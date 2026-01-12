अपने कंपनी की डिजायर, स्विफ्ट, फ्रोंक्स, अर्टिगा पर भारी पड़ी ये कार, बनी नंबर-1; 31 दिन में 22,000 यूनिट से ज्यादा सेल
दिसंबर 2025 में मारुति (Maruti Suzuki) की बंपर बिक्री हुई। बलेनो (Baleno) और फ्रोंक्स (Fronx) जैसी नई-जेनरेशन कारों ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जबकि डिजायर, स्विफ्ट, ब्रेजा और अर्टिगा जैसे भरोसेमंद मॉडल्स लगातार स्थिर योगदान दे रहे हैं। पिछले महीने बिक्री में मारुति बलेनो नंबर-1 रही।
भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने साल 2025 का अंत शानदार प्रदर्शन के साथ किया है। दिसंबर 2025 में कंपनी की कुल बिक्री 1,78,646 यूनिट रही, जो दिसंबर 2024 की 1,30,115 यूनिट बिक्री के मुकाबले 37% की सालाना (YoY) बढ़त को दर्शाती है। वहीं, नवंबर 2025 के मुकाबले बिक्री में करीब 4% की मंथ-ऑन-मंथ (MoM) ग्रोथ दर्ज की गई है। मारुति की इस दमदार परफॉर्मेंस में सबसे बड़ा योगदान बलेनो (Baleno) और फ्रोंक्स (Fronx) जैसे पॉपुलर मॉडल्स का रहा, जिनकी डिमांड में जबरदस्त उछाल देखने को मिला।
बलेनो बनी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार
दिसंबर 2025 में मारुति बलेनो (Maruti Baleno) ने सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब अपने नाम कर लिया। बलेनो की बिक्री 22,108 यूनिट रही, जो पिछले साल की 9,112 यूनिट के मुकाबले 143% की जबरदस्त YoY ग्रोथ है। वहीं नवंबर 2025 के मुकाबले इसमें 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे साफ है कि प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बलेनो की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।
मारुति सुजुकी की दिसंबर 2025 बिक्री रिपोर्ट
|रैंक
|मॉडल
|दिसंबर 2025 बिक्री (यूनिट)
|दिसंबर 2024 बिक्री (यूनिट)
|1
|बलेनो
|22,108
|9,112
|2
|फ्रोंक्स
|20,706
|10,752
|3
|डिजायर
|19,072
|16,573
|4
|स्विफ्ट
|18,767
|10,421
|5
|ब्रेजा
|17,704
|17,336
|6
|अर्टिगा
|16,586
|16,056
|7
|वैगनआर
|14,575
|17,303
|8
|ईको
|11,899
|11,678
|9
|ऑल्टो
|10,829
|7,410
|10
|ग्रैंड विटारा
|8,597
|7,093
|11
|विक्टोरिस
|6,210
|0
|12
|एस-प्रेसो
|3,396
|8
|13
|XL6
|2,744
|2,487
|14
|सेलेरियो
|2,272
|748
|15
|इग्निस
|1,910
|749
|16
|जिम्नी
|757
|1,100
|17
|इनविक्टो
|514
|825
|18
|सियाज
|0
|464
|—
|कुल (Total)
|1,78,646
|1,30,115
फ्रोंक्स ने भी दिखाई दमदार छलांग
दूसरे नंबर पर मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx) रही, जिसकी दिसंबर 2025 में 20,706 यूनिट बिकीं। यह आंकड़ा दिसंबर 2024 के मुकाबले 93% YoY और नवंबर 2025 के मुकाबले 38% MoM ग्रोथ को दिखाता है। SUV-स्टाइल डिजाइन और बेहतर फीचर्स ने फ्रोंक्स (Fronx) को ग्राहकों की पहली पसंद बना दिया है।
डिजायर और स्विफ्ट की बिक्री
काफी समय से टॉप पर रहने वाली डिजायर (Dzire) और स्विफ्ट (Swift) इस बार तीसरे और चौथे नंबर पर रहीं। डिजायर (Dzire) की बिक्री 19,072 यूनिट रही, जो सालाना आधार पर 15% ज्यादा है। हालांकि, मासिक आधार (MoM) पर इसमें 10% की गिरावट दर्ज हुई। स्विफ्ट (Swift) की बिक्री 18,767 यूनिट रही, जो 80% की YoY ग्रोथ को दिखाती है, लेकिन MoM आधार पर करीब 5% की गिरावट आई।
ब्रेजा और अर्टिगा की भरोसेमंद डिमांड
मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) की बिक्री दिसंबर 2025 में 17,704 यूनिट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 2% ज्यादा है। अर्टिगा (Ertiga) की बिक्री 16,586 यूनिट रही, जिसमें 3% YoY और 2% MoM ग्रोथ दर्ज की गई। खास बात यह है कि अर्टिगा (Ertiga) दिसंबर 2025 में भी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार बनी रही।
वैगनआर और ईको की चाल धीमी
मारुति वैगनआर (WagonR) की बिक्री घटकर 14,575 यूनिट रह गई, जिसमें 16% YoY गिरावट देखने को मिली। वहीं, ईको (Eeco) वैन की बिक्री 11,899 यूनिट रही, जो सालाना आधार पर हल्की 2% बढ़त दिखाती है, लेकिन MoM आधार पर इसमें गिरावट रही।
ऑल्टो, ग्रैंड विटारा और S-प्रेसो का हाल
मारुति ऑल्टो ने वापसी करते हुए 10,829 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो 46% की YoY ग्रोथ है। ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) की बिक्री 8,597 यूनिट रही, जिसमें सालाना आधार पर 21% की बढ़त मिली। S-प्रेसो ने सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। दिसंबर 2025 में इसकी 3,396 यूनिट बिकीं, जबकि दिसंबर 2024 में सिर्फ 8 यूनिट बिकी थीं।
