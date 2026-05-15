डिजायर, वैगनआर, बलेनो, फ्रोंक्स या ऑल्टो नहीं; बल्कि ₹3.50 लाख की इस मारुति कार को मिली 617% की ग्रोथ

एस-प्रेसो को अप्रैल 2026 में 5,210 ग्राहक मिले। जबकि, सालभर पहले इसकी 726 यूनिट बिकीं। यानी अचानक से इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिक गईं और इसे 617% की YoY ग्रोथ मिली। बता दें ये देश की सबसे सस्ती कार भी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 3.50 लाख रुपए है।

मारुति सुजुकी के अप्रैल 2026 सेल्स ब्रेकअप में वैसे तो डिजायर नंबर-1 कार बनी। हालांकि, साल-दर-साल (YoY) के आधार पर कंपनी की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो को सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली। दरअसल, एस-प्रेसो को अप्रैल 2026 में 5,210 ग्राहक मिले। जबकि, सालभर पहले इसकी 726 यूनिट बिकीं। यानी अचानक से इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिक गईं और इसे 617% की YoY ग्रोथ मिली। बता दें ये देश की सबसे सस्ती कार भी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 3.50 लाख रुपए है। इस कार की डिमांड XL6, सेलेरियो, जिम्नी, इनविक्टो और इग्निस से ज्यादा रही।

मारुति सुजुकी के सबसे ज्यादा YoY ग्रोथ वाले मॉडल अप्रैल 2026 नं मॉडल अप्रैल 26 अप्रैल 25 अंतर ग्रोथ % YoY 1 एस प्रेसो 5,210 726 4,484 617.63 2 ऑल्टो K10 10,856 5,606 5,250 93.65 3 जिम्नी 693 431 262 60.79 4 सेलेरियो 2,296 1,474 822 55.77 5 वैगनआर 18,648 13,413 5,235 39.03 6 बलेनो 18,306 13,180 5,126 38.89 7 डिजायर 23,580 16,996 6,584 38.74 8 फ्रोंक्स 18,829 14,345 4,484 31.26

मारुति सुजुकी के सबसे ज्यादा YoY ग्रोथ वाले मॉडल की बात करें तो एस प्रेसो की अप्रैल 2026 में 5,210 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 726 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 617.63% की YoY ग्रोथ मिली। ऑल्टो K10 की अप्रैल 2026 में 10,856 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 5,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,250 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 93.65% की YoY ग्रोथ मिली। जिम्नी की अप्रैल 2026 में 693 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 431 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 262 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 60.79% की YoY ग्रोथ मिली। सेलेरियो की अप्रैल 2026 में 2,296 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,474 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 822 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 55.77% की YoY ग्रोथ मिली।

वैगनआर की अप्रैल 2026 में 18,648 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,413 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,235 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 39.03% की YoY ग्रोथ मिली। बलेनो की अप्रैल 2026 में 18,306 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,180 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,126 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 38.89% की YoY ग्रोथ मिली। डिजायर की अप्रैल 2026 में 23,580 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,996 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,584 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 38.74% की YoY ग्रोथ मिली। फ्रोंक्स की अप्रैल 2026 में 18,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 14,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 31.26% की YoY ग्रोथ मिली।

मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।