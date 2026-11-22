भारतीय कार मार्केट में एसयूवी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए मारुति सुजुकी अपनी एसयूवी रेंज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी अगले साल भारतीय मार्केट में 4 नई एसयूवी लॉन्च करने वाली है।

भारतीय कार मार्केट में SUV की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए मारुति सुजुकी भी अपनी एसयूवी रेंज को बड़ा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की हालिया लॉन्च विक्टोरिस को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब इसी रफ्तार को बनाए रखने के लिए कंपनी अगले साल भारतीय मार्केट में 4 नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस लिस्ट में फ्रोंक्स और ग्रैंड विटारा के फेसलिफ्ट मॉडल से लेकर एक नई 7-सीटर एसयूवी और टाटा पंच को टक्कर देने वाली माइक्रो एसयूवी शामिल है। आइए जानते हैं मारुति की ऐसी ही 4 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

1. मारुति फ्रोंक्स फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रोंक्स को नया अपडेट देने की तैयारी कर रही है। इसे 2023 में लॉन्च किया गया था और मई 2026 तक इसकी 5 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुकी थीं। अब इसके फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसमें मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन की जगह नया Z12E इंजन दिया जा सकता है। बाद में इसमें कंपनी का सीरीज हाइब्रिड सिस्टम भी मिल सकता है, जिसका माइलेज 35 kmpl से ज्यादा होने की उम्मीद है।

2. मारुति ग्रैंड विटारा फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का फेसलिफ्ट मॉडल 2027 में लॉन्च हो सकता है। मौजूदा मॉडल को 2022 में लॉन्च किया गया था। नए मॉडल में बदला हुआ फ्रंट ग्रिल, नए बंपर, शार्प LED हेडलैंप और 17-इंच के नए अलॉय व्हील मिल सकते हैं। इसके अलावा, इसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर्ड टेलगेट और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलते रहेंगे। फैक्ट्री फिटेड CNG मॉडल भी जारी रह सकता है।

3. 7-सीटर ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी एक बड़ी 7-सीटर SUV पर भी काम कर रही है। इसे कंपनी ने Y17 कोडनेम दिया है। इसे 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। यह मौजूदा ग्रैंड विटारा के प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। खास बात यह है कि इसे 6 और 7-सीटर दोनों ऑप्शन्स में उतारा जा सकता है। इसमें ग्रैंड विटारा वाले पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ CNG का ऑप्शन भी दिया जा सकता है।