बस 7 दिन ही बाकी... मारुति की 3 कारों पर ₹1.80 लाख तक बचाने का मौका, लिस्ट में बलेनो भी शामिल

बस 7 दिन ही बाकी... मारुति की 3 कारों पर ₹1.80 लाख तक बचाने का मौका, लिस्ट में बलेनो भी शामिल

संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया इस महीने यानी अक्टूबर में अपनी अपनी तीन कारों पर 1 लाख से भी बहुत ज्यादा का डिस्काउंट दे रही है। ऐसे में आप अक्टूबर के बचे हुए 7 दिनों में इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको देर नहीं करना चाहिए।

Sat, 25 Oct 2025 02:36 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी इंडिया इस महीने यानी अक्टूबर में अपनी अपनी तीन कारों पर 1 लाख से भी बहुत ज्यादा का डिस्काउंट दे रही है। ऐसे में आप अक्टूबर के बचे हुए 7 दिनों में इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको देर नहीं करना चाहिए। मारुति के इस शानदार डिस्काउंट की लिस्ट में उसकी पॉपुलर ग्रैंड विटारा SUV, बलेनो और इनविक्टो MPV शामिल है। वैसे तो कंपनी ने ये डिस्काउंट दिवाली के लिए था, लेकिन कई डीलर्स इस डिस्काउंट का फायदा इस पूरे महीने तक देंगे।

1. मारुति ग्रैंड विटारा
1.80 लाख रुपए तक की छूट

ग्रैंड विटारा पर फायदे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट पर 1.80 लाख रुपए तक और पेट्रोल वैरिएंट पर 1.50 लाख रुपए (एक्सटेंडेड वारंटी सहित) तक हैं, जिसमें बाद वाले में 57,900 रुपए तक की डोमिनियन एडिशन एक्सेसरीज शामिल हैं। ग्रैंड विटारा CNG यूनिट्स पर 40,000 रुपए तक की छूट मिल रही है।

2. मारुति इनविक्टो
1.40 लाख रुपए तक

इनविक्टो MPV के टॉप-स्पेक अल्फा+ ट्रिम पर इस महीने मैक्सिमम 1.40 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें 25,000 रुपए का कैश ऑफर और 1.15 लाख रुपए का स्क्रैपेज बोनस शामिल है। वहीं, इनविक्टो जेटा+ ट्रिम पर कैश डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, इसलिए कुल फायदे 1.15 लाख रुपए तक हैं।

3. मारुति बलेनो
1.05 लाख रुपए तक की छूट

बलेनो पर सबसे ज्यादा फायदा डेल्टा AMT वैरिएंट पर 1.05 लाख रुपए का है, जिसमें 55,000 रुपए की रीगल किट, 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस शामिल है। अन्य बलेनो ऑटोमैटिक वैरिएंट पर कुल 1,02,700 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जबकि मैनुअल और CNG कॉन्फिगरेशन पर 1 लाख रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
