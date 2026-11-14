मारुति की हर कार को नहीं मिल रहे हजारों ग्राहक, अक्टूबर में इस मॉडल की सिर्फ 303 यूनिट ही बिकी
कंपनी के पोर्टफोलियो में ऐसी भी कई कार हैं जिनकी बिक्री काफी ज्यादा डाउन हैं। वहीं, कंपनी कुछ मॉडल को बंद भी कर चुकी है। इसमें नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली इग्निस और सियाज शामिल हैं।
मारुति सुजुकी देश की नंबर-1 कार कंपनी है, इसमें को दोराय नहीं हैं। इसकी कार दूसरी कंपनियों की तुलना में ज्यादा बिकती हैं, ये भी सभी जानते हैं। हालांकि, कंपनी के पोर्टफोलियो में ऐसी भी कई कार हैं जिनकी बिक्री काफी ज्यादा डाउन हैं। वहीं, कंपनी कुछ मॉडल को बंद भी कर चुकी है। इसमें नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली इग्निस और सियाज शामिल हैं। अब कंपनी के पोर्टफोलियो में 17 मॉडल बचे हैं, जिसमें सबसे कम बिकने वाली कार नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली इनविक्टो है। अक्टूबर में इसकी सिर्फ 303 यूनिट बिकीं। बता दें कि इसे टोयोटा TNGA-C प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। जिस पर टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को भी तैयार किया गया है।
|मारुति की सबसे कम बिकने वाली कार अक्टूबर 2026
|मॉडल
|अक्टूबर 2026
|अक्टूबर 2025
|YoY %
|जिम्नी
|601
|592
|2%
|एस-प्रेसो
|566
|2,857
|-80%
|इनविक्टो
|303
|301
|1%
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Renault Kwid
₹ 4.53 - 5.61 लाख
Tata Tiago
₹ 4.69 - 8.55 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.6 - 8.09 लाख
Hyundai i20
₹ 6 - 10.68 लाख
VinFast VF7
₹ 22.99 - 28.09 लाख
Mercedes-Benz S-Class
₹ 2.2 - 2.38 करोड़
मारुति के लिए अक्टूबर 2026 में की सबसे कम बिकने वाली कारों की बात करें तो उसके लिए 3 मॉडल ऐसे रहे जिनकी बिक्री 1000 यूनिट से भी कम रही। जैसे, जिम्नी की अक्टूबर 2026 में सिर्फ 601 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 592 यूनिट बिकी थीं। यानी साल-द-साल के आधार पर इसे 2%की ग्रोथ मिली।
एस-प्रेसो की अक्टूबर 2026 में सिर्फ 566 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,857 यूनिट बिकी थीं। यानी साल-द-साल के आधार पर इसे 80%की डिग्रोथ मिली। इनविक्टो की अक्टूबर 2026 में सिर्फ 303 यूनिट बिकीं। जबकि, अक्टूबर 2025 में इसकी 301 यूनिट बिकी थीं। यानी साल-द-साल के आधार पर इसे 1%की ग्रोथ मिली।
2.0-लीटर TNGA इंजन से लैस
इनविक्टो में इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TNGA इंजन दिया है। ये E-CVT गियरबॉक्स से लैस है। यह 183hp की पावर और 1250Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये कार 9.5 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। कंपनी के दावे के मुताबिक, एक लीटर पेट्रोल में इसका माइलेज 23.24Km है।
7 सीटर कार के फीचर्स
इस 7 सीटर कार में मस्कुलर क्लैमशेल बोनट, DRL के साथ स्लीक LED हेडलाइट्स, क्रोम से घिरा हुआ हेक्सागनल ग्रिल, एक चौड़ा एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट मिलती हैं। इसके केबिन में डुअल-टोन डैशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ पावर्ड ओटोमन सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इंटीग्रेटेड मूड लाइटिंग और मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दिया है। इनविक्टो में वन-टच पावर टेलगेट मिलता है, यानी सिंगल टच से टेलगेट खुद ही ओपन हो जाता है। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग दिए है। कार में 8वे एडजस्टेबल पावर वेंटिलेटेड सीट हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें