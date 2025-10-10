Maruti Invicto Rs 1.40 Lakh Discount in October 2025 टोयोटा इनोवा को टक्कर देने वाली ये 7-सीटर हो गई ₹1.40 लाख सस्ती, इस महीने लेने पर होगी महाबचत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Invicto Rs 1.40 Lakh Discount in October 2025

टोयोटा इनोवा को टक्कर देने वाली ये 7-सीटर हो गई ₹1.40 लाख सस्ती, इस महीने लेने पर होगी महाबचत

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपनी नेक्सा डीलरशिप की सबसे लग्जरी, प्रीमियम और महंगी इनविक्टो पर इस महीने 1.40 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 02:39 PM
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अक्टूबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी अपनी नेक्सा डीलरशिप की सबसे लग्जरी, प्रीमियम और महंगी इनविक्टो पर इस महीने 1.40 लाख रुपए तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। दरअसल, कंपनी इनविक्टो MPV के टॉप-स्पेक अल्फा+ ट्रिम पर इस महीने मैक्सिमम 1.40 लाख रुपए की छूट मिल रही है, जिसमें 25,000 रुपए का नकद ऑफर और 1.15 लाख रुपए का स्क्रैपेज बोनस शामिल है। वहीं, इनविक्टो जेटा+ ट्रिम पर कैश छूट नहीं मिल रही है। इसलिए कुल बेनिफिट 1.15 लाख रुपए तक हैं। अब इनविक्टो की नई कीमतें 24,97,400 रुपए से शुरू हैं।

मारुति इनविक्टो वैरिएंट वाइज नई कीमतें
2.0L Hybrid Petrol-Auto (CVT)
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमतचेंज %
Zeta Plus 7SRs. 25,51,000-Rs. 53,600Rs. 24,97,400-2.10%
Zeta Plus 8SRs. 25,56,000-Rs. 53,700Rs. 25,02,300-2.10%
Alpha Plus 7SRs. 29,22,000-Rs. 61,500Rs. 28,60,500-2.10%


मारुति इनविक्टो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति इनविक्टो को इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TNGA इंजन मिलेगा। ये E-CVT गियरबॉक्स से जुड़ा है। यह 183hp की पावर और 1250Nm का टॉर्क पैदा करता है। ये कार 9.5 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। वहीं, एक लीटर पेट्रोल में इसका माइलेज 23.24Km तक है। बता दें कि टोयोटा इनोवा की तरह ये भी 7 सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है।

इसमें मस्कुलर क्लैमशेल बोनट, DRL के साथ स्लीक LED हेडलाइट्स, क्रोम से घिरा हुआ हेक्सागनल ग्रिल, एक चौड़ा एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट्स उपलब्ध हैं। केबिन में डुअल-टोन डैशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ पावर्ड ओटोमन सीट्स, इंटीग्रेटेड मूड लाइटिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

मारुति सुजुकी इनविक्टो में वन-टच पावर टेलगेट मिलेगा। यानी सिंगल टच से टेलगेट ओपन हो जाएगा। इसमें कंपनी का नेक्स्ट-जेन सुजुकी कनेक्ट के साथ 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलेगी। इसमें 8 तरह से एडजस्टेबल पावर वेंटिलेटेड सीट्स हैं। आगे की सीटें, सेकेंड रो में कैप्टन सीटें, साइड फोल्डेबल टेबल, थर्ड रो तक आसान पहुंच के लिए वन-टच वॉक-इन स्लाइड, मल्टी-जोन टेंपरेचर सेटिंग्स दी है। इसकी लंबाई 4755mm, चौड़ाई 1850mm और ऊंचाई 1795mm है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

