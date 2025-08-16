23Km से ज्यादा माइलेज और 6 एयरबैग की सेफ्टी, इस लग्जरी 7-सीटर पर मिल रहा ₹1.40 लाख का डिस्काउंट

मारुति सुजुकी इंडिया इस महीने यानी अगस्त में अपनी सबसे महंगी और लग्जरी MPV इनविक्टो पर धमाकेदार डिस्काउंट लेकर आई है। इनविक्टो को टोयोटा इनोवो के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। हालांकि, इनोवा की तुलना में इसकी डिमांड काफी कम रहती है। जुलाई में इसकी महज 351 यूनिट बिकीं।

मारुति सुजुकी इंडिया इस महीने यानी अगस्त में अपनी सबसे महंगी और लग्जरी MPV इनविक्टो पर धमाकेदार डिस्काउंट लेकर आई है। कंपनी ग्राहकों को इस महीने 1.40 लाख रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। कंपनी इसके जेटा वैरिएंट पर 1.15 लाख रुपए तक और अल्फा वैरिएंट पर 1.40 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इनविक्टो को टोयोटा इनोवो के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। हालांकि, इनोवा की तुलना में इसकी डिमांड काफी कम रहती है। जुलाई में इसकी महज 351 यूनिट बिकीं। बता दें कि इनविक्टो की एक्स-शोरूम कीमतें 25.51 लाख रुपए से 29.32 लाख रुपए तक हैं। चलिए इसके डिस्काउंट पर नजर डालते हैं।

मारुति इनविक्टो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति इनविक्टो को इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TNGA इंजन मिलेगा। ये E-CVT गियरबॉक्स से जुड़ा है। यह 183hp की पावर और 1250Nm का टॉर्क पैदा करता है। ये कार 9.5 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। वहीं, एक लीटर पेट्रोल में इसका माइलेज 23.24Km तक है। बता दें कि टोयोटा इनोवा की तरह ये भी 7 सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है।

इसमें मस्कुलर क्लैमशेल बोनट, DRL के साथ स्लीक LED हेडलाइट्स, क्रोम से घिरा हुआ हेक्सागनल ग्रिल, एक चौड़ा एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट्स उपलब्ध हैं। केबिन में डुअल-टोन डैशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ पावर्ड ओटोमन सीट्स, इंटीग्रेटेड मूड लाइटिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

मारुति सुजुकी इनविक्टो में वन-टच पावर टेलगेट मिलेगा। यानी सिंगल टच से टेलगेट ओपन हो जाएगा। इसमें कंपनी का नेक्स्ट-जेन सुजुकी कनेक्ट के साथ 6 एयरबैग की सेफ्टी मिलेगी। इसमें 8 तरह से एडजस्टेबल पावर वेंटिलेटेड सीट्स हैं। आगे की सीटें, सेकेंड रो में कैप्टन सीटें, साइड फोल्डेबल टेबल, थर्ड रो तक आसान पहुंच के लिए वन-टच वॉक-इन स्लाइड, मल्टी-जोन टेंपरेचर सेटिंग्स दी है। इसकी लंबाई 4755mm, चौड़ाई 1850mm और ऊंचाई 1795mm है।