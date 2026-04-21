भारत में जिस कार को महज 226 ग्राहक मिले, विदेश में उसे 6377 लोगों ने खरीदा; कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख

मार्च में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कारों में एस-प्रेसो नंबर-3 पर रही। हालांकि, साल-दर-साल के आधार पर मिली ग्रोथ के मामले में इसने सभी को पीछे छोड़ दिया। एस-प्रेसो को मार्च में 6,377 विदेशी ग्राहक मिले। जिसके चलते इसे 216% की शानदार ग्राथ मिली।

मारुति एस-प्रेसो देश की सबसे सस्ती कार है। इसकी कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख रुपए है। सस्ती होने के बाद भी इस कार का भारतीय बाजार में जादू फीका रहता है, लेकिन देश के बाहर इसकी सेल्स ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल, मार्च में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कारों में एस-प्रेसो नंबर-3 पर रही। हालांकि, साल-दर-साल के आधार पर मिली ग्रोथ के मामले में इसने सभी को पीछे छोड़ दिया। एस-प्रेसो को मार्च में 6,377 विदेशी ग्राहक मिले। जिसके चलते इसे 216% की शानदार ग्राथ मिली। वहीं, भारतीय बाजार में इसकी सिर्फ 226 यूनिट बिकी थीं। दूसरी तरफ, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले टॉप-30 मॉडल में सेलेरियो को 116% और हुंडई i20 को 106% की सालाना ग्रोथ मिली।

हाईएस्ट YoY ग्रोथ वाली कारों की एक्सपोर्ट सेल्स मार्च 2026 नं. मॉडल मार्च 2026 मार्च 2025 अंतर ग्रोथ % YoY मार्केट शेयर % 1 मारुति एस-प्रेसो 6,377 2,018 4,359 216.01 8.47 2 मारुति ऑल्टो 624 280 344 122.86 0.83 3 मारुति सेलेरियो 2,141 987 1,154 116.92 2.84 4 हुंडई i20 666 323 343 106.19 0.88

मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।

मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी।

मारुति ऑल्टो K10 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

ऑल्टो K10 कार कंपनी के अपडेटेड प्लेटफॉर्म Heartect पर बेस्ड है। इस हैचबैक में न्यू-जेन K-series 1.0L डुअल जेट, डुआल VVT इंजन दिया है। ये इंजन 49kW(66.62PS)@5500rpm का पावर और 89Nm@3500rpm पर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट 24.90 km/l और मैनुअल वैरिएंट 24.39 km/l का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.85 kmpl है।

ऑल्टो K10 में 7 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले ही एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगन-आर में कंपनी दे चुकी है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम एपल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो के अलावा यूएसबी, ब्लूटूथ और ऑक्स केबल को भी सपोर्ट कता है। इसमें स्टियरिंग व्हील को भी नया डिजाइन दिया है। इसमें स्टीयरिंग पर ही इंफोटेनमेंट सिस्टम का माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। बता दें कि कंपनी ने अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं।