मारुति की सबसे कम बिकने वाली कार पर आया ₹1.40 लाख का डिस्काउंट, इस महीने इतने में मिल जाएगी

मारुति की सबसे कम बिकने वाली कार पर आया ₹1.40 लाख का डिस्काउंट, इस महीने इतने में मिल जाएगी

संक्षेप: कंपनी इसके हायर अल्फा+ वैरिएंट पर इस महीने सबसे ज्यादा 1.40 लाख रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर फायदा स्क्रैपेज या एक्सचेंज बेनिफिट्स से मिल रहा है। इनविक्टो जेटा+ वैरिएंट जो 7-सीटर और 8-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, इस पर कुल 1.15 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है।

Thu, 6 Nov 2025 02:16 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
मारुति सुजुकी इस महीने यानी नवंबर 2025 में अपनी सबसे प्रीमियम MPV इनविक्टो पर 1.40 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इसके हायर अल्फा+ वैरिएंट पर इस महीने सबसे ज्यादा 1.40 लाख रुपए तक के फायदे मिल रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर फायदा स्क्रैपेज या एक्सचेंज बेनिफिट्स से मिल रहा है। इनविक्टो जेटा+ वैरिएंट जो 7-सीटर और 8-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है, इस पर कुल 1.15 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की बैज-इंजीनियर्ड ट्विन की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 24,97,400 रुपए है।

मारुति इनविक्टो कंपनी की सबसे कम बिकने वाली कार भी है। मौजूद फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 6 महीने की बिक्री की बात करें तो अप्रैल में 223 यूनिट, मई में 223 यूनिट, जून में 351 यूनिट, जुलाई में 351 यूनिट, अगस्त में 237 यूनिट और सितंबर में 215 यूनिट बिकीं। इस तरह इसकी कुल 1600 यूनिट बिकीं। कंपनी को उम्मीद है कि इस डिस्काउंट से इसकी सेल्स में इजाफा हो सकता है।

मारुति इनविक्टो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति इनविक्टो को इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TNGA इंजन मिलेगा। ये E-CVT गियरबॉक्स से जुड़ा है। यह 183hp की पावर और 1250Nm का टॉर्क पैदा करता है। ये कार 9.5 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। वहीं, एक लीटर पेट्रोल में इसका माइलेज 23.24Km तक है। बता दें कि टोयोटा इनोवा की तरह ये भी 7 सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है।

इसमें मस्कुलर क्लैमशेल बोनट, DRL के साथ स्लीक LED हेडलाइट्स, क्रोम से घिरा हुआ हेक्सागनल ग्रिल, एक चौड़ा एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट्स उपलब्ध हैं। केबिन में डुअल-टोन डैशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ पावर्ड ओटोमन सीट्स, इंटीग्रेटेड मूड लाइटिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

मारुति सुजुकी इनविक्टो में वन-टच पावर टेलगेट मिलेगा। यानी सिंगल टच से टेलगेट ओपन हो जाएगा। इसमें कंपनी का नेक्स्ट-जेन सुजुकी कनेक्ट के साथ 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलेगी। इसमें 8 तरह से एडजस्टेबल पावर वेंटिलेटेड सीट्स हैं। आगे की सीटें, सेकेंड रो में कैप्टन सीटें, साइड फोल्डेबल टेबल, थर्ड रो तक आसान पहुंच के लिए वन-टच वॉक-इन स्लाइड, मल्टी-जोन टेंपरेचर सेटिंग्स दी है। इसकी लंबाई 4755mm, चौड़ाई 1850mm और ऊंचाई 1795mm है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
