ये है देश की सबसे सस्ती कार, कीमत ₹3.50 लाख भी नहीं! इस महीने कंपनी दे रही ₹47,500 का डिस्काउंट
संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड दिवाली के मौके पर अपनी सबसे सस्ती या यूं कहा जाए की देश की सबसे सस्ती कार पर धमाकेदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, इस महीने इसे खरीदने पर ग्राहकों को 47,500 रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड दिवाली के मौके पर अपनी सबसे सस्ती या यूं कहा जाए की देश की सबसे सस्ती कार पर धमाकेदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, इस महीने इसे खरीदने पर ग्राहकों को 47,500 रुपए तक के बेनिफिट मिलेंगे। नए GST 2.0 के बाद इस कार की कीमत में 1,29,600 रुपए की कटौती हुई है। पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,26,500 रुपए थी, जो अब घटकर 3,49,900 रुपए हो गई है। ये कार 32Km का माइलेज देती है। चलिए एक बार इसकी नई कीमतों को देखते हैं।
|मारुति एस-प्रेसो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.0L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|STD (O)
|Rs. 4,26,500
|-Rs. 76,600
|Rs. 3,49,900
|-17.96%
|LXI (O)
|Rs. 4,99,500
|-Rs. 1,19,600
|Rs. 3,79,900
|-23.94%
|VXI (O)
|Rs. 5,21,499
|-Rs. 91,599
|Rs. 4,29,900
|-17.56%
|VXI Plus (O)
|Rs. 5,50,500
|-Rs. 70,600
|Rs. 4,79,900
|-12.82%
|1.0L Petrol-Auto (AMT)
|VXI (O)
|Rs. 5,71,500
|-Rs. 96,600
|Rs. 4,74,900
|-16.90%
|VXI Plus (O)
|Rs. 6,00,500
|-Rs. 75,600
|Rs. 5,24,900
|-12.59%
|1.0L CNG-Manual
|LXI (O)
|Rs. 5,91,500
|-Rs. 1,29,600
|Rs. 4,61,900
|-21.91%
|VXI (O)
|Rs. 6,11,500
|-Rs. 99,600
|Rs. 5,11,900
|-16.29%
मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।
मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
