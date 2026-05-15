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डिजायर, वैगनआर, बलेनो, फ्रोंक्स या ऑल्टो नहीं; बल्कि ₹3.50 लाख की इस मारुति कार को मिली 617% की ग्रोथ

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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एस-प्रेसो को अप्रैल 2026 में 5,210 ग्राहक मिले। जबकि, सालभर पहले इसकी 726 यूनिट बिकीं। यानी अचानक से इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिक गईं और इसे 617% की YoY ग्रोथ मिली। बता दें ये देश की सबसे सस्ती कार भी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 3.50 लाख रुपए है।

डिजायर, वैगनआर, बलेनो, फ्रोंक्स या ऑल्टो नहीं; बल्कि ₹3.50 लाख की इस मारुति कार को मिली 617% की ग्रोथ

मारुति सुजुकी के अप्रैल 2026 सेल्स ब्रेकअप में वैसे तो डिजायर नंबर-1 कार बनी। हालांकि, साल-दर-साल (YoY) के आधार पर कंपनी की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो को सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली। दरअसल, एस-प्रेसो को अप्रैल 2026 में 5,210 ग्राहक मिले। जबकि, सालभर पहले इसकी 726 यूनिट बिकीं। यानी अचानक से इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिक गईं और इसे 617% की YoY ग्रोथ मिली। बता दें ये देश की सबसे सस्ती कार भी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 3.50 लाख रुपए है। इस कार की डिमांड XL6, सेलेरियो, जिम्नी, इनविक्टो और इग्निस से ज्यादा रही।

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मारुति सुजुकी के सबसे ज्यादा YoY ग्रोथ वाले मॉडल अप्रैल 2026
नंमॉडलअप्रैल 26अप्रैल 25अंतरग्रोथ % YoY
1एस प्रेसो5,2107264,484617.63
2ऑल्टो K1010,8565,6065,25093.65
3जिम्नी69343126260.79
4सेलेरियो2,2961,47482255.77
5वैगनआर18,64813,4135,23539.03
6बलेनो18,30613,1805,12638.89
7डिजायर23,58016,9966,58438.74
8फ्रोंक्स18,82914,3454,48431.26

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मारुति सुजुकी के सबसे ज्यादा YoY ग्रोथ वाले मॉडल की बात करें तो एस प्रेसो की अप्रैल 2026 में 5,210 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 726 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 617.63% की YoY ग्रोथ मिली। ऑल्टो K10 की अप्रैल 2026 में 10,856 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 5,606 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,250 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 93.65% की YoY ग्रोथ मिली। जिम्नी की अप्रैल 2026 में 693 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 431 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 262 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 60.79% की YoY ग्रोथ मिली। सेलेरियो की अप्रैल 2026 में 2,296 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,474 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 822 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 55.77% की YoY ग्रोथ मिली।

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वैगनआर की अप्रैल 2026 में 18,648 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,413 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,235 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 39.03% की YoY ग्रोथ मिली। बलेनो की अप्रैल 2026 में 18,306 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 13,180 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5,126 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 38.89% की YoY ग्रोथ मिली। डिजायर की अप्रैल 2026 में 23,580 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 16,996 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 6,584 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 38.74% की YoY ग्रोथ मिली। फ्रोंक्स की अप्रैल 2026 में 18,829 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 14,345 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,484 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 31.26% की YoY ग्रोथ मिली।

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मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।

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मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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