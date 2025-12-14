महिंद्रा थार से भिड़ने चली थी ये SUV, 802 यूनिट पर सिमट गई बिक्री; सेल बढ़ाने को अब कंपनी दे रही ₹1 लाख की छूट
अगर आप लंबे समय से मारुति जिम्नी (Jimny) खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो दिसंबर 2025 का यह ऑफर आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। जी हां, क्योंकि कंपनी अभी इस पर पूरे 1 लाख की छूट दे रही है। भारतीय बाजार में इस एसयूवी की डिमांड अपनी रायवल SUV महिंद्रा थार से काफी कम है।
ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने साल के अंत में एक शानदार तोहफा दिया है। दिसंबर 2025 (December 2025) में कंपनी अपनी लाइफस्टाइल ऑफ-रोड SUV मारुति जिम्नी (Maruti Jimny) पर 1 लाख तक का सीधा कैश डिस्काउंट दे रही है। यह ऑफर जिम्नी (Jimny) के सभी वैरिएंट्स पर लागू है। भारतीय बाजार में ये एसयूवी महिंद्रा थार को टक्कर देती है, लेकिन अभी इसकी बिक्री (802 यूनिट) महिंद्रा थार (नवंबर 2025 में 10,234 यूनिट) के मुकाबले काफी कम है।
कितनी है कीमत और कितना फायदा?
मारुति जिम्नी (Maruti Jimny) की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 12.32 लाख से 14.45 लाख के बीच है। दिसंबर में मिल रही 1 लाख की कैश छूट के बाद यह SUV पहले के मुकाबले काफी ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बन जाती है, खासकर उन ग्राहकों के लिए, जो एक असली 4x4 SUV चाहते हैं।
नवंबर 2025 में कैसी रही बिक्री?
बिक्री के आंकड़ों की बात करें तो नवंबर 2025 में मारुति जिम्नी (Maruti Jimny) की 802 यूनिट्स बिकीं। भले ही यह आंकड़ा मास मार्केट SUVs जितना बड़ा न हो, लेकिन लाइफस्टाइल ऑफ-रोड सेगमेंट में जिम्नी (Jimny) की एक खास और वफादार ग्राहक-वर्ग मौजूद है।
|महीना
|बिक्री संख्या
|जून 2025
|371
|जुलाई 2025
|362
|अगस्त 2025
|603
|सितंबर 2025
|296
|अक्टूबर 2025
|592
|नवंबर 2025
|802
जिम्नी किसे देती है टक्कर?
मारुति जिम्नी (Maruti Jimny) को बाजार में सीधे तौर पर महिंद्रा थार (Mahindra Thar), फोर्स गुरखा (Force Gurkha) जैसी दमदार ऑफ-रोड SUVs की चुनौती के तौर पर देखा जाता है। हल्का वजन, कॉम्पैक्ट साइज और मारुति की भरोसेमंद इंजीनियरिंग जिम्नी (Jimny) को एक अलग पहचान देती है।
