थोड़ा सा कर लें इंतजार... नेक्सा शोरूम पर आ रहीं ये 5 नई कार; इसमें नई फ्रोंक्स के साथ 7-सीटर इलेक्ट्रिक भी शामिल

इस रोडमैप में मौजूदा मॉडलों को अपडेट करने के साथ-साथ नए सेगमेंट में नए उत्पाद पेश करना भी शामिल है। यह स्ट्रैटजी ऐसे समय में आई है जब भारत के प्रीमियम हैचबैक, कॉम्पैक्ट SUV, मिड-साइज SUV और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कॉम्पटीशन काफी बढ़ चुका है।

मारुति सुजुकी इंडिया देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है। कंपनी अपनी दो अलग डीलरशिप एरिना और नेक्सा के जरिए कुल 17 मॉडल बेच रही है। इसमें एरिना पर 10 मॉडल और नेक्सा पर 7 मॉडल बिकते हैं। कंपनी की सेल्स का बड़ा हिस्सा एरिना कारो से आता है, क्योंकि इसमें कई सस्ते मॉडल शामिल हैं। हालांकि, अब कंपनी नेक्सा पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इसके लिए नए प्रोडक्ट की सीरीज तैयार कर रही है। इसमें कई मौजूदा मॉडल के फेसलिफ्ट के साथ न्यू 7-सीटर और एक इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल है।

दरअसल, कंपनी अगले साल यानी 2027 तक अपना पोर्टफोलियो और भी मजबूत कर सकती है। इस रोडमैप में मौजूदा मॉडलों को अपडेट करने के साथ-साथ नए सेगमेंट में नए उत्पाद पेश करना भी शामिल है। यह स्ट्रैटजी ऐसे समय में आई है जब भारत के प्रीमियम हैचबैक, कॉम्पैक्ट SUV, मिड-साइज SUV और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कॉम्पटीशन काफी बढ़ चुका है।

नेक्सा के अपकमिंग प्रोडक्ट का रोडमैप मॉडल एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट स्टेटस मारुति फ्रोंक्स (Fronx) मिड-साइकिल फेसलिफ्ट आने की उम्मीद 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV (YMC) पूरी तरह से नई 3-रो (इलेक्ट्रिक SUV 2027 में आने की उम्मीद मारुति XL6 फेसलिफ्ट 2027 में आने की उम्मीद मारुति ग्रैंड विटारा बड़े प्रोडक्ट अपडेट 2027 में आने की उम्मीद फ्रोंक्स सेगमेंट का नया मॉडल इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड पावरट्रेन विचार चल रहा

पिछले 3 साल में मारुति सुजुकी की कुल डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल्स में नेक्सा का योगदान कम हुआ है, जबकि कंपनी की कुल बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। यानी बिक्री का बड़ा हिस्सा एरिना डीलरशिप पर बिकने वाले मॉडल जैसे अर्टिगा, वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर, विक्टोरिस जैसे मॉडल से आया है। इस गिरावट के पीछे कई कारण हैं। नेक्सा अब मुख्य रूप से बलेनो, फ्रोंक्स और ग्रैंड विटारा पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो गई है। वहीं, इग्निस और सियाज के बंद होने से नेक्सा के पास मौजूद मॉडलों की वैराइटी भी कम हो गई है। दूसरी तरफ, मारुति के एरीना चैनल को डिजायर और नई SUV की मजबूत मांग से फायदा मिला है।

नेक्सा ने बीते महीने बलेनो फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया था। जिसकी बिक्री 5 सितंबर से शुरू हुई थी। इसके बाद भी ये 25,392 यूनिट्स की बिक्री के साथ देश की नंबर-1 कार बन गई। नई बलेनो ने बिक्री में काफी तेजी ला दी है, जो यह साबित करता है कि समय पर प्रोडक्ट को अपडेट करना कितना महत्वपूर्ण है। बलेनो का यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि बेहतर और अपडेट किए गए प्रोडक्ट शोरूम में ग्राहकों की संख्या बढ़ा सकते हैं। साथ ही, नेक्सा की बिक्री को मजबूत कर सकते हैं।

नेक्सा की प्रोडक्ट स्ट्रैटजी के 5 मुख्य उद्देश्य 1. नेक्सा पर बिकने वाले जिन मॉडल की सेल्स अच्छी है उन्हें नया अपडेट देना। खासकर, फ्रोंक्स, XL6 और ग्रैंड विटारा को अपडेट करके उनकी सेल्स में इजाफा करना। इससे ये तीनों सेगमेंट में अपना दबदबा बनाए रखेंगी।

2. ई-विटारा ने पहले ही नेक्सा को मारुति सुजुकी के मुख्य इलेक्ट्रिक रिटेल चैनल के रूप में स्थापित कर दिया है। अब कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार करना चाहती है। इसमें एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV के जरिए पोर्टफोलियो को बढ़ाया जा सकता है।

3. मिड-साइज SUV कैटेगरी से नीचे के सेगमेंट में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाना। फ्रोंक्स के आसपास के सेगमेंट में आने वाला नया इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड मॉडल, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को ग्राहकों के एक बड़े वर्ग तक पहुंचा सकता है।

4. नेक्सा प्रोडक्ट की सफलता के पीछे अफोर्डेबिलिटी के साथ प्रीमियम कार मिलना है। कंपनी इसे बनाए रख सकती है। मारुति अब ग्राहकों को केवल कीमत के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी के आधार पर अलग-अलग कैटेगरी में बांट रही है।