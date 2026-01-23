जिस कार को 1 साल पहले 8 लोगों ने खरीदा, उसे मिली 42350% की ग्रोथ; कीमत ₹3.50 लाख, माइलेज 32Km

संक्षेप: नया GST 2.0 लागू होने के बाद देश की सबसे सस्ती कारों की कीमतों में भारी कटौती हुई। खासकर हैचबैक सेगमेंट की कार खरीदना बहुत सस्ता हो गया। इस कटौती का असर सबसे ज्यादा मारुति एस-प्रेसो पर हुआ, क्योंकि कंपनी ने इसकी कीमत में एडिशनल कटौती कर दी। जिसके बाद नई एक्स-शोरूम कीमत 3,49,900 हो गई।

नया GST 2.0 लागू होने के बाद देश की सबसे सस्ती कारों की कीमतों में भारी कटौती हुई। खासकर हैचबैक सेगमेंट की कार खरीदना बहुत सस्ता हो गया। इस कटौती का असर सबसे ज्यादा मारुति एस-प्रेसो पर हुआ, क्योंकि कंपनी ने इसकी कीमत में एडिशनल कटौती कर दी। जिसके बाद नई एक्स-शोरूम कीमत 3,49,900 हो गई। इस प्राइस टैग के साथ ये मारुति के साथ देश की भी सबसे सस्ती कार बन गई। नई कीमत का असर एस-प्रेसो की बिक्री पर भी देखने को मिला। दरअसल, दिसंबर 2025 में इसे सालाना आधार पर 42350% की शानदार ग्रोथ मिली।

टॉप हैचबैक मॉडल सेल्स दिसंबर 2025 (YoY) नं मॉडल दिसंबर 2025 दिसंबर 2024 1 मारुति बलेनो 22,108 9,112 2 मारुति स्विफ्ट 18,767 10,421 3 मारुति वैगनआर 14,575 17,303 4 मारुति ऑल्टो 10,829 7,410 5 टोयोटा ग्लैंजा 6,451 3,487 6 टाटा टियागो/ईवी 5,826 5,006 7 हुंडई आई10 निओस 4,010 4,489 8 मारुति एस-प्रेसो 3,396 8 9 हुंडई i20 3,339 3,453 10 टाटा अल्ट्रोज 2,871 1,866 11 मारुति सेलेरियो 2,272 748 12 मारुति इग्निस 1,910 749 13 एमजी कॉमेट EV 1,143 700 14 सिट्रोन C3 886 300 15 रेनो क्विड 369 628 16 सिट्रोन eC3 EV 32 90 टोटल 98,784 65,770

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो की दिसंबर 2024 में सिर्फ 8 यूनिट बिकी थीं। इतना ही नहीं, हर महीने ये कंपनी के लिए सबसे कम बिकने वाली कार के तौर पर सामने आ रही थी, लेकिन दिसंबर 2025 में इसे 3,396 ग्राहक मिले। यानी इसकी 3,388 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 42350% की ऐतिहासिक ग्रोथ मिली। बता दें कि ये 32Km का माइलेज देती है।

मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इसमें 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। मारुति एस प्रेसो के माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।

मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 3,49,900 रुपए से 5,24,900 रुपए तक हैं।