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मारुति की इन 9 कारों का जमकर चल रहा जादू, लेकिन ये स्विफ्ट, वैगनआर, अर्टिगा या डिजायर नहीं

Apr 23, 2026 05:07 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी की कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री 18,23,129 यूनिट में नेक्सा का हिस्सा FY2025 के 31% और FY2024 के 32% से घटकर 28% रह गया है। FY2024 में ही नेक्सा की सबसे ज्यादा 561,050 गाड़ियां बेची हैं। FY2026 में नेक्सा पोर्टफोलियो से एक मॉडल सियाज हटा और एक नया मॉडल ई-विटार जुड़ा।

मारुति की इन 9 कारों का जमकर चल रहा जादू, लेकिन ये स्विफ्ट, वैगनआर, अर्टिगा या डिजायर नहीं

मारुति सुजुकी इंडिया के प्रीमियम पैसेंजर व्हीकल ब्रांड चैनल नेक्सा डीलरशिप ने लगातार तीसरे फाइनेंशियल ईयर में घरेलू बाजार में होलसेल के तौर पर 5 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि, FY2024 के बाद से ग्रोथ धीमी हो गई है, जब नेक्सा ने पहली बार किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 500,000 गाड़ियों की बिक्री का मील का पत्थर छुआ था। FY2026 में नेक्सा पोर्टफोलियो की 504,409 यूनिट बिकीं, जो पिछले FY2025 की 543,050 यूनिट के मुकाबले 7% कम है।

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मारुति सुजुकी की कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री 18,23,129 यूनिट में नेक्सा का हिस्सा FY2025 के 31% और FY2024 के 32% से घटकर 28% रह गया है। FY2024 में ही नेक्सा की सबसे ज्यादा 561,050 गाड़ियां बेची हैं। FY2026 में नेक्सा पोर्टफोलियो से एक मॉडल सियाज हटा और एक नया मॉडल ई-विटार जुड़ा। हाल ही में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में मुख्य रूप से 9 मॉडलों की बिक्री हुई। इसमें दो हैचबैक बलेनो और इग्निस, एक सेडान सियाज (अब बंद हो गई) पांच SUV फ्रोंक्स, ग्रैंड विटारा, XL6, जिम्नी और ई-विटारा और एक MPV इनविक्टो शामिल है।

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मारुति नेक्सा डीलरशिप मॉडल वाइज सेल FY2026
रैंकमॉडलFY2026FY2025YoY % चेंज
1बलेनो1,72,5601,67,1613%
2फ्रोंक्स1,72,3631,66,2164%
3ग्रैंड विटारा83,8491,23,946-32%
4XL637,15937,1110%
5इग्निस22,92427,438-16%
6जिम्नी6.6758,740-24%
7ई-विटारा3,652NEW-
8इनविक्टो3,2474,036-20%
9सियाज1,9808,402-76%
टोटल5,04,4095,43,050-7%

मारुति नेक्सा डीलरशिप मॉडल वाइज सेल की बात करें तो बलेनो की FY2026 में 1,72,560 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,67,161 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की सालाना ग्रोथ मिली। फ्रोंक्स की FY2026 में 1,72,363 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,66,216 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की सालाना ग्रोथ मिली।

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ग्रैंड विटारा की FY2026 में 83,849 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,23,946 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की सालाना डिग्रोथ मिली। XL6 की FY2026 में 37,159 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 37,111 यूनिट बिकी थीं। इग्निस की FY2026 में 22,924 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 27,438 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 16% की सालाना डिग्रोथ मिली।

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जिम्नी की FY2026 में 6.675 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 8,740 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 24% की सालाना डिग्रोथ मिली। ई-विटारा की FY2026 में 3,652 यूनिट बिकीं। इनविक्टो की FY2026 में 3,247 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 4,036 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की सालाना डिग्रोथ मिली। सियाज की FY2026 में 1,980 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 8,402 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 76% की सालाना डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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