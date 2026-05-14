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₹6.25 लाख इसक मारुति कार ने निकाल दी अर्टिगा, वैगनआर की हेकड़ी! स्विफ्ट, बलेनो तो आसपास भी नहीं

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी रखा। उसे साल-दर-साल आधार पर 35% और महीने-दर-महीने आधार पर 13% की ग्रोथ मिली। खास बात ये है कि कंपनी के लिए सालभर पहले भी जो कार नंबर-1 बनी थी, उसने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा। दरअसल, मारुति के लिए डिजायर लगातार शानदार सेल्स दर्ज कर रही है।

₹6.25 लाख इसक मारुति कार ने निकाल दी अर्टिगा, वैगनआर की हेकड़ी! स्विफ्ट, बलेनो तो आसपास भी नहीं

मारुति सुजुकी इंडिया की अप्रैल सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी रखा। उसे साल-दर-साल आधार पर 35% और महीने-दर-महीने आधार पर 13% की ग्रोथ मिली। खास बात ये है कि कंपनी के लिए सालभर पहले भी जो कार नंबर-1 बनी थी, उसने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा। दरअसल, मारुति के लिए डिजायर लगातार शानदार सेल्स दर्ज कर रही है। बीते महीने इसकी 23,580 यूनिट बिकीं। इस तरह, ये मारुति के साथ देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। इसके बाद, 7-सीटर अर्टिगा और फिर फ्रोंक्स का नंबर आया। वहीं, वैगनआर और स्विफ्ट लिस्ट में नीचे पहुंच गईं। बता दें कि डिजायर CNG 33Km का माइलेज देती है। ये 6 एयरबैग से लैस है और इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वहीं, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.25 लाख रुपए है।

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मारुति सुजुकी मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026
नंमॉडलअप्रैल 26अप्रैल 25अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1डिजायर23,58016,9966,58438.7412.56
2अर्टिगा19,06315,7803,28320.810.16
3फ्रोंक्स18,82914,3454,48431.2610.03
4वैगनआर18,64813,4135,23539.039.93
5बलेनो18,30613,1805,12638.899.75
6स्विफ्ट17,82914,5923,23722.189.5
7ब्रेजा14,12416,971-2,847-16.787.52
8विक्टोरिस13,701013,701-7.3
9ईको13,08711,4381,64914.426.97
10ऑल्टो K1010,8565,6065,25093.655.78
11ग्रैंड विटारा7,7187,1545647.884.11
12एस प्रेसो5,2107264,484617.632.78
13XL63,5274,140-613-14.811.88
14सेलेरियो2,2961,47482255.771.22
15जिम्नी69343126260.790.37
16इनविक्टो2372013617.910.13
17इग्निस01,936-1,936-1000
18सियाज0321-321-1000
टोटल1,87,7041,38,70449,00035.33100

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मारुति सुजुकी मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो डिजायर की अप्रैल 2026 में 23,580 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,996 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,584 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 38.74% की ग्रोथ मिली। अर्टिगा की अप्रैल 2026 में 19,063 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 15,780 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,283 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.8% की ग्रोथ मिली। फ्रोंक्स की अप्रैल 2026 में 18,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 14,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 31.26% की ग्रोथ मिली।

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वैगनआर की अप्रैल 2026 में 18,648 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,413 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,235 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 39.03% की ग्रोथ मिली। बलेनो की अप्रैल 2026 में 18,306 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,180 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,126 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 38.89% की ग्रोथ मिली। स्विफ्ट की अप्रैल 2026 में 17,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 14,592 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,237 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 22.18% की ग्रोथ मिली।

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ब्रेजा की अप्रैल 2026 में 14,124 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,971 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,847 यूनिट कम बिकीं और इसे 16.78% की डिग्रोथ मिली। विक्टोरिस की अप्रैल 2026 में 13,701 यूनिट बिकीं। ईको की अप्रैल 2026 में 13,087 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 11,438 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,649 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.42% की ग्रोथ मिली। ऑल्टो K10 की अप्रैल 2026 में 10,856 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 5,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,250 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 93.65% की ग्रोथ मिली।

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ग्रैंड विटारा की अप्रैल 2026 में 7,718 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 7,154 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 564 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 7.88% की ग्रोथ मिली। एस प्रेसो की अप्रैल 2026 में 5,210 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 726 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 617.63% की ग्रोथ मिली। XL6 की अप्रैल 2026 में 3,527 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 4,140 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 613 यूनिट कम बिकीं और इसे 14.81% की डिग्रोथ मिली।

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सेलेरियो की अप्रैल 2026 में 2,296 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,474 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 822 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 55.77% की ग्रोथ मिली। जिम्नी की अप्रैल 2026 में 693 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 431 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 262 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 60.79% की ग्रोथ मिली। इनविक्टो की अप्रैल 2026 में 237 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 201 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 36 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 17.91% की ग्रोथ मिली।

इग्निस की अप्रैल 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,936 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,936 यूनिट कम बिकीं और इसे 100% की डिग्रोथ मिली। सियाज की अप्रैल 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 321 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 321 यूनिट कम बिकीं और इसे 100% की डिग्रोथ मिली। इस तरह कंपनी ने अप्रैल 2026 में कुल 1,87,704 यूनिट बेचीं। जबकि अप्रैल 2025 में इसकी 1,38,704 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 49,000 यूनिट ज्यादा बिकीं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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