GST कम होने के बाद कितने में मिल जाएंगे बलेनो और फ्रोंक्स जैसे मॉडल? यहां देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट

इस दीवाली से छोटी कारों को खरीदना सस्ता होने वाला है। दरअसल, मोदी सरकार कई आइटम पर GST कम करने वाली है। इस लिस्ट में छोटी कार भी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है। इस कटौती का असर मारुति नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली कारों पर भी होगा। ऐसे में बलेनो, इग्निस, फ्रोंक्स जैसे मॉडल की कीमतों में कमी आ जाएगी। हम यहां पर संभावित GST कटौती के बाद की इन कारों की कीमतों में कितना फर्क आएगा, इसकी डिटेल बता रहे हैं।

किसी कार पर लगने वाली GST को ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी छोटी कार का बेस प्राइस (एक्स-फैक्ट्री कीमत) 5,00,000 रुपए है। तो उस पर 28% GST के साथ 1% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 29% हो जाता है। इस 29% टैक्स को जोड़ने के बाद उसकी कीमत 6,45,000 रुपए तक हो जाती है। अब यदि सरकार GST को 10% घटाकर 18% तक कर देती है, तब उसकी नई कीमत 5,90,000 रुपए हो जाएगी। यानी ग्राहकों को 55,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी तरह यदि किसी छोटी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तब उस पर 1,10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है।

मारुति कारों पर GST 28% से घटकर 18% हो जाए तब आपकी बचत मॉडल मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत 29% टैक्स (28% GST + 1% CESS) 19% टैक्स (18% GST + 1% CESS) संभावित बचत इग्निस 585,000 रुपए 169,650 रुपए 111,150 रुपए 58,500 रुपए बलेनो 674,000 रुपए 195,460 रुपए 128,060 रुपए 67,400 रुपए फ्रोंक्स 758,500 रुपए 219,964 रुपए 144,115 रुपए 75,849 रुपए ग्रैंड विटारा 11,42,000 रुपए 331,180 रुपए 216,980 रुपए 114,200 रुपए XL6 11,93,500 रुपए 346,115 रुपए 226,765 रुपए 119,350 रुपए जिम्नी 12,75,500 रुपए 369,895 रुपए 242,345 रुपए 127,550 रुपए इनविक्टो 25,51,000 रुपए 739,790 रुपए 484,690 रुपए 255,100 रुपए

मान लिया जाए कि सरकार GST 28% से घटाकर 18% कर देती है तब मारुति नेक्सा शोरूम पर बिकने वाली कारों की कीमतों में टैक्स की बड़ी बचत होगी। जैसे, इग्निस की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 585,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 169,650 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 111,150 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 58,500 रुपए का फायदा मिलेगा। बलेनो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 674,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 195,460 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 128,060 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 67,400 रुपए का फायदा मिलेगा।

फ्रोंक्स की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 758,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 219,964 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 144,115 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 75,849 रुपए का फायदा मिलेगा। ग्रैंड विटारा की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,42,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 331,180 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 216,980 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 114,200 रुपए का फायदा मिलेगा। XL6 की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,93,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 346,115 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 226,765 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 119,350 रुपए का फायदा मिलेगा।