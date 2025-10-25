बस 7 दिन ही बाकी... मारुति की 3 कारों पर ₹1.80 लाख तक बचाने का मौका, लिस्ट में बलेनो भी शामिल
संक्षेप: मारुति सुजुकी इंडिया इस महीने यानी अक्टूबर में अपनी अपनी तीन कारों पर 1 लाख से भी बहुत ज्यादा का डिस्काउंट दे रही है। ऐसे में आप अक्टूबर के बचे हुए 7 दिनों में इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको देर नहीं करना चाहिए।
मारुति सुजुकी इंडिया इस महीने यानी अक्टूबर में अपनी अपनी तीन कारों पर 1 लाख से भी बहुत ज्यादा का डिस्काउंट दे रही है। ऐसे में आप अक्टूबर के बचे हुए 7 दिनों में इस डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको देर नहीं करना चाहिए। मारुति के इस शानदार डिस्काउंट की लिस्ट में उसकी पॉपुलर ग्रैंड विटारा SUV, बलेनो और इनविक्टो MPV शामिल है। वैसे तो कंपनी ने ये डिस्काउंट दिवाली के लिए था, लेकिन कई डीलर्स इस डिस्काउंट का फायदा इस पूरे महीने तक देंगे।
1. मारुति ग्रैंड विटारा
1.80 लाख रुपए तक की छूट
ग्रैंड विटारा पर फायदे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट पर 1.80 लाख रुपए तक और पेट्रोल वैरिएंट पर 1.50 लाख रुपए (एक्सटेंडेड वारंटी सहित) तक हैं, जिसमें बाद वाले में 57,900 रुपए तक की डोमिनियन एडिशन एक्सेसरीज शामिल हैं। ग्रैंड विटारा CNG यूनिट्स पर 40,000 रुपए तक की छूट मिल रही है।
2. मारुति इनविक्टो
1.40 लाख रुपए तक
इनविक्टो MPV के टॉप-स्पेक अल्फा+ ट्रिम पर इस महीने मैक्सिमम 1.40 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें 25,000 रुपए का कैश ऑफर और 1.15 लाख रुपए का स्क्रैपेज बोनस शामिल है। वहीं, इनविक्टो जेटा+ ट्रिम पर कैश डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, इसलिए कुल फायदे 1.15 लाख रुपए तक हैं।
3. मारुति बलेनो
1.05 लाख रुपए तक की छूट
बलेनो पर सबसे ज्यादा फायदा डेल्टा AMT वैरिएंट पर 1.05 लाख रुपए का है, जिसमें 55,000 रुपए की रीगल किट, 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस शामिल है। अन्य बलेनो ऑटोमैटिक वैरिएंट पर कुल 1,02,700 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जबकि मैनुअल और CNG कॉन्फिगरेशन पर 1 लाख रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं।
