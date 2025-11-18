बजट रखिए तैयार, मारुति ला रही 5 धांसू इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार; जान लीजिए पूरी डिटेल्स

संक्षेप: मारुति सुजुकी आने वाले सालों में भारतीय मार्केट के लिए कई नए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल लाने वाली है। कंपनी का फोकस खासकर मास-सेगमेंट पर है जहां वह अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है।

Tue, 18 Nov 2025 05:15 PM

मारुति सुजुकी आने वाले सालों में भारतीय मार्केट के लिए कई नए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल लाने वाली है। कंपनी का फोकस खासकर मास-सेगमेंट पर है जहां वह अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। इसी स्ट्रेटजी के तहत मारुति अलग-अलग बॉडी स्टाइल में कॉम्पैक्ट गाड़ियों पर काम कर रही है। सबसे पहले जिस मॉडल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है वह है फ्रोंक्स का हाइब्रिड वर्जन। माना जा रहा है कि इसमें ADAS जैसे मॉडर्न फीचर भी मिलेंगे और शुरुआत में कंपनी इंटरनेशनल मार्केट वाला माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम इस्तेमाल करेगी। बाद में इसे मारुति के इन-हाउस विकसित किए गए हाइब्रिड सेटअप से रिप्लेस किया जा सकता है।

कॉम्पैक्ट एमपीवी की भी होगी एंट्री एंट्री-लेवल सेगमेंट की बात करें तो मारुति एक बिल्कुल नई छोटी कार भी तैयार कर रही है जो फर्स्ट-टाइम बायर्स के बीच फिर से अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश होगी। दिलचस्प बात यह है कि यह नई कार कई तरह के फ्यूल ऑप्शन, CNG, फ्लेक्स-फ्यूल और हाइब्रिड के साथ आ सकती है। इसके अलावा, कंपनी एक कॉम्पैक्ट MPV पर भी काम कर रही है जो अर्टिगा से छोटी होगी और इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली Suzuki Spacia की तरह ज्यादा स्पेस-एफिशिएंट डिजाइन अपनाएगी।

मारुति माइक्रो एसयूवी मारुति एक माइक्रो एसयूवी भी डेवलप कर रही है जिसे 2026 या 2027 तक बाजार में उतारने की योजना है। यह सीधा टाटा पंच और हुंडई एक्सटर जैसे पॉपुलर मॉडलों से मुकाबला करेगी। कंपनी इसमें भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर खास फोकस कर रही है जिससे यह बेहतर माइलेज और कम चलने वाली लागत के साथ खरीदारों को अट्रैक्ट कर सके। जो लोग छोटी लेकिन रग्ड लुक वाली कार तलाशते हैं उनके लिए यह माइक्रो SUV काफी दिलचस्प विकल्प साबित हो सकती है।