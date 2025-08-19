Maruti Nexa Baleno, Ignis Cheaper After Reduction GST GST कम होने के बाद कितने में मिल जाएंगे बलेनो और फ्रोंक्स जैसे मॉडल? यहां देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट, Auto Hindi News - Hindustan
Maruti Nexa Baleno, Ignis Cheaper After Reduction GST

GST कम होने के बाद कितने में मिल जाएंगे बलेनो और फ्रोंक्स जैसे मॉडल? यहां देंखे एक्सपेक्टेड प्राइस लिस्ट

मोदी सरकार कई आइटम पर GST कम करने वाली है। इस लिस्ट में छोटी कार भी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 01:19 PM
इस दीवाली से छोटी कारों को खरीदना सस्ता होने वाला है। दरअसल, मोदी सरकार कई आइटम पर GST कम करने वाली है। इस लिस्ट में छोटी कार भी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि GST को 28% से घटाकर 18% तक किया जा सकता है। यानी GST में सीधे 10% की कटौती हो सकती है। इस कटौती का असर मारुति नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली कारों पर भी होगा। ऐसे में बलेनो, इग्निस, फ्रोंक्स जैसे मॉडल की कीमतों में कमी आ जाएगी। हम यहां पर संभावित GST कटौती के बाद की इन कारों की कीमतों में कितना फर्क आएगा, इसकी डिटेल बता रहे हैं।

किसी कार पर लगने वाली GST को ऐसे समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी छोटी कार का बेस प्राइस (एक्स-फैक्ट्री कीमत) 5,00,000 रुपए है। तो उस पर 28% GST के साथ 1% सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 29% हो जाता है। इस 29% टैक्स को जोड़ने के बाद उसकी कीमत 6,45,000 रुपए तक हो जाती है। अब यदि सरकार GST को 10% घटाकर 18% तक कर देती है, तब उसकी नई कीमत 5,90,000 रुपए हो जाएगी। यानी ग्राहकों को 55,000 रुपए का फायदा मिलेगा। इसी तरह यदि किसी छोटी कार की कीमत 10 लाख रुपए है, तब उस पर 1,10,000 रुपए तक की बचत हो सकती है।

मारुति कारों पर GST 28% से घटकर 18% हो जाए तब आपकी बचत
मॉडलमौजूदा शुरुआती एक्स-शोरुम कीमत29% टैक्स (28% GST + 1% CESS)19% टैक्स (18% GST + 1% CESS)संभावित बचत
इग्निस585,000 रुपए169,650 रुपए111,150 रुपए58,500 रुपए
बलेनो674,000 रुपए195,460 रुपए128,060 रुपए67,400 रुपए
फ्रोंक्स758,500 रुपए219,964 रुपए144,115 रुपए75,849 रुपए
ग्रैंड विटारा11,42,000 रुपए331,180 रुपए216,980 रुपए114,200 रुपए
XL611,93,500 रुपए346,115 रुपए226,765 रुपए119,350 रुपए
जिम्नी12,75,500 रुपए369,895 रुपए242,345 रुपए127,550 रुपए
इनविक्टो25,51,000 रुपए739,790 रुपए484,690 रुपए255,100 रुपए

मान लिया जाए कि सरकार GST 28% से घटाकर 18% कर देती है तब मारुति नेक्सा शोरूम पर बिकने वाली कारों की कीमतों में टैक्स की बड़ी बचत होगी। जैसे, इग्निस की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 585,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 169,650 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 111,150 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 58,500 रुपए का फायदा मिलेगा। बलेनो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 674,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 195,460 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 128,060 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 67,400 रुपए का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:GST कम होने के बाद कितने में मिल जाएगी ऑल्टो, स्विफ्ट, वैगनआर? देखें प्राइस

फ्रोंक्स की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 758,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 219,964 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 144,115 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 75,849 रुपए का फायदा मिलेगा। ग्रैंड विटारा की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,42,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 331,180 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 216,980 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 114,200 रुपए का फायदा मिलेगा। XL6 की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11,93,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 346,115 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 226,765 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 119,350 रुपए का फायदा मिलेगा।

ये भी पढ़ें:रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी को पूरा करेगा चीन; ऑटो कंपनियों के शेयर में 6% की तेजी

जिम्नी की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12,75,500 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 369,895 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 242,345 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 127,550 रुपए का फायदा मिलेगा। इनविक्टो की मौजूदा शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 25,51,000 रुपए है। जिसमें 29% टैक्स के 739,790 रुपए शामिल हैं। यदि ये 19% टैक्स हो जाता है तब 484,690 रुपए रुपए ही लगेंगे। यानी ग्राहकों को इस कार पर करीब 255,100 रुपए का फायदा मिलेगा।

