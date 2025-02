मारुति ने इस कार के 4 वैरिएंट को वेबसाइट से हटाया, दिए बंद करने के संकेत; आप खरीदने वाले तो नहीं!

दरअसल, सियाज के कुल 7 वैरिएंट आते हैं। इसमें सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा AT, जेटा, जेटा AT, अल्फा और अल्फा AT शामिल हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसमें से पहले 2 ट्रिम सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा AT की कीमत ही दिख रही है। जबकि, जेटा, जेटा AT, अल्फा और अल्फा AT की कीमतें नहीं दिख रही हैं। बता दें कि सियाज के अप्रैल 2025 में बंद होने की खबरें हैं। वहीं, मार्च में इसका प्रोडक्शन बंद हो सकती है, लेकिन लगता है कि कंपनी ने इसका प्रोडक्शन शायद बंद कर दिया है।