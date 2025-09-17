स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा ये ज्यादा इस 7-सीटर को खरीद रहे लोग, मारुति के 16 मॉडल ने इसके आगे सरेंडर
मारुति के लिए पिछले महीने 8 कार ऐसी रहीं जिनकी 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। मारुति ने अगस्त में कुल 131,278 कार बेचीं। हालांकि, उसे मंथली बेसिस पर गिरावट का सामना करना पड़ा। दरअसल, जुलाई में उसने 137,776 गाड़ियां बेची थीं। हालांकि, बिक्री गिरने की वजह ग्राहकों का नए GST का इंतजार करना भी रहा।
मारुति सुजुकी इंडिया की अगस्त 2025 सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी के लिए इस बार उसकी 7-सीटर अर्टिगा ने बाजी मार ली। इतना ही नहीं, अर्टिगा कंपनी के साथ देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। मारुति के लिए पिछले महीने 8 कार ऐसी रहीं जिनकी 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। मारुति ने अगस्त में कुल 131,278 कार बेचीं। हालांकि, उसे मंथली बेसिस पर गिरावट का सामना करना पड़ा। दरअसल, जुलाई में उसने 137,776 गाड़ियां बेची थीं। हालांकि, बिक्री गिरने की वजह ग्राहकों का नए GST का इंतजार करना भी रहा। चलिए कंपनी की पिछले 3 महीने की मॉडल वाइज सेल्स पर नजर डालते हैं।
|मारुति कार मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप (जून से अगस्त 2025)
|मॉडल
|अगस्त
|जुलाई
|जून
|अर्टिगा
|18,445
|16,604
|14,151
|डिजायर
|16,509
|20,895
|15,484
|वैगनआर
|14,552
|14,710
|12,930
|ब्रेजा
|13,620
|14,065
|14,507
|बलेनो
|12,549
|12,503
|8,966
|फ्रोंक्स
|12,422
|12,872
|9,815
|स्विफ्ट
|12,385
|14,190
|13,275
|ईको
|10,785
|12,341
|9,340
|ग्रैंड विटारा
|5,743
|6,373
|6,828
|ऑल्टो K10
|5,520
|5,910
|5,045
|XL6
|2,973
|2,146
|2,011
|इग्निस
|2,097
|1,977
|1,484
|सेलेरियो
|1,505
|1,392
|2,038
|एस-प्रेसो
|1,333
|912
|1,369
|जिम्नी
|603
|362
|371
|इनविक्टो
|237
|351
|264
|सियाज
|0
|173
|1,028
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.69 - 14.14 लाख
Nissan Magnite
₹ 6.14 - 11.76 लाख
Maruti Suzuki Dzire
₹ 6.84 - 10.19 लाख
Maruti Suzuki Fronx
₹ 7.58 - 13.06 लाख
Maruti Suzuki Alto K10
₹ 4.23 - 6.21 लाख
Maruti Suzuki Jimny
₹ 12.76 - 14.96 लाख
मारुति की जून से अगस्त तक की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो अर्टिगा की अगस्त में 18,445 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 16,604 यूनिट और जून में 14,151 यूनिट बिकी थीं। डिजायर की अगस्त में 16,509 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 20,895 यूनिट और जून में 15,484 यूनिट बिकी थीं। वैगनआर की अगस्त में 14,552 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 14,710 यूनिट और जून में 12,930 यूनिट बिकी थीं। ब्रेजा की अगस्त में 13,620 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 14,065 यूनिट और जून में 14,507 यूनिट बिकी थीं। बलेनो की अगस्त में 12,549 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 12,503 यूनिट और जून में 8,966 यूनिट बिकी थीं।
फ्रोंक्स की अगस्त में 12,422 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 12,872 यूनिट और जून में 9,815 यूनिट बिकी थीं। स्विफ्ट की अगस्त में 12,385 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 14,190 यूनिट और जून में 13,275 यूनिट बिकी थीं। ईको की अगस्त में 10,785 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 12,341 यूनिट और जून में 9,340 यूनिट बिकी थीं। ग्रैंड विटारा की अगस्त में 5,743 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 6,373 यूनिट और जून में 6,828 यूनिट बिकी थीं। ऑल्टो K10 की अगस्त में 5,520 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 5,910 यूनिट और जून में 5,045 यूनिट बिकी थीं। XL6 की अगस्त में 2,973 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 2,146 यूनिट और जून में 2,011 यूनिट बिकी थीं।
इग्निस की अगस्त में 2,097 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 1,977 यूनिट और जून में 1,484 यूनिट बिकी थीं। सेलेरियो की अगस्त में 1,505 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 1,392 यूनिट और जून में 2,038 यूनिट बिकी थीं। एस-प्रेसो की अगस्त में 1,333 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 912 यूनिट और जून में 1,369 यूनिट बिकी थीं। जिम्नी की अगस्त में 603 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 362 यूनिट और जून में 371 यूनिट बिकी थीं। इनविक्टो की अगस्त में 237 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 351 यूनिट और जून में 264 यूनिट बिकी थीं। सियाज की अगस्त में 0 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 173 यूनिट और जून में 1,028 यूनिट बिकी थीं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।