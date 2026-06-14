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पैसा रखिए तैयार! अगले 1 साल के अंदर मारुति लॉन्च करने जा रही है ये 5 धांसू कारें, जानें टाइमलाइन

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति सुजुकी अगले साल यानी 2027 तक भारतीय मार्केट में कई कारों को लॉन्च करने वाली है। इन कारों में कई नए मॉडलों के साथ कंपनी की पॉपुलर कारों के अपडेटेड वर्जन भी शामिल होंगे।

पैसा रखिए तैयार! अगले 1 साल के अंदर मारुति लॉन्च करने जा रही है ये 5 धांसू कारें, जानें टाइमलाइन

निकट भविष्य में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी की कारों का दबदबा हमेशा से रहा है। अपनी इस पोजीशन को और मजबूत करने के लिए कंपनी अब बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। इसी क्रम में कंपनी अगले साल यानी 2027 तक भारतीय मार्केट में कई कारों को लॉन्च करने वाली है। इन कारों में कई नए मॉडलों के साथ कंपनी की पॉपुलर कारों के अपडेटेड वर्जन भी शामिल होंगे। आइए जानते हैं आने वाले इन 5 धांसू मॉडल्स के बारे में विस्तार से।

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नई मारुति ब्रेजा

मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-कॉम्पैक्ट कार ब्रेजा को साल 2026 की तीसरी तिमाही में एक नया फेसलिफ्ट मिलने जा रहा है। इस नई कार में बदले हुए बंपर, नई ग्रिल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों के साथ लुक को पूरी तरह फ्रेश किया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में होगा। कंपनी 1.0-लीटर का दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन वापस ला सकती है, जो 99bhp की पावर देगा। साथ ही इसके सीएनजी (CNG) वैरिएंट में नीचे की तरफ टैंक देकर बूट स्पेस की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा।

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नई मारुति बलेनो

देश की सबसे पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक मारुति बलेनो भी आने वाले कुछ ही महीनों में एक हल्के-फुल्के अपडेट के साथ लॉन्च होने वाली है। टेस्टिंग के दौरान दिखी तस्वीरों के अनुसार, इसमें नई रेडिएटर ग्रिल, नया बंपर और बदले हुए हेडलैंप्स देखने को मिलेंगे। सबसे मजेदार बात यह है कि मारुति इस कार में भी रफ्तार के शौकीनों के लिए 1.0-लीटर वाला थ्री-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दोबारा पेश कर सकती है।

नई मारुति फ्रोंक्स

शानदार लुक वाली मारुति फ्रोंक्स भी अगले साल एक नए और बेहद मॉडर्न अवतार में दस्तक देने के लिए तैयार है। इसके फेसलिफ्ट वर्जन में नए बंपर, नए अलॉय व्हील्स और कमाल के इंटीरियर फीचर्स जोड़े जाएंगे। लेकिन इस कार की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसका बिल्कुल नया पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन होगा। इस सीरीज-हाइब्रिड तकनीक को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह कार तकरीबन 35 किमी प्रति लीटर का बंपर माइलेज देगी।

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मारुति Y43

टाटा पंच और हुंडई एक्सटर जैसी छोटी कारों को धूल चटाने के लिए मारुति एक बिल्कुल नई पेट्रोल माइक्रो-कार पर काम कर रही है। इसका कोडनेम 'Y43' रखा गया है। यह कार बेहद फंकी और मॉडर्न डिजाइन के साथ आएगी और इसमें युवाओं को लुभाने के लिए सनरूफ, वायरलेस चार्जर और सी-टाइप फास्ट चार्जिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स कूट-कूट कर भरे होंगे। मारुति की इस नई एंट्री को साल 2027 में मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है।

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नई मारुति ग्रैंड विटारा

मिड-साइज सेगमेंट में मुकाबला बहुत कड़ा हो चुका है। बता दें कि मारुति अपनी सबसे प्रीमियम पेट्रोल कार ग्रैंड विटारा को अगले साल नया फेसलिफ्ट देने जा रही है। इस नए अपडेट के साथ कार में लेवल-2 ADAS जैसा तगड़ा सेफ्टी फीचर, पावर्ड टेलगेट और वेंटिलेटेड ड्राइवर सीट जोड़ी जाएगी। साथ ही इसके सीएनजी वैरिएंट में भी नीचे की तरफ सिलेंडर फिट किया जाएगा। इससे बूट स्पेस की कोई कमी नहीं रहेगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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