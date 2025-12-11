लपक लो! 8-सीटर कार पर ₹2.15 लाख छूट, दिसंबर बाद फिर नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर; 24 kmpl का शानदार माइलेज

संक्षेप: जो लोग कम्फर्ट, लग्जरी और हाई माइलेज वाली MPV खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मारुति इंविक्टो (Maruti Invicto) बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। जी हां, क्योंकि कंपनी दिसंबर 2025 में इस पर 2.15 लाख तक की छूट दे रही है, जिसके साथ यह डील मार्केट में सबसे आकर्षक साबित हो रही है।

अगर आप अपने परिवार के लिए एक लग्जरी और कम्फर्ट से भरपूर प्रीमियम MPV खरीदने की सोच रहे हैं, तो दिसंबर 2025 आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। मारुति सुजुकी ने अपनी फ्लैगशिप MPV मारुति इंविक्टो (Maruti Invicto) पर भारी-भरकम छूट की घोषणा की है, जिस पर अभी कुल 2.15 लाख तक का बेनिफिट मिल रहा है। यह इस मॉडल पर अब तक के सबसे बड़े ऑफर्स में से एक है। आइए इस डिस्काउंट ऑफर को बेहद सरल भाषा में समझते हैं।

मारुति इंविक्टो (Maruti Invicto) पर कितनी छूट?

दिसंबर 2025 में इंविक्टो के सभी वैरिएंट्स पर एक जैसा ऑफर मिल रहा है। इस पर कुल 2.15 लाख तक बेनिफिट मिल रहा है। यह ऑफर दो पार्ट में मिल रहा है, जिसमें 1,00,000 तक का कैश डिस्काउंट और 1,15,000 का स्क्रैपेज / एक्सचेंज बेनिफिट मिल रहा है। ग्राहक इनमें से एक विकल्प चुन सकते हैं। इतनी बड़ी छूट प्रीमियम MPV सेगमेंट में बेहद कम देखने को मिलती है।

मारुति इंविक्टो (Maruti Invicto) की कीमतें

मारुति इंविक्टो (Maruti Invicto) के कीमत की बात करें तो इंविक्टो की शुरुआती कीमतें 24.97 लाख रुपये से शुरू होती हैं और टॉप वैरिएंट के लिए 28.61 लाख तक जाती हैं। इसमें 7-सीटर और 8-सीटर दोनों विकल्प मिलते हैं। डिस्काउंट के बाद इसकी इफेक्‍टिव कीमत काफी कम हो जाती है, जिससे यह अपने सेगमेंट में और भी वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बन जाती है।

मारुति इंविक्टो (Maruti Invicto) क्यों है इतनी खास?

मारुति इन्विक्टो असल में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस (Toyota Innova Hycross) का बैज-इंजीनियर्ड वर्जन है, यानी आपको टोयोटा की मजबूती और क्वॉलिटी मारुति की कीमत और ऑफ्टर-सेल्स सर्विस के साथ मिलती है।

मारुति इंविक्टो की खासियत