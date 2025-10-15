सीधे ₹1.40 लाख तक की छूट, इस 8-सीटर कार पर बंपर डील, अभी लेने पर मोटा पैसा बच रहा

संक्षेप: मारुति सुजुकी की इनविक्टो कार पर अब बंपर डील मिल रही है। कंपनी इस कार पर 1.40 लाख रुपये तक का ऑफर दे रही है, जिससे अभी ग्राहकों को मोटा पैसा बच सकता है।

मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे प्रीमियम एमपीवी मारुति इनविक्टो (Maruti Invicto) पर इस दिवाली शानदार डिस्काउंट की घोषणा की है। अगर आप एक लग्जरी और फ्यूल-एफिशिएंट 7-सीटर एमपीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन मौका हो सकता है। आइए जरा विस्तार से मारुति इनविक्टो (Maruti Invicto) के दिवाली डिस्काउंट के बारे में जानते हैं।

कितनी छूट मिल रही है?

कंपनी ने बताया है कि इस दिवाली मारुति इनविक्टो (Maruti Invicto) पर 1.40 लाख रुपये तक का ऑफर दिया जा रहा है। इस पर 25,000 का कैश डिस्काउंट और 1.15 लाख तक का स्क्रैपेज बोनस (पुरानी कार एक्सचेंज करने पर) मिल रहा है।

यह पूरा डिस्काउंट केवल अल्फा प्लस (Alpha Plus) वैरिएंट पर लागू है। वहीं, जेटा प्लस (Zeta Plus) वैरिएंट के ग्राहकों को सिर्फ स्क्रैपेज बोनस का लाभ मिलेगा। जी हां, इस वैरिएंट पर कंपनी कोई कैश डिस्काउंट नहीं दे रही है।

कंपनी की सबसे लग्जरी एमपीवी

मारुति इनविक्टो (Maruti Invicto) असल में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस (Toyota Innova Hycross) पर आधारित एक प्रीमियम 7-सीटर एमपीवी है, जिसकी कीमत 24.97 लाख रुपये से शुरू होती है और 28.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। ये दो वैरिएंट्स में Zeta Plus और Alpha Plus आती है।

दमदार हाइब्रिड इंजन

मारुति इनविक्टो (Invicto) में 2.0-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन लगा है, जो कुल 189hp की पावर और 206Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन न सिर्फ स्मूद ड्राइव देता है, बल्कि फ्यूल इफिशिएंसी में भी शानदार प्रदर्शन करता है।

फीचर्स

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 7 और 8-सीटर कॉन्फिगरेशन मिलता है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले और एडवांस सेफ्टी फीचर्स (ADAS, 6 एयरबैग, ESP) मिलते हैं।

क्यों है ये ऑफर खास?