ये है मारुति की सबसे कम बिकने वाली कार, हर महीने 266 ग्राहक ही मिल रहे; ये सियाज या जिम्नी नहीं

ये है मारुति की सबसे कम बिकने वाली कार, हर महीने 266 ग्राहक ही मिल रहे; ये सियाज या जिम्नी नहीं

संक्षेप: फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहला हाफ यानी 6 महीने खत्म हो चुके हैं। अप्रैल से सितंबर 2025 तक के दौरान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई मॉडल ने अपना दम दिखाया। वहीं, कुछ मॉडल ऐसे भी रहे जिन्हें ग्राहकों का इंतजार करना पड़ा। इस लिस्ट में मारुति की सबसे लग्जरी और प्रीमियम इनविक्टो भी शामिल है।

Fri, 31 Oct 2025 11:17 AM
फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहला हाफ यानी 6 महीने खत्म हो चुके हैं। अप्रैल से सितंबर 2025 तक के दौरान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई मॉडल ने अपना दम दिखाया। वहीं, कुछ मॉडल ऐसे भी रहे जिन्हें ग्राहकों का इंतजार करना पड़ा। इस लिस्ट में मारुति की सबसे लग्जरी और प्रीमियम इनविक्टो भी शामिल है। दरअसल. ये MPV कंपनी के लिए इन 6 महीने के दौरान सबसे कम बिकने वाली कार रही। इसे सिर्फ 1600 ग्राहक मिले। यानी हर महीने इसे औसतन 266 ग्राहक ही मिले। कंपनी इस महीने इस कार पर 1.40 लाख रुपए तक के डिस्काउंट भी दे रही है। बता दें कि इनविक्टो की एक्स-शोरूम कीमत 24,97,400 रुपए से शुरू है।

इनविक्टो की फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 6 महीने की बिक्री की बात करें तो अप्रैल में 223 यूनिट, मई में 223 यूनिट, जून में 351 यूनिट, जुलाई में 351 यूनिट, अगस्त में 237 यूनिट और सितंबर में 215 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी कुल 1600 यूनिट बिकीं।

मारुति इनविक्टो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति इनविक्टो को इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TNGA इंजन मिलेगा। ये E-CVT गियरबॉक्स से जुड़ा है। यह 183hp की पावर और 1250Nm का टॉर्क पैदा करता है। ये कार 9.5 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। वहीं, एक लीटर पेट्रोल में इसका माइलेज 23.24Km तक है। बता दें कि टोयोटा इनोवा की तरह ये भी 7 सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है।

इसमें मस्कुलर क्लैमशेल बोनट, DRL के साथ स्लीक LED हेडलाइट्स, क्रोम से घिरा हुआ हेक्सागनल ग्रिल, एक चौड़ा एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट्स उपलब्ध हैं। केबिन में डुअल-टोन डैशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ पावर्ड ओटोमन सीट्स, इंटीग्रेटेड मूड लाइटिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

मारुति सुजुकी इनविक्टो में वन-टच पावर टेलगेट मिलेगा। यानी सिंगल टच से टेलगेट ओपन हो जाएगा। इसमें कंपनी का नेक्स्ट-जेन सुजुकी कनेक्ट के साथ 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलेगी। इसमें 8 तरह से एडजस्टेबल पावर वेंटिलेटेड सीट्स हैं। आगे की सीटें, सेकेंड रो में कैप्टन सीटें, साइड फोल्डेबल टेबल, थर्ड रो तक आसान पहुंच के लिए वन-टच वॉक-इन स्लाइड, मल्टी-जोन टेंपरेचर सेटिंग्स दी है। इसकी लंबाई 4755mm, चौड़ाई 1850mm और ऊंचाई 1795mm है।

