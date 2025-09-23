ऑल्टो नहीं, बल्कि ये बनी भारत की सबसे सस्ती कार; GST घटते ही ₹3.50 लाख हुई कीमत, 32 किमी. का माइलेज
मारुति सुजुकी एस-प्रेसो (Maruti Suzuki S-Presso) अब भारत की सबसे सस्ती कार बन गई है। इसने मारुति ऑल्टो K10 (Alto K10) से भारत की सबसे सस्ती कार होने का ताज छीन लिया है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत के कार बाजार में बड़ा उलटफेर हुआ है। मारुति सुजुकी एस-प्रेसो (Maruti Suzuki S-Presso) ने अब ऑल्टो K10 (Alto K10) को पीछे छोड़कर देश की सबसे सस्ती कार का ताज अपने नाम कर लिया है। GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद मारुति ने अपनी एंट्री-लेवल कारों की कीमतों में बड़ी कटौती की है। इससे एस-प्रेसो (S-Presso) पर सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। कुछ वैरिएंट्स पर 1.20 लाख तक की कटौती हुई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
एस-प्रेसो की कीमत सिर्फ 3.50 लाख
GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद अब एस-प्रेसो (S-Presso) की शुरुआती कीमत सिर्फ 3.50 लाख (एक्स-शोरूम) है। वहीं, ऑल्टो (Alto K10) की शुरुआती कीमत अब 3.70 लाख से शुरू होती है। यानी ऑल्टो (Alto) जो एक दशक से भारत की सबसे सस्ती कार थी, अब एस-प्रेसो (S-Presso) से महंगी हो गई है।
S-प्रेसो बनाम ऑल्टो K10 कीमतें (एक्स-शोरूम, इंडिया)
|मॉडल
|पुरानी कीमत (₹)
|नई कीमत (₹)
|कीमत कटौती
|S-Presso STD
|4.27 लाख
|3.50 लाख
|77,000
|Alto K10 STD
|4.23 लाख
|3.70 लाख
|53,000
|S-Presso LXI
|5.00 लाख
|3.80 लाख
|1,20,000
|Alto K10 LXI
|5.00 लाख
|4.00 लाख
|1,00,000
क्यों है कीमत इतनी कम?
असल में एस-प्रेसो (S-Presso) को सेफ्टी अपडेट नहीं मिला है। जहां ऑल्टो K10 (Alto K10) और सेलेरियो (Celerio) अब 6 एयरबैग्स के साथ आ रही हैं, वहीं एस-प्रेसो (S-Presso) अभी भी 2 एयरबैग्स तक ही सीमित है। यही बड़ा कारण है कि इसकी कीमत कम रखी गई है।
GST 2.0 का बड़ा असर
पहली बार छोटी पेट्रोल कारों पर टैक्स 28% से घटकर 18% हुआ है। साथ ही कई तरह का सेस भी हटा दिया गया है। यह बदलाव दशकों में सबसे बड़ा टैक्स कट है, जिसने सीधा असर कार की कीमतों पर डाला है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत की सबसे सस्ती कार स-प्रेसो (S-Presso) अब SUV-स्टाइल डिजाइन वाली है। इसमें ऊंचा स्टांस और क्रॉसओवर लुक मिलता है। ये कार टू-व्हीलर से कार की तरफ अपग्रेड करने वालों के लिए आकर्षक ऑप्शन है।
मारुति एस-प्रेसो (S-Presso) अब सिर्फ सबसे सस्ती कार ही नहीं, बल्कि SUV-स्टाइल वाली सबसे सस्ती कार बन गई है। यह बदलाव दिखाता है कि खरीदारों की पसंद कैसे बदल रही है, अब लोग छोटी हैचबैक से ज्यादा SUV-स्टाइल गाड़ियों को तवज्जो दे रहे हैं।
