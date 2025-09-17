Maruti Sales Breakup August 2025 स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा ये ज्यादा इस 7-सीटर को खरीद रहे लोग, मारुति के 16 मॉडल ने इसके आगे सरेंडर, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Sales Breakup August 2025

स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा ये ज्यादा इस 7-सीटर को खरीद रहे लोग, मारुति के 16 मॉडल ने इसके आगे सरेंडर

मारुति के लिए पिछले महीने 8 कार ऐसी रहीं जिनकी 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। मारुति ने अगस्त में कुल 131,278 कार बेचीं। हालांकि, उसे मंथली बेसिस पर गिरावट का सामना करना पड़ा। दरअसल, जुलाई में उसने 137,776 गाड़ियां बेची थीं। हालांकि, बिक्री गिरने की वजह ग्राहकों का नए GST का इंतजार करना भी रहा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 08:55 AM
मारुति सुजुकी इंडिया की अगस्त 2025 सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी के लिए इस बार उसकी 7-सीटर अर्टिगा ने बाजी मार ली। इतना ही नहीं, अर्टिगा कंपनी के साथ देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। मारुति के लिए पिछले महीने 8 कार ऐसी रहीं जिनकी 10-10 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं। मारुति ने अगस्त में कुल 131,278 कार बेचीं। हालांकि, उसे मंथली बेसिस पर गिरावट का सामना करना पड़ा। दरअसल, जुलाई में उसने 137,776 गाड़ियां बेची थीं। हालांकि, बिक्री गिरने की वजह ग्राहकों का नए GST का इंतजार करना भी रहा। चलिए कंपनी की पिछले 3 महीने की मॉडल वाइज सेल्स पर नजर डालते हैं।

मारुति कार मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप (जून से अगस्त 2025)
मॉडलअगस्तजुलाईजून
अर्टिगा18,44516,60414,151
डिजायर16,50920,89515,484
वैगनआर14,55214,71012,930
ब्रेजा13,62014,06514,507
बलेनो12,54912,5038,966
फ्रोंक्स12,42212,8729,815
स्विफ्ट12,38514,19013,275
ईको10,78512,3419,340
ग्रैंड विटारा5,7436,3736,828
ऑल्टो K105,5205,9105,045
XL62,9732,1462,011
इग्निस2,0971,9771,484
सेलेरियो1,5051,3922,038
एस-प्रेसो1,3339121,369
जिम्नी603362371
इनविक्टो237351264
सियाज01731,028

मारुति की जून से अगस्त तक की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो अर्टिगा की अगस्त में 18,445 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 16,604 यूनिट और जून में 14,151 यूनिट बिकी थीं। डिजायर की अगस्त में 16,509 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 20,895 यूनिट और जून में 15,484 यूनिट बिकी थीं। वैगनआर की अगस्त में 14,552 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 14,710 यूनिट और जून में 12,930 यूनिट बिकी थीं। ब्रेजा की अगस्त में 13,620 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 14,065 यूनिट और जून में 14,507 यूनिट बिकी थीं। बलेनो की अगस्त में 12,549 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 12,503 यूनिट और जून में 8,966 यूनिट बिकी थीं।

ये भी पढ़ें:लोगों के दिमाग में घुसी देश की सबसे सस्ती ये 7-सीटर, गुपचुप 10785 लोगों ने खरीदा

फ्रोंक्स की अगस्त में 12,422 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 12,872 यूनिट और जून में 9,815 यूनिट बिकी थीं। स्विफ्ट की अगस्त में 12,385 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 14,190 यूनिट और जून में 13,275 यूनिट बिकी थीं। ईको की अगस्त में 10,785 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 12,341 यूनिट और जून में 9,340 यूनिट बिकी थीं। ग्रैंड विटारा की अगस्त में 5,743 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 6,373 यूनिट और जून में 6,828 यूनिट बिकी थीं। ऑल्टो K10 की अगस्त में 5,520 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 5,910 यूनिट और जून में 5,045 यूनिट बिकी थीं। XL6 की अगस्त में 2,973 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 2,146 यूनिट और जून में 2,011 यूनिट बिकी थीं।

ये भी पढ़ें:देश की 5 सबसे सुरक्षित सेडान, लिस्ट में डिजायर के साथ ये 4 मॉडल भी शामिल

इग्निस की अगस्त में 2,097 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 1,977 यूनिट और जून में 1,484 यूनिट बिकी थीं। सेलेरियो की अगस्त में 1,505 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 1,392 यूनिट और जून में 2,038 यूनिट बिकी थीं। एस-प्रेसो की अगस्त में 1,333 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 912 यूनिट और जून में 1,369 यूनिट बिकी थीं। जिम्नी की अगस्त में 603 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 362 यूनिट और जून में 371 यूनिट बिकी थीं। इनविक्टो की अगस्त में 237 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 351 यूनिट और जून में 264 यूनिट बिकी थीं। सियाज की अगस्त में 0 यूनिट बिकीं। जबकि जुलाई में इसकी 173 यूनिट और जून में 1,028 यूनिट बिकी थीं।

