Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Jimny 5-Door Crosses 1 Lakh Export Milestone, check all details
विदेशियों के दिमाग में घुसी ये मेड-इन-इंडिया SUV, डिमांड ऐसी कि 1 लाख निर्यात का आंकड़ा पार

विदेशियों के दिमाग में घुसी ये मेड-इन-इंडिया SUV, डिमांड ऐसी कि 1 लाख निर्यात का आंकड़ा पार

संक्षेप: मारुति सुजुकी की 5-डोर जिम्नी ने 1 लाख निर्यात का आंकड़ा पार कर लिया है। ये मेड-इन-इंडिया कार अब सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा बाजारों में अपनी धाक जमा रही है। ये एसयूवी आज जापान (Japan), मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और चिली जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में लोकप्रिय है।

Thu, 23 Oct 2025 04:07 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मेड इन इंडिया कारें अब सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा बाजारों में अपनी धाक जमा रही है। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक बड़े गौरव की बात यह है कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (Maruti Suzuki) की दमदार जिम्नी 5-डोर एसयूवी (Jimny 5-Door SUV) ने निर्यात का 1 लाख यूनिट्स का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब (Global Automobile Manufacturing Hub) के रूप में मजबूत कर रही है, क्योंकि जिम्नी 5-डोर का मैन्युफैक्चरिंग विशेष रूप से भारत में होता है और यहीं से इसे पूरी दुनिया में भेजा जाता है।

ये भी पढ़ें:30 दिन में इस कंपनी ने बेच डालीं 1 लाख से ज्यादा कार; ये मारुति या हुंडई नहीं

'मेक इन इंडिया, लव्ड वर्ल्डवाइड'

मारुति जिम्नी 5-डोर को 2023 में निर्यात के लिए लॉन्च किया गया था और इसने तुरंत अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सफलता हासिल की। यह एसयूवी आज जापान (Japan), मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और चिली जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में लोकप्रिय है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी साल की शुरुआत में जब इसे जापान में 'जिम्नी नोमैड' नाम से पेश किया गया, तो लॉन्च के कुछ ही दिनों में इसे 50,000 से अधिक ऑर्डर मिले, जो ग्लोबल लेवल पर इसके मजबूत अपील को दर्शाता है। जिम्नी 5-डोर अब मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स (Fronx) क्रॉसओवर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली मॉडल बन गई है।

जिम्नी क्यों है इतनी खास?

इस एसयूवी की वैश्विक सफलता का रहस्य इसके दमदार ऑफ-रोड डीएनए और भरोसेमंद परफॉर्मेंस में छिपा है।

मजबूत निर्माण

जिम्नी एक मजबूत लैडर-फ्रेम चेसिस (Ladder-Frame Chassis) पर बनी है, जो इसे मुश्किल रास्तों पर भी शानदार प्रदर्शन करने की ताकत देती है।

4x4 क्षमता

यह सुजुकी की भरोसेमंद ALLGRIP PRO 4WD सिस्टम से लैस है, जो इसे ऑफ-रोडिंग के लिए बेजोड़ बनाती है।

इंजन

इसमें टिकाऊ और भरोसेमंद 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो साहसिक चालकों और व्यावहारिक उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए उपयुक्त है।

प्रबंध निदेशक ने क्या कहा?

इस शानदार उपलब्धि पर बोलते हुए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी ताकेची ने कहा कि जिम्नी का विश्व स्तर पर आधी सदी से अधिक का इतिहास है। जिम्नी 5-डोर का 1 लाख निर्यात का आंकड़ा पार करना मारुति सुजुकी के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने आगे कहा कि जिम्नी मारुति सुजुकी द्वारा निर्यात किए जा रहे 16 अन्य मॉडलों के साथ 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' का एक बेहतरीन उदाहरण है।

ताकेची ने इस बात पर जोर दिया कि कंपनी के निर्यात में सालाना वृद्धि भारतीय उत्पादों में ग्राहकों के विश्वास को दर्शाती है और यह साबित करती है कि भारत अब विश्व स्तरीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत केंद्र बन चुका है।

निर्यात में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन

यह उपलब्धि मारुति सुज़ुकी के मजबूत निर्यात प्रदर्शन को भी दर्शाती है।

H1 FY2026 में रिकॉर्ड

कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (H1) में 2 लाख से अधिक वाहनों का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% की जबरदस्त वृद्धि है। यह मारुति का अब तक का सबसे अधिक अर्ध-वार्षिक निर्यात वॉल्यूम है।

ये भी पढ़ें:30 दिन में इस कंपनी ने बेच डालीं 1 लाख से ज्यादा कार; ये मारुति या हुंडई नहीं

भारत का लीडर

मारुति सुजुकी भारत के यात्री वाहन निर्यात में 46% की बड़ी हिस्सेदारी रखती है और FY2024-25 में 3.3 लाख से अधिक वाहनों का निर्यात कर देश की अग्रणी कार निर्यातक बनी हुई है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Jimny Maruti Suzuki अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।