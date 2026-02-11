मारुति की इस 7-सीटर कार को 6 महीने की सबसे कमजोर सेल मिली, जनवरी में सिर्फ 197 लोगों ने खरीदा

संक्षेप: मारुति सुजुकी के लिए एक बार फिर इनविक्टो सबसे कम बिकने वाली कार रही। कहने को ये कंपनी की सबसे लग्जरी और महंगी कार है। इसके बाद भी इसकी जनवरी में सिर्फ 197 यूनिट ही बिकीं। दरअसल, इनविक्टो के लिए पिछले 6 महीने के दौरान ये सबसे कमजोर सेल भी रही।

मारुति सुजुकी के लिए एक बार फिर इनविक्टो सबसे कम बिकने वाली कार रही। कहने को ये कंपनी की सबसे लग्जरी और महंगी कार है। इसके बाद भी इसकी जनवरी में सिर्फ 197 यूनिट ही बिकीं। दरअसल, इनविक्टो के लिए पिछले 6 महीने के दौरान ये सबसे कमजोर सेल भी रही। कंपनी हर महीने इसकी सेल में इजाफा करने के लिए लाखों का डिस्काउंट भी ऑफर करती है। इनविक्टो जेटा+ वैरिएंट 7-सीटर और 8-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की बैज-इंजीनियर्ड ट्विन की एक्स-शोरूम कीमत 24.97 लाख रुपए से लेकर 28.61 लाख रुपए तक है।

मारुति सुजुकी इनविक्टो की सेल्स के आंकड़े महीना यूनिट सेल्स अगस्त 2025 237 सितंबर 2025 215 अक्टूबर 2025 301 नवंबर 2025 410 दिसंबर 2025 514 जनवरी 2026 197

मारुति सुजुकी इनविक्टो की पिछले 6 महीने की सेल्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो अगस्त 2025 में इसकी 237 यूनिट बिकी थीं। सितंबर 2025 में इसकी 215 यूनिट बिकी थीं। अक्टूबर 2025 में इसकी 301 यूनिट बिकी थीं। नवंबर 2025 में इसकी 410 यूनिट बिकी थीं। दिसंबर 2025 में इसकी 514 यूनिट बिकी थीं। जनवरी 2026 में इसकी 197 यूनिट बिकी थीं।

मारुति इनविक्टो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मारुति इनविक्टो को इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम के साथ 2.0-लीटर TNGA इंजन मिलेगा। ये E-CVT गियरबॉक्स से जुड़ा है। यह 183hp की पावर और 1250Nm का टॉर्क पैदा करता है। ये कार 9.5 सेकेंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ सकती है। वहीं, एक लीटर पेट्रोल में इसका माइलेज 23.24Km तक है। बता दें कि टोयोटा इनोवा की तरह ये भी 7 सीटर कॉन्फिगरेशन में आती है।

इसमें मस्कुलर क्लैमशेल बोनट, DRL के साथ स्लीक LED हेडलाइट्स, क्रोम से घिरा हुआ हेक्सागनल ग्रिल, एक चौड़ा एयर डैम और सिल्वर स्किड प्लेट्स उपलब्ध हैं। केबिन में डुअल-टोन डैशबोर्ड, लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ पावर्ड ओटोमन सीट्स, इंटीग्रेटेड मूड लाइटिंग के साथ पैनोरमिक सनरूफ, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।