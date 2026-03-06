जिस भारतीय कार को ग्राहक दिखा रहे ठेंगा! उसे विदेश में खरीदने की मची लूट; बिक्री 1.50 लाख के पार पहुंची

मारुति जिम्नी की बिक्री भले ही भारतीय बाजार में बहुत धीमी हो, लेकिन देश के बाहर इसके दबदबे के सामने दूसरे सभी मॉडल फेल हैं। अब जिम्नी के दामन में एक नई कामयाबी आई है। दरअसल, इस लाइफस्टाइल SUV ने घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट सेल्स में 150,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर लिया है।

मारुति जिम्नी की बिक्री भले ही भारतीय बाजार में बहुत धीमी हो, लेकिन देश के बाहर इसके दबदबे के सामने दूसरे सभी मॉडल फेल हैं। अब जिम्नी के दामन में एक नई कामयाबी आई है। दरअसल, इस लाइफस्टाइल SUV ने घरेलू और एक्सपोर्ट मार्केट सेल्स में 150,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर लिया है। जून 2023 में भारत में लॉन्च होने के 32 महीने बाद, इस लाइफस्टाइल और प्रीमियम ऑफ-रोडर ने जनवरी 2026 के आखिर तक कुल 158,678 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। चलिए एक बार जिम्नी की फेसियल के हिसाब से सेल्स के आंकड़े देखते हैं।

मारुति जिम्नी की भारत में बिक्री मारुति जिम्नी का भारत से एक्सपोर्ट फेसियल यूनिट चेंज % YoY फेसियल यूनिट चेंज % YoY FY2024 17,009 - FY2024 22,191 - FY2025 8,740 -49% FY2025 47,982 116% FY2026* 5,487 -32% FY2026* 57,269 41% टोटल 31,236 टोटल 1,27,442 * अप्रैल 2025 से जनवरी 2026

हालांकि, भारत में इसकी धीमी बिक्री रही है, जिसमें सिर्फ 31,236 यूनिट्स शामिल हैं। ये इसकी कुल बिक्री का 20% हिस्सा है। जबकि, देश के बाहर जिम्नी की 127,442 यूनिट्स एक्सपोर्ट हुईं। यानी इसकी कुल बिक्री का 80% शेयर रहा। मारुति सुजुकी इंडिया के लिए बड़ी सफलता है और इसने कंपनी की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट बिक्री को बढ़ाने में मदद की है।

मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले 10 महीनों में भारत में जिम्नी की होलसेल बिक्री (5,487 यूनिट्स) पिछले साल की तुलना में 32% कम है। जबकि, अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच ये आंकड़ा 8,094 यूनिट का था। मारुति सुजुकी के पोर्टफोलियो में 18 पैसेंजर गाड़ियों में से जिम्नी इनविक्टो MPV (2,913 यूनिट्स) के बाद दूसरा सबसे कम बिकने वाला मॉडल है। अप्रैल 2025 और जनवरी 2026 के बीच कंपनी की बेची गई 14,95,910 पैसेंजर गाड़ियों में इसका हिस्सा सिर्फ 0.36% है।

घरेलू मार्केट की बिक्री की तुलना में जिम्नी का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस शानदार बना हुआ है। FY2026 के पहले 10 महीनों में विदेशों में भेजी गई 57,269 यूनिट YoY 41% की अच्छी बढ़ोतरी है। इससे पहले अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 में ये आंकड़ा 40,674 यूनिट का था। इससे जिम्नी, फ्रोंक्स (75,183 यूनिट्स, 33% ज्यादा) के बाद मारुति सुजुकी का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एक्सपोर्ट मॉडल बन गया है। FY2026 YTD में कंपनी के पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट 358,953 यूनिट्स (सालाना आधार पर 32% ज्यादा) में इसका 16% हिस्सा है।

जिम्नी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस जिम्नी में 1.5-लीटर फोर-सिलेंडर K15B माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया है, जो 105 hp का अधिकतम पावर आउटपुट और 134 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इसे 5-स्पीड MT या 4-स्पीड AT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, वॉशर के साथ फ्रंट और रियर वाइपर, डे और नाइट IRVM, पिंच गार्ड के साथ ड्राइवर-साइड पावर विंडो ऑटो अप/डाउन, रिक्लाइनेबल फ्रंट सीटें, माउंटेड कंट्रोल के साथ मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, TFT कलर डिस्प्ले, फ्रंट और रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट और रियर वेल्डेड टो हुक जैसे फीचर्स दिए हैं।

इसमें स्टील व्हील, ड्रिप रेल और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले प्रो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। अल्फा ग्रेड एलॉय व्हील, बॉडी कलर के डोर हैंडल, वॉशर के साथ LED ऑटो हेडलैंप, फॉग लैंप, गहरे हरे रंग का ग्लास, पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, लेदर स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस सराउंड साउंड भी मिलता है।