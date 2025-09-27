Maruti S-Presso Down Payment And EMI Calculation After New GST 2.0 देश की सबसे सस्ती कार के लिए लिया ₹3 लाख का लोन, तो कितनी बनेगी EMI? समझें 3 से 7 साल का गणित, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti S-Presso Down Payment And EMI Calculation After New GST 2.0

देश की सबसे सस्ती कार के लिए लिया ₹3 लाख का लोन, तो कितनी बनेगी EMI? समझें 3 से 7 साल का गणित

एस-प्रेसो के बेस वैरिएंट STD (O) की एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपए है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब मंथली EMI कितनी होगी। हम यहां 3 लाख रुपए की 4 कंडीशन बता रहे हैं। ये कंडीशन लोन के इंटरेस्ट रेट और टेन्योर यानी टाइम को लेकर है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 11:31 AM
मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो की नई एंट्री लेवल कार एस-प्रेसो बन चुकी है। ये कंपनी के साथ देश की भी सबसे सस्ती कार है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ऑल्टो K10 से भी 20,000 रुपए कम हो गई है। बता दें कि इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत अब 3,49,900 रुपए है। ऐसे में देश इस सबसे सस्ती कार को खरीदने के लिए अब बड़े लोन की भी जरूरत नहीं होगी। हम यहां पर इस माइक्रो SUV कही जाने वाली कार की डाउन पेमेंट और EMI का गणित बता रहे हैं। बता दें कि एस-प्रेसो को STD (O), LXI (O), VXI (O) और VXI Plus (O) ट्रिम में खरीद सकते हैं।

मारुति एस-प्रेसो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
1.0L Petrol-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
STD (O)Rs. 4,26,500-Rs. 76,600Rs. 3,49,900-17.96%
LXI (O)Rs. 4,99,500-Rs. 1,19,600Rs. 3,79,900-23.94%
VXI (O)Rs. 5,21,499-Rs. 91,599Rs. 4,29,900-17.56%
VXI Plus (O)Rs. 5,50,500-Rs. 70,600Rs. 4,79,900-12.82%
1.0L Petrol-Auto (AMT)
VXI (O)Rs. 5,71,500-Rs. 96,600Rs. 4,74,900-16.90%
VXI Plus (O)Rs. 6,00,500-Rs. 75,600Rs. 5,24,900-12.59%
1.0L CNG-Manual
LXI (O)Rs. 5,91,500-Rs. 1,29,600Rs. 4,61,900-21.91%
VXI (O)Rs. 6,11,500-Rs. 99,600Rs. 5,11,900-16.29%

एस-प्रेसो के बेस वैरिएंट STD (O) की एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपए है। ऐसे में आप इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं तब मंथली EMI कितनी होगी। हम यहां 3 लाख रुपए की 4 कंडीशन बता रहे हैं। ये कंडीशन लोन के इंटरेस्ट रेट और टेन्योर यानी टाइम को लेकर है। इसमें 8%, 8.5%, 9%, 9.5% और 10% का इंटरेस्ट रेट के साथ कैलकुलेशन शामिल है।

₹3 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8%7 साल₹4,676
8%6 साल₹5,260
8%5 साल₹6,083
8%4 साल₹7,324
8%3 साल₹9,401

मारुति एस-प्रेसो के बेस वैरिएंट STD (O) को खरीदने के लिए आप 8% के इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 9,401 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 7,324 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 6,083 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 5,260 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 4,676 रुपए बनेगी।

₹3 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
8.50%7 साल₹4,751
8.50%6 साल₹5,334
8.50%5 साल₹6,155
8.50%4 साल₹7,394
8.50%3 साल₹9,470

मारुति एस-प्रेसो के बेस वैरिएंट STD (O) को खरीदने के लिए आप 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 9,470 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 7,394 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 6,155 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 5,334 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 4,751 रुपए बनेगी।

₹3 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9%7 साल₹4,827
9%6 साल₹5,408
9%5 साल₹6,228
9%4 साल₹7,466
9%3 साल₹9,540

मारुति एस-प्रेसो के बेस वैरिएंट STD (O) को खरीदने के लिए आप 9% के इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 9,540 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 7,466 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 6,228 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 5,408 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 4,827 रुपए बनेगी।

ये भी पढ़ें:सिंगल चार्ज पर 683Km दौड़ने वाली कार की डिलीवरी शुरू, सिर्फ 999 लोगों को मिलेगी
₹3 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
9.50%7 साल₹4,903
9.50%6 साल₹5,482
9.50%5 साल₹6,301
9.50%4 साल₹7,537
9.50%3 साल₹9,610

मारुति एस-प्रेसो के बेस वैरिएंट STD (O) को खरीदने के लिए आप 9.5% के इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 9,610 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 7,537 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 6,301 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 5,482 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 4,903 रुपए बनेगी।

₹3 लाख के लोन पर EMI का गणित
इंटरेस्ट रेटटेन्योरEMI (मंथली)
10%7 साल₹4,980
10%6 साल₹5,558
10%5 साल₹6,374
10%4 साल₹7,609
10%3 साल₹9,680

मारुति एस-प्रेसो के बेस वैरिएंट STD (O) को खरीदने के लिए आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तब 3 साल के लिए मंथली EMI 9,680 रुपए, 4 साल के लिए मंथली EMI 7,609 रुपए, 5 साल के लिए मंथली EMI 6,374 रुपए, 6 साल के लिए मंथली EMI 5,558 रुपए और 7 साल के लिए मंथली EMI 4,980 रुपए बनेगी।

ये भी पढ़ें:इन 5 सेडान की कीमतें आसमान से जमीन पर आ गईं! लिस्ट में डिजायर, ऑरा भी शामिल

मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इस कार में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और सीएनजी वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।

मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी। इसकी पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4.26 लाख रुपए है। यानी अब इसके बेस वैरिएंट को खरीदना 76,000 सस्ता हो गया है।

