Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Invicto get discount up to Rs 1.40 lakh off, check details

सीधे ₹1.40 लाख तक की छूट, इस 8-सीटर कार पर बंपर डील, अभी लेने पर मोटा पैसा बच रहा

संक्षेप: मारुति सुजुकी की इनविक्टो कार पर अब बंपर डील मिल रही है। कंपनी इस कार पर 1.40 लाख रुपये तक का ऑफर दे रही है, जिससे अभी ग्राहकों को मोटा पैसा बच सकता है।

Wed, 15 Oct 2025 07:07 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
सीधे ₹1.40 लाख तक की छूट, इस 8-सीटर कार पर बंपर डील, अभी लेने पर मोटा पैसा बच रहा

मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे प्रीमियम एमपीवी मारुति इनविक्टो (Maruti Invicto) पर इस दिवाली शानदार डिस्काउंट की घोषणा की है। अगर आप एक लग्जरी और फ्यूल-एफिशिएंट 7-सीटर एमपीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। आइए जरा विस्तार से मारुति इनविक्टो (Maruti Invicto) के दिवाली डिस्काउंट के बारे में जानते हैं।

ये भी पढ़ें:परिवार वालों के लिए बेस्ट डील! दिवाली पर इस 7-सीटर पर आई ₹1.42 लाख की छूट

कितनी छूट मिल रही है?

कंपनी ने बताया है कि इस दिवाली मारुति इनविक्टो (Maruti Invicto) पर 1.40 लाख रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है। इस पर 25,000 का कैश डिस्काउंट और 1.15 लाख तक का स्क्रैपेज बोनस (पुरानी कार एक्सचेंज करने पर) मिल रहा है।

यह पूरा डिस्काउंट केवल अल्फा प्लस (Alpha Plus) वैरिएंट पर लागू है। वहीं, जेटा प्लस (Zeta Plus) वैरिएंट के ग्राहकों को सिर्फ स्क्रैपेज बोनस का लाभ मिलेगा। जी हां, इस वैरिएंट पर कंपनी कोई कैश डिस्काउंट नहीं दे रही है।

कंपनी की सबसे लग्जरी एमपीवी

मारुति इनविक्टो (Maruti Invicto) असल में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस (Toyota Innova Hycross) पर आधारित एक प्रीमियम 7-सीटर एमपीवी है, जिसकी कीमत 24.97 लाख रुपये से शुरू होती है और 28.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। ये दो वैरिएंट्स में Zeta Plus और Alpha Plus आती है।

दमदार हाइब्रिड इंजन

मारुति इनविक्टो (Invicto) में 2.0-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन लगा है, जो कुल 189hp की पावर और 206Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन न सिर्फ स्मूद ड्राइव देता है, बल्कि फ्यूल इफिशिएंसी में भी शानदार प्रदर्शन करता है।

फीचर्स

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 और 8-सीटर कॉन्फिगरेशन मिलता है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले और एडवांस सेफ्टी फीचर्स (ADAS, 6 एयरबैग, ESP) मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:परिवार वालों के लिए बेस्ट डील! दिवाली पर इस 7-सीटर पर आई ₹1.42 लाख की छूट

क्यों है ये ऑफर खास?

दिवाली जैसे त्योहारी सीजन में 1.40 लाख तक का फायदा मिलना किसी लग्जरी MPV के लिए बड़ी बात है। यह ऑफर सीमित समय के लिए है और स्टॉक पर निर्भर करता है। इसलिए, अगर आप इनविक्टो (Invicto) खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह राइट टाइम, राइट डील (Right Time, Right Deal) साबित हो सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।