₹6.25 लाख इसक मारुति कार ने निकाल दी अर्टिगा, वैगनआर की हेकड़ी! स्विफ्ट, बलेनो तो आसपास भी नहीं

कंपनी ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी रखा। उसे साल-दर-साल आधार पर 35% और महीने-दर-महीने आधार पर 13% की ग्रोथ मिली। खास बात ये है कि कंपनी के लिए सालभर पहले भी जो कार नंबर-1 बनी थी, उसने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा। दरअसल, मारुति के लिए डिजायर लगातार शानदार सेल्स दर्ज कर रही है।

मारुति सुजुकी इंडिया की अप्रैल सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी रखा। उसे साल-दर-साल आधार पर 35% और महीने-दर-महीने आधार पर 13% की ग्रोथ मिली। खास बात ये है कि कंपनी के लिए सालभर पहले भी जो कार नंबर-1 बनी थी, उसने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा। दरअसल, मारुति के लिए डिजायर लगातार शानदार सेल्स दर्ज कर रही है। बीते महीने इसकी 23,580 यूनिट बिकीं। इस तरह, ये मारुति के साथ देश की भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी। इसके बाद, 7-सीटर अर्टिगा और फिर फ्रोंक्स का नंबर आया। वहीं, वैगनआर और स्विफ्ट लिस्ट में नीचे पहुंच गईं। बता दें कि डिजायर CNG 33Km का माइलेज देती है। ये 6 एयरबैग से लैस है और इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वहीं, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.25 लाख रुपए है।

मारुति सुजुकी मॉडल वाइज सेल्स अप्रैल 2026 नं मॉडल अप्रैल 26 अप्रैल 25 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 डिजायर 23,580 16,996 6,584 38.74 12.56 2 अर्टिगा 19,063 15,780 3,283 20.8 10.16 3 फ्रोंक्स 18,829 14,345 4,484 31.26 10.03 4 वैगनआर 18,648 13,413 5,235 39.03 9.93 5 बलेनो 18,306 13,180 5,126 38.89 9.75 6 स्विफ्ट 17,829 14,592 3,237 22.18 9.5 7 ब्रेजा 14,124 16,971 -2,847 -16.78 7.52 8 विक्टोरिस 13,701 0 13,701 - 7.3 9 ईको 13,087 11,438 1,649 14.42 6.97 10 ऑल्टो K10 10,856 5,606 5,250 93.65 5.78 11 ग्रैंड विटारा 7,718 7,154 564 7.88 4.11 12 एस प्रेसो 5,210 726 4,484 617.63 2.78 13 XL6 3,527 4,140 -613 -14.81 1.88 14 सेलेरियो 2,296 1,474 822 55.77 1.22 15 जिम्नी 693 431 262 60.79 0.37 16 इनविक्टो 237 201 36 17.91 0.13 17 इग्निस 0 1,936 -1,936 -100 0 18 सियाज 0 321 -321 -100 0 टोटल 1,87,704 1,38,704 49,000 35.33 100

मारुति सुजुकी मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो डिजायर की अप्रैल 2026 में 23,580 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,996 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,584 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 38.74% की ग्रोथ मिली। अर्टिगा की अप्रैल 2026 में 19,063 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 15,780 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,283 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 20.8% की ग्रोथ मिली। फ्रोंक्स की अप्रैल 2026 में 18,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 14,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 31.26% की ग्रोथ मिली।

वैगनआर की अप्रैल 2026 में 18,648 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,413 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,235 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 39.03% की ग्रोथ मिली। बलेनो की अप्रैल 2026 में 18,306 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,180 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,126 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 38.89% की ग्रोथ मिली। स्विफ्ट की अप्रैल 2026 में 17,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 14,592 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 3,237 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 22.18% की ग्रोथ मिली।

ब्रेजा की अप्रैल 2026 में 14,124 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,971 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 2,847 यूनिट कम बिकीं और इसे 16.78% की डिग्रोथ मिली। विक्टोरिस की अप्रैल 2026 में 13,701 यूनिट बिकीं। ईको की अप्रैल 2026 में 13,087 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 11,438 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,649 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 14.42% की ग्रोथ मिली। ऑल्टो K10 की अप्रैल 2026 में 10,856 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 5,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,250 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 93.65% की ग्रोथ मिली।

ग्रैंड विटारा की अप्रैल 2026 में 7,718 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 7,154 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 564 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 7.88% की ग्रोथ मिली। एस प्रेसो की अप्रैल 2026 में 5,210 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 726 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 617.63% की ग्रोथ मिली। XL6 की अप्रैल 2026 में 3,527 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 4,140 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 613 यूनिट कम बिकीं और इसे 14.81% की डिग्रोथ मिली।

सेलेरियो की अप्रैल 2026 में 2,296 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,474 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 822 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 55.77% की ग्रोथ मिली। जिम्नी की अप्रैल 2026 में 693 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 431 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 262 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 60.79% की ग्रोथ मिली। इनविक्टो की अप्रैल 2026 में 237 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 201 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 36 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 17.91% की ग्रोथ मिली।