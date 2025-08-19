GST कम होने के बाद कितने में मिल जाएंगे बलेनो और फ्रोंक्स जैसे मॉडल? यहां देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट
मोदी सरकार कई आइटम पर GST कम करने वाली है। इस लिस्ट में छोटी कार भी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है।
इस दीवाली से छोटी कारों को खरीदना सस्ता होने वाला है। दरअसल, मोदी सरकार कई आइटम पर GST कम करने वाली है। इस लिस्ट में छोटी कार भी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है। इस कटौती का असर मारुति नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली कारों पर भी होगा। ऐसे में बलेनो, इग्निस, फ्रोंक्स जैसे मॉडल की कीमतों में कमी आ जाएगी। हम यहां पर संभावित GST कटौती के बाद की इन कारों की कीमतों में कितना फर्क आएगा, इसकी डिटेल बता रहे हैं।
किसी कार पर लगने वाली GST को ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी छोटी कार का बेस प्राइस (एक्स-फैक्ट्री कीमत) 5,00,000 रुपए है। तो उस पर 28% GST के साथ 1% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 29% हो जाता है। इस 29% टैक्स को जोड़ने के बाद उसकी कीमत 6,45,000 रुपए तक हो जाती है। अब यदि सरकार GST को 10% घटाकर 18% तक कर देती है, तब उसकी नई कीमत 5,90,000 रुपए हो जाएगी। यानी ग्राहकों को 55,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी तरह यदि किसी छोटी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तब उस पर 1,10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है।
|मारुति कारों पर GST 28% से घटकर 18% हो जाए तब आपकी बचत
|मॉडल
|मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत
|29% टैक्स (28% GST + 1% CESS)
|19% टैक्स (18% GST + 1% CESS)
|संभावित बचत
|इग्निस
|585,000 रुपए
|169,650 रुपए
|111,150 रुपए
|58,500 रुपए
|बलेनो
|674,000 रुपए
|195,460 रुपए
|128,060 रुपए
|67,400 रुपए
|फ्रोंक्स
|758,500 रुपए
|219,964 रुपए
|144,115 रुपए
|75,849 रुपए
|ग्रैंड विटारा
|11,42,000 रुपए
|331,180 रुपए
|216,980 रुपए
|114,200 रुपए
|XL6
|11,93,500 रुपए
|346,115 रुपए
|226,765 रुपए
|119,350 रुपए
|जिम्नी
|12,75,500 रुपए
|369,895 रुपए
|242,345 रुपए
|127,550 रुपए
|इनविक्टो
|25,51,000 रुपए
|739,790 रुपए
|484,690 रुपए
|255,100 रुपए
मान लिया जाए कि सरकार GST 28% से घटाकर 18% कर देती है तब मारुति नेक्सा शोरूम पर बिकने वाली कारों की कीमतों में टैक्स की बड़ी बचत होगी। जैसे, इग्निस की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 585,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 169,650 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 111,150 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 58,500 रुपए का फायदा मिलेगा। बलेनो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 674,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 195,460 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 128,060 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 67,400 रुपए का फायदा मिलेगा।
फ्रोंक्स की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 758,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 219,964 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 144,115 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 75,849 रुपए का फायदा मिलेगा। ग्रैंड विटारा की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,42,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 331,180 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 216,980 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 114,200 रुपए का फायदा मिलेगा। XL6 की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,93,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 346,115 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 226,765 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 119,350 रुपए का फायदा मिलेगा।
जिम्नी की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12,75,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 369,895 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 242,345 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 127,550 रुपए का फायदा मिलेगा। इनविक्टो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 25,51,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 739,790 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 484,690 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 255,100 रुपए का फायदा मिलेगा।
