। जनवरी के मुकाबले: यह हल्की 1.5% की गिरावट है। यह लगातार उन कारों में शामिल है, जो भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकती हैं।
|क्र.
|मॉडल
|फरवरी 2026
|फरवरी 2025
|अंतर
|YoY वृद्धि %
|फरवरी 2026 शेयर %
|1
|Dzire
|19,326
|14,694
|4,632
|31.52
|12.00
|2
|Brezza
|17,863
|15,392
|2,471
|16.05
|11.10
|3
|Ertiga
|17,807
|14,868
|2,939
|19.77
|11.06
|4
|Wagon R
|14,885
|19,879
|-4,994
|-25.12
|9.25
|5
|Swift
|14,833
|16,269
|-1,436
|-8.83
|9.21
|6
|Baleno
|14,632
|15,480
|-848
|-5.48
|9.09
|7
|Fronx
|13,898
|21,461
|-7,563
|-35.24
|8.63
|8
|Victoris
|13,021
|0
|13,021
|—
|8.09
|9
|Eeco
|11,620
|11,493
|127
|1.11
|7.22
|10
|Alto
|9,787
|8,541
|1,246
|14.59
|6.08
|11
|Grand Vitara
|5,859
|10,669
|-4,810
|-45.08
|3.64
|12
|XL6
|3,633
|1,878
|1,755
|93.45
|2.26
|13
|Ignis
|1,848
|2,394
|-546
|-22.81
|1.15
|14
|Celerio
|862
|4,226
|-3,364
|-79.60
|0.54
|15
|Jimny
|532
|385
|147
|38.18
|0.33
|16
|S-Presso
|451
|1,685
|-1,234
|-73.23
|0.28
|17
|Invicto
|143
|380
|-237
|-62.37
|0.09
|18
|Ciaz
|0
|1,097
|-1,097
|-100.00
|0.00
|कुल
|1,61,000
|1,60,791
|209
|0.13
|100
ब्रेजा (Brezza की बंपर सेल
SUV सेगमेंट में मारुति सुजुकी ब्रेजा (Maruti Suzuki Brezza) ने शानदार प्रदर्शन किया। इसकी बिक्री 17,863 यूनिट रही, जो 16% की YoY ग्रोथ है।
अर्टिगा (Ertiga) की मजबूत डिमांड
MPV सेगमेंट की लोकप्रिय गाड़ी मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) की भी जबरदस्त मांग बनी रही। पिछले महीने इसकी बिक्री 17,807 यूनिट्स की रही, जो 19.8% की YoY ग्रोथ है।
वैगनआर, स्विफ्ट और बलेनो की बिक्री घटी
हैचबैक सेगमेंट में इस बार गिरावट देखने को मिली। मारुति वैगनआर (Maruti Suzuki WagonR) की बिक्री 14,885 यूनिट रही, जो 25% की YoY गिरावट है। वहीं, मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift) की बिक्री 14,833 यूनिट रही, जो 9% की YoY गिरावट है। इसके अलावा बलेनो (Maruti Suzuki Baleno) की सेल 14,632 यूनिट पर अटक गई, जो YoY आधार पर 5.5% की गिरावट है। इससे साफ है कि ग्राहक अब धीरे-धीरे SUV और MPV की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं।
फ्रोंक्स (Fronx) और विक्टोरिस (Victoris) का प्रदर्शन
क्रॉसओवर सेगमेंट में मारुति सुजुकी फ्रोंक्स (Maruti Suzuki Fronx) की बिक्री रही, जिसने 13,898 यूनिट की सेल हासिल की, जो 35% की YoY गिरावट है। वहीं, कंपनी की नई SUV मारुति विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) ने फरवरी में 13,021 यूनिट की बिक्री दर्ज की।
ऑल्टो रही 10 हजार से कम सेगमेंट की लीडर
10 हजार से कम बिक्री वाली कारों में ऑल्टो (Maruti Suzuki Alto) ने बढ़त बनाई। इसकी बिक्री 9,787 यूनिट रही, जो 14.6% की YoY ग्रोथ को दर्शाता है। इसके अलावा मारुति ग्रैंड विटारा (Maruti Suzuki Grand Vitara) ने 5,859 यूनिट की सेल हासिल की। मारुति XL6 (Maruti Suzuki XL6) की सेल 3,633 यूनिट (93% YoY ग्रोथ) रही और मारुति इग्निस ने (Maruti Suzuki Ignis) ने 1,848 यूनिट की सेल हासिल की।
कुछ कारों की बिक्री में बड़ी गिरावट
फरवरी में कुछ मॉडलों की बिक्री काफी कमजोर रही। इसमें 862 यूनिट के साथ सेलेरियो (Maruti Suzuki Celerio), 532 यूनिट के साथ जिम्नी (Maruti Suzuki Jimny), 451 यूनिट के साथ एस-प्रेसो (Maruti Suzuki S‑Presso) और 143 यूनिट के साथ इनविक्टो (Maruti Suzuki Invicto) शामिल है।
फरवरी 2026 में मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की बिक्री लगभग स्थिर रही, लेकिन डिजायर (Dzire), ब्रेजा (Brezza) और अर्टिगा (Ertiga) जैसे मॉडल कंपनी की बिक्री को मजबूती देते रहे। वहीं हैचबैक कारों की मांग घटती दिख रही है, जिससे साफ है कि भारतीय ग्राहक तेजी से SUV और MPV सेगमेंट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।
