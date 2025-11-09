देश की सबसे सस्ती कार, कीमत सिर्फ ₹3.50 लाख; अभी मिल रहा ₹52100 का डिस्काउंट, इतने में मिल जाएगी

संक्षेप: मारुति सुजुकी अपनी और देश की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो पर इस महीने यानी नवंबर में शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 3,49,900 रुपए हो गई है। इतना ही नहीं, इसका CNG वैरिएंट 32Km का माइलेज देता है।

मारुति सुजुकी अपनी और देश की सबसे सस्ती कार एस-प्रेसो पर इस महीने यानी नवंबर में शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 3,49,900 रुपए हो गई है। इतना ही नहीं, इसका CNG वैरिएंट 32Km का माइलेज देता है। ऐसे में इस महीने इसे खरीदने पर ग्राहकों को 52,100 रुपए के फायदे अलग से मिलेंगे। इस डील में 25,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 15,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस या 25,000 रुपए का स्क्रैपेज बोनस और 4,200 रुपए के दूसरे फायदे शामिल हैं।

मारुति एस-प्रेसो वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.0L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % STD (O) Rs. 4,26,500 -Rs. 76,600 Rs. 3,49,900 -17.96% LXI (O) Rs. 4,99,500 -Rs. 1,19,600 Rs. 3,79,900 -23.94% VXI (O) Rs. 5,21,499 -Rs. 91,599 Rs. 4,29,900 -17.56% VXI Plus (O) Rs. 5,50,500 -Rs. 70,600 Rs. 4,79,900 -12.82% 1.0L Petrol-Auto (AMT) VXI (O) Rs. 5,71,500 -Rs. 96,600 Rs. 4,74,900 -16.90% VXI Plus (O) Rs. 6,00,500 -Rs. 75,600 Rs. 5,24,900 -12.59% 1.0L CNG-Manual LXI (O) Rs. 5,91,500 -Rs. 1,29,600 Rs. 4,61,900 -21.91% VXI (O) Rs. 6,11,500 -Rs. 99,600 Rs. 5,11,900 -16.29%



मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसमें 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।

मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी।