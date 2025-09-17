Maruti Invicto Discount Rs 1.40 Lakh In September 2025 GST नहीं, बल्कि डिस्काउंट का कमाल; मारुति की ये 7-सीटर एक झटके में हो गई ₹1.40 लाख सस्ती, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Maruti Invicto Discount Rs 1.40 Lakh In September 2025

GST नहीं, बल्कि डिस्काउंट का कमाल; मारुति की ये 7-सीटर एक झटके में हो गई ₹1.40 लाख सस्ती

कंपनी इस कार पर इस महीने 1.40 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इसके साथ, ग्राहकों को 50,000 तक का स्क्रैच कार्ड ऑफर भी मिल रहा है। इनविक्टो को टोयोटा इनोवो के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। हालांकि, इनोवा की तुलना में इसकी डिमांड काफी कम रहती है। अगस्त में इसकी महज 237 यूनिट बिकीं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 01:13 PM
मारुति सुजुकी की कारों को खरीदने का ये सबसे बढ़िया मौका है। दरअसल. इस महीने यानी सितंबर में एक तरफ जहां ग्राहकों को नए GST 2.0 से कम हुए टैक्स का फायदा मिलेगा। तो दूसरी तरफ, कंपनी के डीलर्स के तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट का फायदा अलग से मिलेगा। इस लिस्ट में मारुति की नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली लग्जरी 7-सीटर इनविक्टो भी शामिल है। दरअसल, कंपनी इस कार पर इस महीने 1.40 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इसके साथ, ग्राहकों को 50,000 तक का स्क्रैच कार्ड ऑफर भी मिल रहा है।

इनविक्टो को टोयोटा इनोवो के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। हालांकि, इनोवा की तुलना में इसकी डिमांड काफी कम रहती है। अगस्त में इसकी महज 237 यूनिट बिकीं। बता दें कि इनविक्टो की एक्स-शोरूम कीमतें 25.51 लाख रुपए से 29.32 लाख रुपए तक हैं। हालांकि, 22 सितंबर से इसकी कीमत 24.98 लाख रुपए से 28.61 लाख रुपए हो जाएंगी।

ये भी पढ़ें:22 जनवरी को लॉन्च होगी मारुति ई-विटारा, फिर भी भारतीय ग्राहक नहीं खरीद पाएंगे

मारुति इनविक्टो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

मारुति इनविक्टो को इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TNGA इंजन मिलेगा। ये E-CVT गियरबॉक्स से जुड़ा है। यह 183hp की पावर और 1250Nm का टॉर्क पैदा करता है। ये कार 9.5 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। वहीं, एक लीटर पेट्रोल में इसका माइलेज 23.24Km तक है। बता दें कि टोयोटा इनोवा की तरह ये भी 7 सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है।

इसमें मस्कुलर क्लैमशेल बोनट, DRL के साथ स्लीक LED हेडलाइट्स, क्रोम से घिरा हुआ हेक्सागनल ग्रिल, एक चौड़ा एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट्स उपलब्ध हैं। केबिन में डुअल-टोन डैशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ पावर्ड ओटोमन सीट्स, इंटीग्रेटेड मूड लाइटिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

ये भी पढ़ें:लोगों के दिमाग में घुसी देश की सबसे सस्ती ये 7-सीटर, गुपचुप 10785 लोगों ने खरीदा

मारुति सुजुकी इनविक्टो में वन-टच पावर टेलगेट मिलेगा। यानी सिंगल टच से टेलगेट ओपन हो जाएगा। इसमें कंपनी का नेक्स्ट-जेन सुजुकी कनेक्ट के साथ 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलेगी। इसमें 8 तरह से एडजस्टेबल पावर वेंटिलेटेड सीट्स हैं। आगे की सीटें, सेकेंड रो में कैप्टन सीटें, साइड फोल्डेबल टेबल, थर्ड रो तक आसान पहुंच के लिए वन-टच वॉक-इन स्लाइड, मल्टी-जोन टेंपरेचर सेटिंग्स दी है। इसकी लंबाई 4755mm, चौड़ाई 1850mm और ऊंचाई 1795mm है।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Maruti Maruti Suzuki Maruti XL6 अन्य..

