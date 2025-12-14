Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
maruti jimny get discount up to 1 lakh in december 2025, check details
महिंद्रा थार से भिड़ने चली थी ये SUV, 802 यूनिट पर सिमट गई बिक्री; सेल बढ़ाने को अब कंपनी दे रही ₹1 लाख की छूट

महिंद्रा थार से भिड़ने चली थी ये SUV, 802 यूनिट पर सिमट गई बिक्री; सेल बढ़ाने को अब कंपनी दे रही ₹1 लाख की छूट

संक्षेप:

अगर आप लंबे समय से मारुति जिम्नी (Jimny) खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो दिसंबर 2025 का यह ऑफर आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। जी हां, क्योंकि कंपनी अभी इस पर पूरे 1 लाख की छूट दे रही है। भारतीय बाजार में इस एसयूवी की डिमांड अपनी रायवल SUV महिंद्रा थार से काफी कम है।

Dec 14, 2025 02:42 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने साल के अंत में एक शानदार तोहफा दिया है। दिसंबर 2025 (December 2025) में कंपनी अपनी लाइफस्टाइल ऑफ-रोड SUV मारुति जिम्नी (Maruti Jimny) पर 1 लाख तक का सीधा कैश डिस्काउंट दे रही है। यह ऑफर जिम्नी (Jimny) के सभी वैरिएंट्स पर लागू है। भारतीय बाजार में ये एसयूवी महिंद्रा थार को टक्कर देती है, लेकिन अभी इसकी बिक्री (802 यूनिट) महिंद्रा थार (नवंबर 2025 में 10,234 यूनिट) के मुकाबले काफी कम है।

कितनी है कीमत और कितना फायदा?

मारुति जिम्नी (Maruti Jimny) की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 12.32 लाख से 14.45 लाख के बीच है। दिसंबर में मिल रही 1 लाख की कैश छूट के बाद यह SUV पहले के मुकाबले काफी ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बन जाती है, खासकर उन ग्राहकों के लिए, जो एक असली 4x4 SUV चाहते हैं।

नवंबर 2025 में कैसी रही बिक्री?

बिक्री के आंकड़ों की बात करें तो नवंबर 2025 में मारुति जिम्नी (Maruti Jimny) की 802 यूनिट्स बिकीं। भले ही यह आंकड़ा मास मार्केट SUVs जितना बड़ा न हो, लेकिन लाइफस्टाइल ऑफ-रोड सेगमेंट में जिम्नी (Jimny) की एक खास और वफादार ग्राहक-वर्ग मौजूद है।

महीनाबिक्री संख्या
जून 2025371
जुलाई 2025362
अगस्त 2025603
सितंबर 2025296
अक्टूबर 2025592
नवंबर 2025802
,

जिम्नी किसे देती है टक्कर?

मारुति जिम्नी (Maruti Jimny) को बाजार में सीधे तौर पर महिंद्रा थार (Mahindra Thar), फोर्स गुरखा (Force Gurkha) जैसी दमदार ऑफ-रोड SUVs की चुनौती के तौर पर देखा जाता है। हल्का वजन, कॉम्पैक्ट साइज और मारुति की भरोसेमंद इंजीनियरिंग जिम्नी (Jimny) को एक अलग पहचान देती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें

