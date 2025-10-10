थार को टक्कर देने वाली ये ऑफरोडिंग SUV, एक ही झटके में हो गई ₹70000 सस्ती; बस इतने में मिल रही
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपने नेक्सा पोर्टफोलियो में शामिल लाइफ स्टाइल SUV जिम्नी पर 70,000 रुपए तक का फ्लैट कैश डिस्काउंट दे रही है।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपने नेक्सा पोर्टफोलियो में शामिल लाइफ स्टाइल SUV जिम्नी पर 70,000 रुपए तक का फ्लैट कैश डिस्काउंट दे रही है। हालांकि, अब कंपनी ने इसके डिस्काउंट को कम कर दिया है, जो महीनेभर पहले तक 1 लाख रुपए तक था। डिस्काउंट कम होने का एक बड़ा कार नए GST 2.0 से टैक्स कटौती भी है। बता दें कि जिमनी के सिर्फ टॉप-स्पेक अल्फा ट्रिम पर ही डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। पिछले महीनों की तरह, जिम्नी के लोअर-स्पेक जेटा वैरिएंट पर कोई ऑफर नहीं है।
|मारुति जिम्नी वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|1.5L Petrol-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|चेंज %
|Zeta All Grip Pro
|Rs. 12,75,500
|-Rs. 44,000
|Rs. 12,31,500
|-3.45%
|Alpha All Grip Pro
|Rs. 13,70,500
|-Rs. 47,300
|Rs. 13,23,200
|-3.45%
|1.5L Petrol-Auto (TC)
|Zeta All Grip Pro
|Rs. 13,85,500
|-Rs. 48,000
|Rs. 13,37,500
|-3.46%
|Alpha All Grip Pro
|Rs. 14,80,500
|-Rs. 51,300
|Rs. 14,29,200
|-3.47%
जिम्नी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
जिम्नी में 1.5-लीटर फोर-सिलेंडर K15B माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया है, जो 105 hp का अधिकतम पावर आउटपुट और 134 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इसे 5-स्पीड MT या 4-स्पीड AT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, वॉशर के साथ फ्रंट और रियर वाइपर, डे और नाइट IRVM, पिंच गार्ड के साथ ड्राइवर-साइड पावर विंडो ऑटो अप/डाउन, रिक्लाइनेबल फ्रंट सीटें, माउंटेड कंट्रोल के साथ मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, TFT कलर डिस्प्ले, फ्रंट और रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट और रियर वेल्डेड टो हुक जैसे फीचर्स दिए हैं।
इसमें स्टील व्हील, ड्रिप रेल और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले प्रो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। अल्फा ग्रेड एलॉय व्हील, बॉडी कलर के डोर हैंडल, वॉशर के साथ LED ऑटो हेडलैंप, फॉग लैंप, गहरे हरे रंग का ग्लास, पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, लेदर स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस सराउंड साउंड भी मिलता है।
सेफ्टी के लिए इसमें स्टैंडर्ड डुअल फ्रंट एयरबैग, साइड और कर्टेन एयरबैग, ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, EBD के साथ एंटी-लॉक ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, साइड-इफेक्ट डोर बीम, इंजन इम्मोबिलाइजर और थ्री पॉइंट इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर सीटबेल्ट जैसे फीचर्स दिए हैं।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
