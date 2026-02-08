Hindustan Hindi News
SUV जैसी दिखने वाली इस कार पर आई बंपर छूट, कीमत ₹3.49 लाख; 33 किमी. का माइलेज

SUV जैसी दिखने वाली इस कार पर आई बंपर छूट, कीमत ₹3.49 लाख; 33 किमी. का माइलेज

संक्षेप:

फरवरी 2026 में मारुति एस-प्रेसो (Maruti S-Presso) पर बंपर छूट मिल रही है। ग्राहक इस कार पर ₹37,500 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। ये बजट कार सेगमेंट की सबसे किफायती कारों में शामिल है।  आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Feb 08, 2026 08:45 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर आप कम बजट में एक भरोसेमंद और माइलेज-फ्रेंडली कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो फरवरी 2026 आपके लिए खास साबित हो सकता है। मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी एंट्री-लेवल कार एस-प्रेसो (S-Presso) पर आकर्षक ऑफर्स पेश किए हैं, जिससे यह कार पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

₹37,500 तक की कुल बचत

फरवरी 2026 में मारुति एस-प्रेसो (Maruti S-Presso) पर ग्राहकों को कुल मिलाकर 37,500 रुपये तक की बचत का फायदा मिल सकता है। यह लाभ अलग-अलग ऑफर्स जैसे कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस या कॉरपोरेट ऑफर के रूप में दिया जा सकता है। हालांकि, ऑफर्स की वैलिडिटी और राशि वेरिएंट व शहर के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

मॉडलकंज्यूमर ऑफरएक्सचेंज/स्क्रैपेज/लॉयल्टी बोनसइंस्टीट्यूशनल/रूरल सेल्स ऑफर
S-Presso (P) – MT10,00015,000/25,000/02,500/2,100
S-Presso (P) – AGS10,00015,000/25,000/02,500/2,100
S-Presso (CNG)10,00015,000/25,000/02,500/2,100

पहली कार खरीदने वालों के लिए बेहतर विकल्प

मारुति एस-प्रेसो (Maruti S-Presso) खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए डिजाइन की गई है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं या दो-पहिया से चार-पहिया की ओर शिफ्ट करना चाहते हैं। इसकी ऊंची ग्राउंड क्लीयरेंस, कॉम्पैक्ट साइज और आसान ड्राइविंग इसे शहर के ट्रैफिक के लिए एक प्रैक्टिकल कार बनाती है।

माइलेज और मेंटेनेंस में भी फायदेमंद

एस-प्रेसो (Maruti S-Presso) में मारुति का भरोसेमंद पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अच्छा माइलेज देने के साथ-साथ कम मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए जाना जाता है। कम रनिंग कॉस्ट की वजह से यह कार मिडिल-क्लास फैमिली और डेली यूज के लिए एक समझदारी भरा विकल्प मानी जाती है।

खरीदने से पहले ये जरूर ध्यान रखें

डिस्काउंट ऑफर्स सीमित समय के लिए होते हैं और डीलर-लेवल पर इनमें थोड़ा फर्क भी हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि कार खरीदने से पहले अपने नजदीकी मारुति एरीना (Maruti Arena) डीलरशिप से पूरी जानकारी जरूर ले लें।

