स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा ये ज्यादा इस 7-सीटर को खरीद रहे लोग, मारुति के 16 मॉडल ने इसके आगे सरेंडर

मारुति के लिए पिछले महीने 8 कार ऐसी रहीं जिनकी 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। मारुति ने अगस्त में कुल 131,278 कार बेचीं। हालांकि, उसे मंथली बेसिस पर गिरावट का सामना करना पड़ा। दरअसल, जुलाई में उसने 137,776 गाड़ियां बेची थीं। हालांकि, बिक्री गिरने की वजह ग्राहकों का नए GST का इंतजार करना भी रहा।

मारुति सुजुकी इंडिया की अगस्त 2025 सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी के लिए इस बार उसकी 7-सीटर अर्टिगा ने बाजी मार ली। इतना ही नहीं, अर्टिगा कंपनी के साथ देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। मारुति के लिए पिछले महीने 8 कार ऐसी रहीं जिनकी 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। मारुति ने अगस्त में कुल 131,278 कार बेचीं। हालांकि, उसे मंथली बेसिस पर गिरावट का सामना करना पड़ा। दरअसल, जुलाई में उसने 137,776 गाड़ियां बेची थीं। हालांकि, बिक्री गिरने की वजह ग्राहकों का नए GST का इंतजार करना भी रहा। चलिए कंपनी की पिछले 3 महीने की मॉडल वाइज सेल्स पर नजर डालते हैं।

मारुति कार मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप (जून से अगस्त 2025) मॉडल अगस्त जुलाई जून अर्टिगा 18,445 16,604 14,151 डिजायर 16,509 20,895 15,484 वैगनआर 14,552 14,710 12,930 ब्रेजा 13,620 14,065 14,507 बलेनो 12,549 12,503 8,966 फ्रोंक्स 12,422 12,872 9,815 स्विफ्ट 12,385 14,190 13,275 ईको 10,785 12,341 9,340 ग्रैंड विटारा 5,743 6,373 6,828 ऑल्टो K10 5,520 5,910 5,045 XL6 2,973 2,146 2,011 इग्निस 2,097 1,977 1,484 सेलेरियो 1,505 1,392 2,038 एस-प्रेसो 1,333 912 1,369 जिम्नी 603 362 371 इनविक्टो 237 351 264 सियाज 0 173 1,028

मारुति की जून से अगस्त तक की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो अर्टिगा की अगस्त में 18,445 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 16,604 यूनिट और जून में 14,151 यूनिट बिकी थीं। डिजायर की अगस्त में 16,509 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 20,895 यूनिट और जून में 15,484 यूनिट बिकी थीं। वैगनआर की अगस्त में 14,552 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 14,710 यूनिट और जून में 12,930 यूनिट बिकी थीं। ब्रेजा की अगस्त में 13,620 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 14,065 यूनिट और जून में 14,507 यूनिट बिकी थीं। बलेनो की अगस्त में 12,549 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 12,503 यूनिट और जून में 8,966 यूनिट बिकी थीं।

फ्रोंक्स की अगस्त में 12,422 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 12,872 यूनिट और जून में 9,815 यूनिट बिकी थीं। स्विफ्ट की अगस्त में 12,385 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 14,190 यूनिट और जून में 13,275 यूनिट बिकी थीं। ईको की अगस्त में 10,785 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 12,341 यूनिट और जून में 9,340 यूनिट बिकी थीं। ग्रैंड विटारा की अगस्त में 5,743 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 6,373 यूनिट और जून में 6,828 यूनिट बिकी थीं। ऑल्टो K10 की अगस्त में 5,520 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 5,910 यूनिट और जून में 5,045 यूनिट बिकी थीं। XL6 की अगस्त में 2,973 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 2,146 यूनिट और जून में 2,011 यूनिट बिकी थीं।