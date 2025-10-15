ये है देश की सबसे सस्ती कार, कीमत ₹3.50 लाख भी नहीं! इस महीने कंपनी दे रही ₹47,500 का डिस्काउंट

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड दिवाली के मौके पर अपनी सबसे सस्ती या यूं कहा जाए की देश की सबसे सस्ती कार पर धमाकेदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, इस महीने इसे खरीदने पर ग्राहकों को 47,500 रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड दिवाली के मौके पर अपनी सबसे सस्ती या यूं कहा जाए की देश की सबसे सस्ती कार पर धमाकेदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, इस महीने इसे खरीदने पर ग्राहकों को 47,500 रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। नए GST 2.0 के बाद इस कार की कीमत में 1,29,600 रुपए की कटौती हुई है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,26,500 रुपए थी, जो अब घटकर 3,49,900 रुपए हो गई है। ये कार 32Km का माइलेज देती है। चलिए एक बार इसकी नई कीमतों को देखते हैं।

मारुति एस-प्रेसो वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.0L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % STD (O) Rs. 4,26,500 -Rs. 76,600 Rs. 3,49,900 -17.96% LXI (O) Rs. 4,99,500 -Rs. 1,19,600 Rs. 3,79,900 -23.94% VXI (O) Rs. 5,21,499 -Rs. 91,599 Rs. 4,29,900 -17.56% VXI Plus (O) Rs. 5,50,500 -Rs. 70,600 Rs. 4,79,900 -12.82% 1.0L Petrol-Auto (AMT) VXI (O) Rs. 5,71,500 -Rs. 96,600 Rs. 4,74,900 -16.90% VXI Plus (O) Rs. 6,00,500 -Rs. 75,600 Rs. 5,24,900 -12.59% 1.0L CNG-Manual LXI (O) Rs. 5,91,500 -Rs. 1,29,600 Rs. 4,61,900 -21.91% VXI (O) Rs. 6,11,500 -Rs. 99,600 Rs. 5,11,900 -16.29%

मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसमें 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।

मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी।