देश की सबसे सस्ती कार के लिए लिया ₹3 लाख का लोन, तो कितनी बनेगी EMI? समझें 3 से 7 साल का गणित

मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो की नई एंट्री लेवल कार एस-प्रेसो बन चुकी है। ये कंपनी के साथ देश की भी सबसे सस्ती कार है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ऑल्टो K10 से भी 20,000 रुपए कम हो गई है। बता दें कि इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत अब 3,49,900 रुपए है। ऐसे में देश इस सबसे सस्ती कार को खरीदने के लिए अब बड़े लोन की भी जरूरत नहीं होगी। हम यहां पर इस माइक्रो SUV कही जाने वाली कार की डाउन पेमेंट और EMI का गणित बता रहे हैं। बता दें कि एस-प्रेसो को STD (O), LXI (O), VXI (O) और VXI Plus (O) ट्रिम में खरीद सकते हैं।

मारुति एस-प्रेसो वैरिएंट वाइज नई कीमतें 1.0L Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत अंतर नई कीमत चेंज % STD (O) Rs. 4,26,500 -Rs. 76,600 Rs. 3,49,900 -17.96% LXI (O) Rs. 4,99,500 -Rs. 1,19,600 Rs. 3,79,900 -23.94% VXI (O) Rs. 5,21,499 -Rs. 91,599 Rs. 4,29,900 -17.56% VXI Plus (O) Rs. 5,50,500 -Rs. 70,600 Rs. 4,79,900 -12.82% 1.0L Petrol-Auto (AMT) VXI (O) Rs. 5,71,500 -Rs. 96,600 Rs. 4,74,900 -16.90% VXI Plus (O) Rs. 6,00,500 -Rs. 75,600 Rs. 5,24,900 -12.59% 1.0L CNG-Manual LXI (O) Rs. 5,91,500 -Rs. 1,29,600 Rs. 4,61,900 -21.91% VXI (O) Rs. 6,11,500 -Rs. 99,600 Rs. 5,11,900 -16.29%

एस-प्रेसो के बेस वैरिएंट STD (O) की एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपए है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब मंथली EMI कितनी होगी। हम यहां 3 लाख रुपए की 4 कंडीशन बता रहे हैं। ये कंडीशन लोन के इंटरेस्ट रेट और टेन्योर यानी टाइम को लेकर है। इसमें 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% का इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेशन शामिल है।

₹3 लाख के लोन पर EMI का गणित इंटरेस्ट रेट टेन्योर EMI (मंथली) 8% 7 साल ₹4,676 8% 6 साल ₹5,260 8% 5 साल ₹6,083 8% 4 साल ₹7,324 8% 3 साल ₹9,401

मारुति एस-प्रेसो के बेस वैरिएंट STD (O) को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 9,401 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 7,324 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 6,083 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 5,260 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 4,676 रुपए बनेगी।

₹3 लाख के लोन पर EMI का गणित इंटरेस्ट रेट टेन्योर EMI (मंथली) 8.50% 7 साल ₹4,751 8.50% 6 साल ₹5,334 8.50% 5 साल ₹6,155 8.50% 4 साल ₹7,394 8.50% 3 साल ₹9,470

मारुति एस-प्रेसो के बेस वैरिएंट STD (O) को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 9,470 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 7,394 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 6,155 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 5,334 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 4,751 रुपए बनेगी।

₹3 लाख के लोन पर EMI का गणित इंटरेस्ट रेट टेन्योर EMI (मंथली) 9% 7 साल ₹4,827 9% 6 साल ₹5,408 9% 5 साल ₹6,228 9% 4 साल ₹7,466 9% 3 साल ₹9,540

मारुति एस-प्रेसो के बेस वैरिएंट STD (O) को खरीदने के लिए आप 9% के इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 9,540 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 7,466 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 6,228 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 5,408 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 4,827 रुपए बनेगी।

₹3 लाख के लोन पर EMI का गणित इंटरेस्ट रेट टेन्योर EMI (मंथली) 9.50% 7 साल ₹4,903 9.50% 6 साल ₹5,482 9.50% 5 साल ₹6,301 9.50% 4 साल ₹7,537 9.50% 3 साल ₹9,610

मारुति एस-प्रेसो के बेस वैरिएंट STD (O) को खरीदने के लिए आप 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 9,610 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 7,537 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 6,301 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 5,482 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 4,903 रुपए बनेगी।

₹3 लाख के लोन पर EMI का गणित इंटरेस्ट रेट टेन्योर EMI (मंथली) 10% 7 साल ₹4,980 10% 6 साल ₹5,558 10% 5 साल ₹6,374 10% 4 साल ₹7,609 10% 3 साल ₹9,680

मारुति एस-प्रेसो के बेस वैरिएंट STD (O) को खरीदने के लिए आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 9,680 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 7,609 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 6,374 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 5,558 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 4,980 रुपए बनेगी।

मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इस कार में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और सीएनजी वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।