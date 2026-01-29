देश के बाहर मारुति के लिए नंबर-1 बन गई ये कार, घर में ‌₹2 लाख का डिस्काउंट भी ग्राहक खींचने में नाकाम!

संक्षेप: मारुति के पोर्टफोलियो में एक कार ऐसी है जो सबसे कम बिक रही है। कंपनी इस पर लाखों का डिस्काउंट दे रही है, इसके बाद भी इसे ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। या यूं कहें कि इसे लिमिटेड ग्राहक मिल रहे हैं। हालांकि, देश के बाहर इसका जमकर डंका बज रहा है। यहां तक की इसका वेटिंग पीरियड भी 1 साल ज्यादा पहुंच चुका है।

Jan 29, 2026 09:04 pm IST

मारुति सुजुकी इंडिया के पोर्टफोलियो में एक कार ऐसी है जो सबसे कम बिक रही है। कंपनी इस पर लाखों का डिस्काउंट दे रही है, इसके बाद भी इसे ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। या यूं कहें कि इसे लिमिटेड ग्राहक मिल रहे हैं। हालांकि, देश के बाहर इसका जमकर डंका बज रहा है। यहां तक की इसका वेटिंग पीरियड भी 1 साल ज्यादा पहुंच चुका है। अब तो आप समझ ही गए हैं कि यहां बात मारुति जिम्नी की हो रही है। दरअसल, दिसंबर में जिम्नी की घर के अंदर सिर्फ 757 यूनिट बिकीं। जबकि, इस दौरान विदेशी बाजार में इसकी इसकी 4,592 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। इस तरह ये मारुति की देश के बाहर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार भी बन गई। बता दें कि कंपनी भारत में इस पर 2 लाख रुपए का डिस्काउंट भी दे रही है।

जिम्नी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस जिम्नी में 1.5-लीटर फोर-सिलेंडर K15B माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया है, जो 105 hp का अधिकतम पावर आउटपुट और 134 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इसे 5-स्पीड MT या 4-स्पीड AT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, वॉशर के साथ फ्रंट और रियर वाइपर, डे और नाइट IRVM, पिंच गार्ड के साथ ड्राइवर-साइड पावर विंडो ऑटो अप/डाउन, रिक्लाइनेबल फ्रंट सीटें, माउंटेड कंट्रोल के साथ मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, TFT कलर डिस्प्ले, फ्रंट और रियर सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फ्रंट और रियर वेल्डेड टो हुक जैसे फीचर्स दिए हैं।

इसमें स्टील व्हील, ड्रिप रेल और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच का स्मार्टप्ले प्रो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। अल्फा ग्रेड एलॉय व्हील, बॉडी कलर के डोर हैंडल, वॉशर के साथ LED ऑटो हेडलैंप, फॉग लैंप, गहरे हरे रंग का ग्लास, पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप, क्रूज कंट्रोल, लेदर स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस सराउंड साउंड भी मिलता है।